R o m a , 3 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ I l 3 s e t t e m b r e 1 9 8 2 l a m a f i a u c c i s e a P a l e r m o i l g e n e r a l e C a r l o A l b e r t o D a l l a C h i e s a , l a m o g l i e E m a n u e l a S e t t i C a r r a r o e l ' a g e n t e d i s c o r t a D o m e n i c o R u s s o . A 4 3 a n n i d i d i s t a n z a d a q u e l v i l e a t t e n t a t o , r i c o r d i a m o l ' i m p e g n o d i D a l l a C h i e s a p e r c o n t r a s t a r e l a c r i m i n a l i t à o r g a n i z z a t a e f a v o r i r e l a l e g a l i t à : u n i n s e g n a m e n t o v i v o c h e o g g i a b b i a m o i l d o v e r e d i r a c c o n t a r e a l l e n u o v e g e n e r a z i o n i ” . L o a f f e r m a M a t t e o R i c h e t t i , c a p o g r u p p o d i A z i o n e a l l a C a m e r a .