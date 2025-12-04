R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - P e r s p i e g a r e l ’ i t a l i a n i t à , e l e m e n t o i m m a t e r i a l e e p p u r e c o s ì r i c o n o s c i b i l e i n t u t t o i l m o n d o , c o n i l c a l e n d a r i o 2 0 2 6 L a v a z z a p r o s e g u e i l r a c c o n t o i n i z i a t o a l i v e l l o g l o b a l e c o n l a c a m p a g n a ' P l e a s u r e m a k e s u s h u m a n ' . E p e r f a r l o , h a a f f i d a t o l a d i r e z i o n e c r e a t i v a d e l p r o g e t t o a l l ’ a g e n z i a A r m a n d o T e s t a , c o n c u i p r o s e g u e u n s o d a l i z i o c o n s o l i d a t o n e l t e m p o d a l s u c c e s s o d i c a m p a g n e g l o b a l i , e a l l o s g u a r d o d i A l e x W e e b b , f o t o g r a f o d e l l a p r e s t i g i o s a a g e n z i a f o t o g r a f i c a M a g n u m P h o t o s , t r a i p i ù o r i g i n a l i s t r e e t p h o t o g r a p h e r c o n t e m p o r a n e i , c e l e b r e p e r i l t a l e n t o c o m p o s i t i v o e l a s e n s i b i l i t à c r o m a t i c a . I l l a n c i o d e l c a l e n d a r i o v e d e p e r q u e s t a e d i z i o n e u n p a l c o s c e n i c o d ' e c c e z i o n e : p e r l a p r i m a v o l t a , L a v a z z a p r e s e n t e r à a l p u b b l i c o i l s u o C a l e n d a r i o i n o c c a s i o n e d i A r t b a s e l M i a m i B e a c h , u n a d e l l e f i e r e d ' a r t e m o d e r n a e c o n t e m p o r a n e a p i ù i m p o r t a n t i a l m o n d o , a p p u n t a m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e p e r g a l l e r i s t i , c o l l e z i o n i s t i e a p p a s s i o n a t i d ' a r t e d i o g n i l a t i t u d i n e . " S i a m o e s t r e m a m e n t e o r g o g l i o s i d i e s s e r e o f f i c i a l p a r t n e r d i A r t b a s e l M i a m i e p a r t e c i p a r e a q u e s t o m o m e n t o u n i c o d o v e p o t e r r a c c o n t a r e l a n o s t r a l u n g a r e l a z i o n e c o n i l m o n d o d e l l ’ a r t e e d e l l a f o t o g r a f i a " , s p i e g a F r a n c e s c a L a v a z z a , b o a r d m e m b e r d e l G r u p p o L a v a z z a . " L ’ a r t e c o n t e m p o r a n e a - c o n t i n u a - r a p p r e s e n t a u n l i n g u a g g i o u n i v e r s a l e c a p a c e d i c o n n e t t e r e s e n s i b i l i t à , c u l t u r e e g e n e r a z i o n i i n o g n i a n g o l o d e l m o n d o . A t t r a v e r s o l e s u e m o l t e p l i c i e s p r e s s i o n i , e s s a c i i n v i t a a r i f l e t t e r e s u l l a c o m p l e s s i t à d e l p r e s e n t e , e s a l t a n d o n e l a b e l l e z z a e r i v e l a n d o n e l e c o n t r a d d i z i o n i . L a v a z z a , d a s e m p r e i m p e g n a t a n e l l a p r o m o z i o n e d e l l a c u l t u r a , h a s a p u t o i n t r e c c i a r e v i s i o n e e r e s p o n s a b i l i t à s o c i a l e i n u n p e r c o r s o c h e v a l o r i z z a l ’ a r t e c o m e s t r u m e n t o d i d i a l o g o e t r a s f o r m a z i o n e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l a p a r t e c i p a z i o n e a d A r t b a s e l M i a m i c o s t i t u i s c e u n a t a p p a s i g n i f i c a t i v a d e l n o s t r o i m p e g n o n e l s o s t e n e r e e c e l e b r a r e l a c r e a t i v i t à " . P e r i l n u o v o c a l e n d a r i o , A l e x W e b b h a r e a l i z z a t o l e s u e f o t o g r a f i e c o s t r u e n d o u n p e r s o n a l e ' g r a n d t o u r ' i n a l c u n e s u g g e s t i v e l o c a t i o n i t a l i a n e , c o m p o n e n d o u n a n a r r a z i o n e v i s i v a c a l d a , i n t e n s a e s o f i s t i c a t a , l o n t a n a d a i c l i c h é . P l e a s u r e m a k e s u s h u m a n è i l c o n c e p t c h e i n t e s s e g l i s c a t t i , i n u n r a c c o n t o d o v e l ’ o s s e r v a z i o n