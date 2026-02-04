R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - " V o g l i a m o l a n c i a r e p r e s s o i l m i n i s t e r o " d e l l a S a l u t e " u n t a v o l o t e c n i c o c h e u n i s c a i n s i n e r g i a a m m i n i s t r a z i o n i , p a z i e n t i , p r o f e s s i o n i s t i e p a r l a m e n t a r i i s t i t u z i o n a l m e n t e c o i n v o l t i , p e r r i d i s e g n a r e l e l i n e e g u i d a d e l t r a t t a m e n t o o d o n t o i a t r i c o i n p a z i e n t i f r a g i l i . V o g l i a m o c o n t i n u a r e s u l l a l i n e a t r a c c i a t a d a l D a m a ( D i s a b l e d a d v a n c e d m e d i c a l a s s i s t a n c e ) , u n s e r v i z i o o s p e d a l i e r o p e n s a t o p e r l e p e r s o n e c o n f r a g i l i t à a n c h e o d o n t o i a t r i c a , s o p r a t t u t t o o g g i , a l l a l u c e d e l l e n u o v e e m e r g e n z e , c o m e l a p a n d e m i a h a d i m o s t r a t o " . L o h a d e t t o S i m o n a L o i z z o , c a p o g r u p p o d e l l a X I I C o m m i s s i o n e S a n i t à p r e s s o l a C a m e r a d e i d e p u t a t i , i n t e r v e n e n d o o g g i a R o m a a l c o n v e g n o d e d i c a t o a l l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l s o g g e t t o f r a g i l e , p r o m o s s o e o r g a n i z z a t o d a S i o h ( S o c i e t à i t a l i a n a d i o d o n t o s t o m a t o l o g i a p e r l ' h a n d i c a p ) , F e d E m o ( F e d e r a z i o n e d e l l e a s s o c i a z i o n i e m o f i l i c i ) e C n e l ( C o n s i g l i o n a z i o n a l e d e l l ' e c o n o m i a e d e l l a v o r o ) . L o i z z o s i f a a m b a s c i a t r i c e d i u n p e r c o r s o c h e m i r a a i n s e r i r e l ' o d o n t o i a t r i a s p e c i a l e n e l P i a n o n a z i o n a l e d e l l a p r e v e n z i o n e ( P n p ) e a i s t i t u i r e u n t a v o l o t e c n i c o n a z i o n a l e p e r l a p r e v e n z i o n e e l e c u r e o d o n t o i a t r i c h e n e i s o g g e t t i f r a g i l i . U n p e r c o r s o r e s o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e " a l l ' a l l e a n z a c o n l e a s s o c i a z i o n i d e i p a z i e n t i " , s o t t o l i n e a , c h e a l o r o v o l t a d i f f o n d o n o " l ' i n f o r m a z i o n e s u l l a g e s t i o n e d e l p a z i e n t e o d o n t o i a t r i c o a l l e f a m i g l i e e a i c a r e g i v e r " .