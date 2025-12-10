P a l e r m o , 1 0 d i c . ( A d n k r o n o s ) - S u d e l e g a d e l l a P r o c u r a d e l l a R e p u b b l i c a - D i r e z i o n e D i s t r e t t u a l e A n t i m a f i a d i P a l e r m o , l a P o l i z i a d i S t a t o h a d a t o s e g u i t o a d u n a i m p o n e n t e o p e r a z i o n e a n t i m a f i a e d a n t i d r o g a , p r o c e d e n d o a l l ’ e s e c u z i o n e d i p r o v v e d i m e n t i g i u d i z i a r i c o n c u i s o n o s t a t e a p p l i c a t e m i s u r e r e s t r i t t i v e a c a r i c o d i u n t o t a l e d i c i n q u a n t a p e r s o n e , r i t e n u t e a v a r i o t i t o l o r e s p o n s a b i l i d e i r e a t i d i a s s o c i a z i o n e p e r d e l i n q u e r e d i t i p o m a f i o s o , e s t o r s i o n e , i n t e s t a z i o n e f i t t i z i a d i b e n i , a s s o c i a z i o n e f i n a l i z z a t a a l t r a f f i c o d i s o s t a n z e s t u p e f a c e n t i e s p a c c i o d e l l e m e d e s i m e . U l t e r i o r i d e t t a g l i v e r r a n n o i l l u s t r a t i n e l c o r s o d i u n a c o n f e r e n z a s t a m p a p r e v i s t a p e r l e o r e 1 0 : 3 0 p r e s s o i l o c a l i d e l l a S q u a d r a M o b i l e d e l l a Q u e s t u r a d i P a l e r m o .