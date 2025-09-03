R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - " I l 3 s e t t e m b r e 1 9 8 2 l a m a f i a , n e l l a s t r a g e d i v i a C a r i n i , a s s a s s i n a v a a P a l e r m o i l g e n e r a l e A l b e r t o D a l l a C h i e s a , i n s i e m e a l l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o e a l l ’ a g e n t e D o m e n i c o R u s s o . S e r v i t o r e d e l l o S t a t o , s i m b o l o d i c o r a g g i o e i n t e g r i t à , D a l l a C h i e s a r e s t a u n f a r o n e l l a l o t t a a l l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a " . L o s o t t o l i n e a M a t i l d e S i r a c u s a n o , d e p u t a t o d i F o r z a I t a l i a e s o t t o s e g r e t a r i o a i R a p p o r t i c o n i l P a r l a m e n t o . " I l s u o s a c r i f i c i o - a g g i u n g e - c i r i c o r d a c h e l a m a f i a s i c o m b a t t e c o n l a f o r z a d e l l e i s t i t u z i o n i e c o n l ’ i m p e g n o q u o t i d i a n o d i c i a s c u n o d i n o i . O g g i q u e l t e s t i m o n e v i v e a n c h e n e l l e b a t t a g l i e d e l l a f i g l i a R i t a , d o n n a s t r a o r d i n a r i a e p a r l a m e n t a r e d i F o r z a I t a l i a , c h e h a f a t t o d e l l a m e m o r i a d e l p a d r e u n a m i s s i o n e c i v i l e e p o l i t i c a ” .