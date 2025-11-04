R o m a , 4 n o v . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - S o n o p o s i t i v i i r i s u l t a t i d i u n ' a n a l i s i d e i d a t i a l u n g o t e r m i n e - c o m p r e s e l e p r i m e v a l u t a z i o n i d e l l o s t u d i o m u l t i c e n t r i c o i n a p e r t o G u a r d i a n , a t t u a l m e n t e i n c o r s o - c h e v a l u t a A g a m r e e * ( v a m o r o l o n e ) i n p a z i e n t i a f f e t t i d a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e ( D m d ) . L o a n n u n c i a i n u n a n o t a S a n t h e r a P h a r m a c e u t i c a l s , p r e c i s a n d o c h e l ' a n a l i s i h a i n c l u s o p a z i e n t i m a i t r a t t a t i c o n c o r t i c o s t e r o i d i e c h e h a n n o i n i z i a t o i l t r a t t a m e n t o c o n A g a m r e e t r a i 4 e i 7 a n n i d i e t à n e l l ' a m b i t o d i s t u d i c l i n i c i , p r o s e g u e n d o p o i a t t r a v e r s o v a r i p r o g r a m m i d i a c c e s s o t r a c u i l o s t u d i o G u a r d i a n . S o n o s t a t i a n a l i z z a t i i d a t i d i u n m a s s i m o d i 1 1 0 p a z i e n t i , c o n u n n u m e r o v a r i a b i l e i n b a s e a l l a d i s p o n i b i l i t à d e l l e i n f o r m a z i o n i . I n q u e s t a a n a l i s i i p a z i e n t i a v e v a n o r i c e v u t o i l t r a t t a m e n t o p e r u n m a s s i m o d i 8 a n n i , c o n u n f o l l o w - u p m e d i a n o d i c i r c a 5 a n n i . L a m a g g i o r p a r t e d e i p a z i e n t i h a m a n t e n u t o d o s i e l e v a t e ( 4 - 6 m g / k g / g i o r n o ) i n c o n t e s t i c l i n i c i d i r e a l w o r l d d u r a n t e i l p e r i o d o d i o s s e r v a z i o n e . I r i s u l t a t i m o s t r a n o c h e i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n v a m o r o l o n e h a n n o m a n t e n u t o l a f u n z i o n e m o t o r i a d u r a n t e i l f o l l o w - u p p r o l u n g a t o , d i m o s t r a n d o u n ' e f f i c a c i a d u r a t u r a d e l t r a t t a m e n t o m i s u r a t a i n b a s e a l t e m p o d i p e r d i t a d e l l a d e a m b u l a z i o n e p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d e i c o r t i c o s t e r o i d i s t a n d a r d ( p = 0 , 9 1 ) . N e l l e a n a l i s i d i s o t t o g r u p p i p r e s t a b i l i t e n o n s o n o s t a t e o s s e r v a t e d i f f e r e n z e r i s p e t t o a l d e f l a z a c o r t o a l p r e d n i s o n e a s s u n t i q u o t i d i a n a m e n t e . I d a t i - r i p o r t a l ' a z i e n d a - c o n t i n u a n o a c o n f e r m a r e u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a e t o l l e r a b i l i t à d i f f e r e n z i a t o r i s p e t t o a i c o r t i c o s t e r o i d i t r a d i z i o n a l i . I p a z i e n t i t r a t t a t i c o n A g a m r e e h a n n o r e g i s t r a t o u n t a s s o s i g n i f i c a t i v a m e n t e i n f e r i o r e d i f r a t t u r e v e r t e b r a l i ( p = 0 , 0 0 6 1 ) , h a n n o m a n t e n u t o u n a c r e s c i t a n o r m a l e s e n z a i l r a l l e n t a m e n t o o s s e r