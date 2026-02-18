R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " N o n è u n a q u e s t i o n e d i i n t e r v e n i r e s e m p r e d o p o l e e m e r g e n z e . N o i s p e n d i a m o 4 v o l t e d o p o l e e m e r g e n z e q u e l l o c h e i n v e c e c o m e I t a l i a s p e n d i a m o n e l l a p r e v e n z i o n e d e l d i s s e s t o i d r o g e o l o g i c o " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a S i d e r n o . " S e d a u n l a t o c h i e d i a m o i m m e d i a t o a i u t o e r i s t o r i , c h i e d i a m o a n c h e p e r g l i a m m i n i s t r a t o r i e l e n o s t r e a m m i n i s t r a t r i c i l o c a l i l e s o m m e c h e s e r v o n o p e r f a r e s u b i t o g l i i n t e r v e n t i d i s o m m o r g e n z a e d i m e s s a i n s i c u r e z z a d e l t e r r i t o r i o Q u i l a s i n d a c a c i h a d e t t o c h e p e n s a n o d i a v e r e 1 7 m i l i o n i d i d a n n i . S e a r r i v a s s e r o q u e s t e r i s o r s e s a r e b b e r o i n g r a d o d i f a r p a r t i r e s u b i t o i l a v o r i p e r r i c o s t r u i r e i l l u n g o m a r e , r e s t i t u i r l o a l l a c o m u n i t à e f a r r i p a r t i r e a n c h e l ' e c o n o m i a i n v i s t a d e l l a b e l l a s t a g i o n e . M a i s i n d a c i c i c h i e d o n o a n c h e u n ' a l t r a c o s a , c h e è l a s e m p l i f i c a z i o n e d e l l e p r o c e d u r e , p e r c h é n o n r i e s c o n o a s p o s t a r e n e m m e n o l a s a b b i a , n o n r i e s c o n o a s p o s t a r e n e m m e n o i m a s s i c h e i l m a r e h a p o r t a t o o p o r t a t o v i a . G u a r d a t e i n t o r n o a v o i , q u e s t o c i c l o n e s i è m a n g i a t o m e t à d e l l a s p i a g g i a " . " S i a m o d a v a n t i a d u n a s i t u a z i o n e d r a m m a t i c a . P u r t r o p p o è u n a n u o v a n o r m a l i t à a c u i u n p a e s e f r a g i l e c o m e i l n o s t r o s i d e v e a t t r e z z a r e m e t t e n d o i n c a m p o u n g r a n d e p i a n o d i p r e v e n z i o n e d e l d i s a s t r o i d r o g e o l o g i c o . E p e r q u e s t o n o n p o s s i a m o l a s c i a r e s o l i i c o m u n i , n o n p o s s i a m o l a s c i a r e s o l e l e r e g i o n i , p e r c h é d a s o l i n o n h a n n o a b b a s t a n z a r i s o r s e p e r p o t e r a f f r o n t a r e q u e s t i i n v e s t i m e n t i d i q u e s t a p o r t a t a . N o i d e l l e i d e e l e a b b i a m o p r o p o s t e , s e n z a p o l e m i c a , p e r c h é n o n v e n i a m o a f a r e q u e s t i s o p r a l l u o g h i p e r f a r p o l e m i c a , m a p e r m e t t e r c i a d i s p o s i z i o n e p e r d a r e u n a m a n o . P u r e s s e n d o a l l ' o p p o s i z i o n e , s i a m o d i s p o n i b i l i , l o r i b a d i s c o , a l a v o r a r e c o n l e f o r z e d e l l a m a g g i o r a n z a p e r c a p i r e i n s i e m e d o v e t r o v a r e q u e s t e r i s o r s e . A v e v a m o p r o p o s t o d i u s a r e d a s u b i t o u n m i l i a r d o c h e p e r i l 2 0 2 6 è d e s t i n a t o a l p o n t e s u l l o s t r e t t o d i M e s s i n a e c h e p e r e f f e t t o d e l b l o c c o d e l l a C o r t e d e i C o n t i c o m u n q u e n e l 2 0 2 6 n o n p o t r à e s s e r e u t i l i z z a t o a q u e l l o s c o p o " .