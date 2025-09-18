R o m a , 1 8 s e t . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - Q u e s t a s e r a l ' I t a l i a s i a c c e n d e d i u n a l u c e s p e c i a l e . E ' l a l u c e d e l l a G i o r n a t a n a z i o n a l e S l a ( s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a ) , c h e d a 1 8 a n n i u n i s c e i l P a e s e i n t e r o i n u n a b b r a c c i o d i v i c i n a n z a , r e s p o n s a b i l i t à e s p e r a n z a . L a g i o r n a t a g o d e d e l l ' A l t o P a t r o n a t o d e l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a e d e l p a t r o c i n i o d e l l a P r e s i d e n z a d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i , d e l m i n i s t e r o d e l L a v o r o e d e l l e P o l i t i c h e s o c i a l i , e d e l s o s t e g n o d e l m i n i s t e r o d e l l a S a l u t e e d e l m i n i s t e r o d e l l a D i f e s a : u n s e g n o c o n c r e t o c h e q u e s t o è u n P a e s e c h e n o n d i m e n t i c a e c h e s c e g l i e d i s t a r e a c c a n t o a l l e p e r s o n e p i ù f r a g i l i , s o t t o l i n e a A i s a , A s s o c i a z i o n e i t a l i a n a s c l e r o s i l a t e r a l e a m i o t r o f i c a . A c c a n t o a l l e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e , a n c h e l a S o c i e t à i t a l i a n a d i n e u r o l o g i a ( S i n ) s o t t o l i n e a l ' i m p o r t a n z a d i m a n t e n e r e a l t a l ' a t t e n z i o n e s u l l a S l a e r i b a d i s c e l a n e c e s s i t à d i c o n s o l i d a r e l ' i m p e g n o i n t r e a m b i t i f o n d a m e n t a l i : r i c e r c a , e q u i t à d i a c c e s s o a l l e c u r e e i n t e g r a z i o n e d e l l e n u o v e t e c n o l o g i e n e i p e r c o r s i a s s i s t e n z i a l i . " N e g l i u l t i m i a n n i l a r i c e r c a h a a p e r t o p r o s p e t t i v e i m p o r t a n t i , m a p e r c h é a b b i a n o u n i m p a t t o r e a l e s u l l a v i t a d e l l e p e r s o n e è f o n d a m e n t a l e g a r a n t i r e a t u t t i i p a z i e n t i u n a c c e s s o t e m p e s t i v o a l l a d i a g n o s i , a t e r a p i e a g g i o r n a t e e a u n ’ a s s i s t e n z a m u l t i d i s c i p l i n a r e " , d i c h i a r a A l e s s a n d r o P a d o v a n i , p r e s i d e n t e S i n . I l l i n g u a g g i o d e l l a s o l i d a r i e t à a t t r a v e r s a a n c h e l o s p o r t . L a S . S . L a z i o h a s c e l t o d i l e g a r e i l s u o c u o r e b i a n c o c e l e s t e a q u e s t a g i o r n a t a , a n n u n c i a n d o c h e i l d e r b y d e l l a C a p i t a l e s a r à v i s s u t o c o m e u n ' o c c a s i o n e d i c o n d i v i s i o n e e m e m o r i a . " I l c a l c i o è p a s s i o n e , m a è a n c h e r e s p o n s a b i l i t à c i v i l e . D o m e n i c a , a l l o s t a d i o , d u e t i f o s i s p e c i a l i - u n m a l a t o d i S l a l a z i a l e e u n o r o m a n i s t a - s a r a n n o s e d u t i i n t r i b u n a f i a n c o a f i a n c o . P e r c h é d a v a n t i a l l a m a l a t t i a , i c o l o r i s i u n i s c o n o " , s i l e g g e n e l m e s s a g g i o d e l l a s o c i e t à . E p o i c ' è l ' a r t e , c o n l a v o c e d i R o n , c a n t a u t o r e e t e s t i m o n i a l d i A i s l a : " L a m u s i c a h a i l c o m p i t o d i t o c c a r e l e c o r d e p i ù p r o f o n d e e d i a c c e n d e r e s p e r a n z a . O g g i c a n t o p e r c h i n o n p u ò p i ù f a r l o , m a n o n h a p e r s o l a v o g l i a d i v i v e r e " , a f f e r m a . A c c a n t o a q u e s t e v o c i , c e n e s o n o a l t r e . Q u e l l e d i m i g l i a i a d i v o l o n t a r i c h e i l l u m i n a n o i l q u o t i d i a n o . Q u e l l e d e i m e d i c i e d e g l i o p e r a t o r i c h e a f f r o n t a n o c o n c o m p e t e n z a l a c o m p l e s s i t à d e l l a m a l a t t i a . Q u e l l e d e l l a s t a m p a e d e i m e d i a , c h e n o n l a s c i a n o s o l a l a c o m u n i t à S l a e r e n d o n o v i s i b i l e c i ò c h e n o n d e v e r e s t a r e n e l l ' o m b r a . " E ' q u e s t a l a f o r z a d e l l a n o s t r a G i o r n a t a n a z i o n a l e - c o m m e n t a F u l v i a M a s s i m e l l i , p r e s i d e n t e n a z i o n a l e A i s l a - u n i r e l e d i f f e r e n z e e t r a s f o r m a r l e i n u n a s o l a v o c e . L a v o c e d i u n P a e s e c h e n o n d i m e n t i c a " .