v a t o c o n i c o r t i c o s t e r o i d i s t a n d a r d ( p < 0 , 0 0 0 1 ) e h a n n o m o s t r a t o u n n u m e r o i n f e r i o r e d i c a s i d i c a t a r a t t a r i s p e t t o a i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n g l u c o c o r t i c o i d i , c o m p r e s a u n ' i n c i d e n z a n o t e v o l m e n t e i n f e r i o r e r i s p e t t o a i p a z i e n t i t r a t t a t i c o n d e f l a z a c o r t ( p < 0 , 0 1 5 ) . I n o l t r e , a o g g i , n o n s o n o s t a t i o s s e r v a t i c a s i d i g l a u c o m a . I n m e d i a , l e v a r i a z i o n i d e l l ' i n d i c e d i m a s s a c o r p o r e a o d e l p e s o , s e r a p p o r t a t e a l l ' a l t e z z a , n o n h a n n o m o s t r a t o d i f f e r e n z e e n o n s o n o s t a t i o s s e r v a t i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a . I n l i n e a c o n l a p r a s s i s c i e n t i f i c a s t a n d a r d - r i f e r i s c e S a n t h e r a - i d a t i c o m p l e t i s a r a n n o r e s i p u b b l i c i d o p o l a p r e s e n t a z i o n e a l l a c o n f e r e n z a p r e v i s t a i n u n i m p o r t a n t e c o n v e g n o s c i e n t i f i c o i n t e r n a z i o n a l e n e l p r i m o t r i m e s t r e d e l 2 0 2 6 , u n a v o l t a c h e g l i o r g a n i z z a t o r i a v r a n n o c o m p l e t a t o i l p r o c e s s o d i r e v i s i o n e e p r e s e n t a z i o n e . I n o l t r e , n e i p r o s s i m i 3 a n n i s o n o p r e v i s t e u l t e r i o r i l e t t u r e d e l l o s t u d i o G u a r d i a n , i n c e n t r a t e s u u n a s e r i e p i ù a m p i a d i r i s u l t a t i d i e f f i c a c i a e s i c u r e z z a , t r a c u i v a l u t a z i o n i d e l l a f u n z i o n a l i t à d e g l i a r t i s u p e r i o r i , d e l l o s v i l u p p o p u b e r a l e , d e l l a s a l u t e d e g l i o c c h i e d e l l a f u n z i o n a l i t à c a r d i a c a , n o n c h é a l t r i p a r a m e t r i r i l e v a n t i . " Q u e s t i d a t i - c o m m e n t a E u g e n i o M e r c u r i , p r o f e s s o r e d i P e d i a t r i a e N e u r o p s i c h i a t r i a i n f a n t i l e a l l ' u n i v e r s i t à C a t t o l i c a d e l S a c r o C u o r e - f o r n i s c o n o p r o v e i m p o r t a n t i d e l f a t t o c h e i l t r a t t a m e n t o a l u n g o t e r m i n e c o n v a m o r o l o n e o f f r e u n ' e f f i c a c i a d u r a t u r a , c o n u n a s o s t a n z i a l e r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i f r a t t u r e v e r t e b r a l i e u n m i g l i o r a m e n t o d e l l ' a l t e z z a , i n c o n t r a s t o c o n q u a n t o o s s e r v a t o c o n g l i s t e r o i d i c o n v e n z i o n a l i " . A g g i u n g e F r a n c e s c o M u n t o n i , p r o f e s s o r e d i N e u r o l o g i a , U n i v e r s i t y C o l l e g e L o n d o n : " Q u e s t i d a t i p r e l i m i n a r i s o n o i n c o r a g g i a n t i . I n p a r t i c o l a r e , è r a s s i c u r a n t e v e d e r e c h e i b a m b i n i c o n t i n u a n o a c r e s c e r e i n a l t e z z a s e n z a u n i m p a t t o a p p a r e n t e s u l l ' e f f i c a c i a d e l t r a t t a m e n t o . I b