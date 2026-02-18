R o m a , 1 8 f e b . ( A d n k r o n o s ) - " O g g i c ' è u n C o n s i g l i o d e i M i n i s t r i , s e g u i r e m o a t t e n t a m e n t e q u a l i s a r a n n o l e u l t e r i o r i r i s p o s t e e f a r e m o d i t u t t o n a t u r a l m e n t e p e r f a r e l a n o s t r a p a r t e . S e g n a l o u n p o ' d i p r e o c c u p a z i o n e p e r c h é c i s e m b r a c h e s u q u e s t o c i c l o n e c h e h a c o l p i t o S i d e r n o , c h e h a c o l p i t o l a c o s t a i o n i c a , c h e h a c o l p i t o S a r d e g n a , S i c i l i a e C a l a b r i a c i s i a s t a t a m e n o a t t e n z i o n e c h e i n a l t r e s i t u a z i o n i . S i a m o q u i a n c h e p e r t e n e r e l ' a t t e n z i o n e m o l t o a l t a e n o n f a r s e n t i r e s o l e q u e s t e c o m u n i t à c h e n o n p o s s o n o e s s e r e l a s c i a t e s o l e " . L o h a d e t t o E l l y S c h l e i n a S i d e r n o . " L a C a l a b r i a è s t a t a d u r a m e n t e c o l p i t a d a l c i c l o n e H a r r y q u a l c h e s e t t i m a n a f a , d i u n a v i o l e n z a b r u t a l e s u l l e , s u l l e c o s t e . S i a m o q u i a S i d e r n o , s a p p i a m o c h e m o l t i c o m u n i c a l a b r e s i s o n o s t a t i c o l p i t i . A b b i a m o q u i i s i n d a c i , c ' è a n c h e i l s i n d a c o m e t r o p o l i t a n o d i R e g g i o C a l a b r i a . L i r i n g r a z i o p e r a v e r d a s u b i t o l a v o r a t o p e r d a r e s o s t e g n o a l l e p o p o l a z i o n i c o l p i t e , a l l e f a m i g l i e , a l l e i m p r e s e . R i n g r a z i o t u t t i c o l o r o c h e s i s o n o a d o p e r a t i , f o r z e d e l l ' o r d i n e , v o l o n t a r i , p r o t e z i o n e c i v i l e . C h i a r a m e n t e a s p e t t a n o r i s p o s t e , p e r c h é c o s ì r i s c h i a n o d i p e r d e r e l a s t a g i o n e , c h e s a r e b b e u n d a n n o e c o n o m i c o i r r e p a r a b i l e p e r t u t t a l a r e g i o n e " . " S i a m o q u i a S i d e r n o , s t a m a t t i n a s i a m o s t a t i s u l l a p i a n a d i S i b a r i , c h e h a a v u t o a n c h e i d a n n i p e r i l m a l t e m p o i n q u e s t i u l t i m i g i o r n i . H o i n c o n t r a t o d e l l e p e r s o n e d i s p e r a t e c h e h a n n o p e r s o t u t t o , c h e h a n n o a n c o r a l a m e m o r i a e i s e g n i s u l m u r o d e l l e c a s e d e l l e a l l u v i o n i d i 8 a n n i f a o d i 1 8 a n n i f a . N o n p o s s i a m o p e r m e t t e r e c h e p e r d a n o f i d u c i a n e l l e i s t i t u z i o n i . N o i s i a m o q u i p e r f a r e l a n o s t r a p a r t e , p e r f a r a r r i v a r e t u t t e l e r i s p o s t e c h e s e r v o n o " . " C o s a s e r v e i n p a r t i c o l a r e ? G l i a i u t i a l l e f a m i g l i e e a l l e i m p r e s e . R i s t o r i . V u o l d i r e c h e i l g o v e r n o n a z i o n a l e - d i c e S c h l e i n - d e v e m e t t e r e p i ù r i s o r s e a d i s p o s i z i o n e . L e p r i m e s t a n z i a t e d o p o i l c i c l o n e H a r r y n o n s o n o s u f f i c i e n t i , e r a n o 1 0 0 m i l i o n i . I d a n n i s t i m a t i s o n o 2 m i l i a r d i e m e z z o d a l l e r e g i o n i p i ù c o l p i t e : S i c i l i a , C a l a b r i a , S a r d e g n a . Q u i n d i b i s o g n a t r o v a r e r i s o r s e i n p i ù . N o i p r o p o n i a m o d i s o s p e n d e r e i t r i b u t i a l l e f a m i g l i e e a l l e i m p r e s e d e l l e z o n e c o l p i t e , p e r c h é n o n g l i s i p u ò c h i e d e r e d i p a g a r e l e t a s s e c o m e s e n u l l a f o s s e a c c a d u t o " . " B i s o g n a d a r e s u b i t o u n r e s p i r o a q u e s t e f a m i g l i e , a q u e s t e i m p r e s e c h e s t a n n o i n g r a n d e d i f f i c o l t à , a l c u n e i n g i n o c c h i o . S t a m a t t i n a a b b i a m o v i s i t a t o a l c u n e a z i e n d e a g r i c o l e c h e h a n n o p e r s o t u t t o . B a s t a u n a g i o r n a t a c o s ì p e r p e r d e r e t u t t o . A v e t e v i s t o l e v o r a g i n i c h e q u i a S i d e r n o l a v i o l e n z a d e l l e o n d e d i 8 - 1 0 m e t r i h a a p e r t o l u n g o t u t t o i l l u n g o m a r e . I l l u n g o m a r e è u n a r i s o r s a e s s e n z i a l e n o n s o l o p e r l a b e l l e z z a d i q u e s t a t e r r a , a c u i l a s u a c o m u n i t à è g i u s t a m e n t e m o l t o a t t a c c a t a , m a p e r l a s u a e c o n o m i a . E n o i d o b b i a m o m e t t e r e i n c o n d i z i o n e q u e s t i t e r r i t o r i e q u e s t e i m p r e s e d i r i p a r t i r e p r i m a d e l l a b e l l a s t a g i o n e , a l t r i m e n t i i l d a n n o r i s c h i a d i e s s e r e d o p p i o e r i s c h i a n o d i p o r t a r s e l o a v a n t i p e r a l t r i a n n i " . " N o i s i a m o a d i s p o s i z i o n e c o m e P a r t i t o D e m o c r a t i c o p e r f a r e t u t t o i l p o s s i b i l e a l i v e l l o n a z i o n a l e , c i s o n o q u i i n o s t r i p a r l a m e n t a r i e r a p p r e s e n t a n t i l o c a l i , m a p u r e a l i v e l l o r e g i o n a l e p e r d a r e t u t t o l ' a i u t o c h e s e r v e a d a r e r i s p o s t e i n t e m p i c e r t i a q u e s t e c o m u n i t à " .