a m b i n i t r a t t a t i c o n a l t r i c o r t i c o s t e r o i d i s p e s s o s u b i s c o n o u n s i g n i f i c a t i v o a r r e s t o d e l l a c r e s c i t a , c h e h a u n i m p a t t o c o n s i d e r e v o l e s u l l a l o r o q u a l i t à d i v i t a " . S e c o n d o C r a i g M c D o n a l d , p r o f e s s o r e d i M e d i c i n a f i s i c a e r i a b i l i t a z i o n e e p e d i a t r i a p r e s s o l ' U c D a v i s ( U s a ) , " è p o s i t i v o v e d e r e u n ' e f f i c a c i a a l u n g o t e r m i n e p a r a g o n a b i l e a q u e l l a d i a l t r i c o r t i c o s t e r o i d i , e i d a t i s u l l ' a l t e z z a e s u l l a s a l u t e d e l l e o s s a s o n o c o e r e n t i c o n a l t r i s t u d i s u l v a m o r o l o n e . Q u e s t i d a t i m o s t r a n o o r a c h i a r a m e n t e i b e n e f i c i d i u n t r a t t a m e n t o p r e c o c e e d e l m a n t e n i m e n t o d e l t r a t t a m e n t o a d o s i e f f i c a c i c o n v a m o r o l o n e . E ' i n t e r e s s a n t e n o t a r e c h e i b e n e f i c i c h e o s s e r v i a m o n e l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l a f u n z i o n e m u s c o l a r e , d e l l ' a l t e z z a e d i u n a m i g l i o r e s a l u t e d e l l e o s s a p o s s o n o a v e r e i m p o r t a n t i i m p l i c a z i o n i a n c h e p e r i p a z i e n t i a f f e t t i d a D m d p i ù a n z i a n i , a d e s e m p i o p e r l a f u n z i o n e d e g l i a r t i s u p e r i o r i e r e s p i r a t o r i a . A t t e n d o c o n i n t e r e s s e l a r a c c o l t a d e i d a t i i n c o r s o n e l l o s t u d i o G u a r d i a n " . D i c h i a r a S h a b i r H a s h a m , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r d i S a n t h e r a : " S i a m o d a v v e r o l i e t i d i o f f r i r e a l l a c o m u n i t à D m d u n ' o p z i o n e t e r a p e u t i c a c o r t i c o s t e r o i d e a i n g r a d o d i f o r n i r e b e n e f i c i a l u n g o t e r m i n e e d i r i d u r r e s i g n i f i c a t i v a m e n t e l ' i n s o r g e n z a d i a l c u n i d e g l i e f f e t t i c o l l a t e r a l i p i ù d e b i l i t a n t i c h e s p e s s o p o r t a n o a l l a r i d u z i o n e d e l d o s a g g i o o a l l a s o s p e n s i o n e d e l t r a t t a m e n t o . D i s p o r r e d i u n t r a t t a m e n t o p i ù a d a t t o a l l ' u s o a l u n g o t e r m i n e d i v e n t a a n c o r a p i ù i m p o r t a n t e o r a c h e n u o v e t e r a p i e p e r l a D m d i n c o m b i n a z i o n e c o n i c o r t i c o s t e r o i d i s t a n n o d i v e n t a n d o d i s p o n i b i l i . I n o l t r e , l o s t u d i o G u a r d i a n c o n t i n u e r à a r a c c o g l i e r e i m p o r t a n t i d a t i s u e f f i c a c i a e s i c u r e z z a i n u n a p i ù a m p i a g a m m a d i p a r a m e t r i m a n m a n o c h e i p a z i e n t i c r e s c o n o e c o n t i n u a n o i l t r a t t a m e n t o p i ù a l u n g o . N o n v e d i a m o l ' o r a d i c o m u n i c a r e q u e s t i r i s u l t a t i a l l a c o m u n i t à c l i n i c a c h e s i o c c u p a d e l l a d i s t r o f i a m u s c o l a r e d i D u c h e n n e " .