e d e l l a v i t a r e a l e s i a r r i c c h i s c e d i r i m a n d i s o t t i l i a l c i n e m a , a l l a f o t o g r a f i a , a l l a p i t t u r a , t r a d u c e n d o c o n e l e g a n z a e i r o n i a m o m e n t i d e l v i v e r e q u o t i d i a n o a l l ’ i t a l i a n a . A t a l p r o p o s i t o d i c e W e b b : " H o s e m p r e p e n s a t o c h e l ' I t a l i a a v e s s e u n a c e r t a t r a d i z i o n e e s t e t i c a , c h e a t t r a v e r s a i s e c o l i e d è v i v a a n c o r a o g g i . U n a c a r a t t e r i s t i c a c h e h o s e m p r e p e r c e p i t o n e l l a m i a r e l a z i o n e c o n q u e s t o p a e s e " . U n a q u a l i t à p a l p a b i l e c h e s i p u ò r i t r o v a r e s e m p l i c e m e n t e p a s s e g g i a n d o t r a l e s t r a d e , n e g l i s c o r c i d e l l e c i t t à e n e g l i a n g o l i m e n o c o n o s c i u t i , t r a l a s u a g e n t e . U n a c a r a t t e r i s t i c a c h e W e b b u n i s c e a l l a p r o p r i a s e n s i b i l i t à , r e a l i z z a n d o d o d i c i s c a t t i p e r i m e s i d e l l ’ a n n o , a c u i s i a g g i u n g o n o i l d e t t a g l i o p e n s a t o p e r l a c o v e r e l a b a c k c o v e r . S o n o s c a t t i a m b i e n t a t i i n l u o g h i n o n c o n s u e t i e c o m p o n g o n o u n r i t r a t t o i n a s p e t t a t o , d o v e i l c a f f è s i r i v e l a c o m e u n e l e m e n t o i m p r e s c i n d i b i l e d e l l a c o n v i v i a l i t à e d e l p i a c e r e d i o g n i g i o r n o . I l t a l e n t o d i W e b b p e r l a l u c e e i l c o l o r e c o s t r u i s c e u n a c o n t i n u i t à n a r r a t i v a i n c o n t e s t i d i f f e r e n t i , d o v e l a s u a c a p a c i t à d i c o g l i e r e l ’ i m p r e v e d i b i l e g u i z z o d i u n m o m e n t o , l a v i t a l i t à d i u n a s i t u a z i o n e i n a s p e t t a t a , r i e s c e a f a r e m e r g e r e u n r i t r a t t o i p n o t i c o d i u n a r e a l t à v i b r a n t e . D i c e W e b b : " H o c e r c a t o d i s e g u i r e l a l u c e , i c o l o r i e i m o v i m e n t i d e l l e p e r s o n e , c a t t u r a n d o i m m a g i n i c h e t r a s m e t t e s s e r o u n c e r t o l i v e l l o d i e n e r g i a e r i s o n a n z a . C o m e f o t o g r a f o , t e n d o a v e d e r e l a b e l l e z z a , l ' a r t e e i l p i a c e r e a n c h e n e i p i c c o l i g e s t i e n e i m o m e n t i s e m p l i c i , c o m e b e r e c a f f è " . N e i d o d i c i m e s i d e l c a l e n d a r i o , g l i a t t i m i c o l t i d a l l ’ o b i e t t i v o d i W e b b s i s n o d a n o t r a l ’ a p e r t u r a s u u n p r e z i o s o a n g o l o l a c u s t r e a n i m a t o d a l l a l e g g e r e z z a d e i g i o c h i d e i b a m b i n i a u n d e l i z i o s o b a r i n c e n t r o c i t t à , d o v e u n m o m e n t o d i p a u s a r i v e l a u n i m p r e v e d i b i l e l a t o l u d i c o ; d a l l o s t u d i o a r t i s t i c o , d o v e s i t r a m a n d a u n ’ a r t e a n t i c a c o m e q u e l l a d e l l a m o d e l l a z i o n e d e l g e s s o , a l l a b o c c i o f i l a , c h e d i v e n t a u n r i t r o v o p e r u n p u b b l i c o d e l t u t t o p e c u l i a r e d i s a c e r d o t i ; d a l l o s c o r c i o s u l l a c i t t a d i n a d i m a r e d o v e i l c o l o r e r i e m p i e l e s t r a d e a l p r a n z o i n t r a t t o r i a , u n a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e n e l l e a b i t u d i n i q u o t i d i a n e , p e r f a r e t a p p a i n u n a b a r b e r i a i n s t i l e l i b e r t y e , i n f i n e , p e r g o d e r s i u n m o m e n t o d i f e s t a d u r a n t e l a c e l e b r e p r o c e s s i o n e d e d i c a t a a S a n t a R o s a l i a a P a l e r m o ; i l t u t t o p e r v a s o d a u n ’ a t m o s f e r a g i o i o s a e d a i c o l o r i c a l d i c h e r i c h i a m a n o l ’ e s t a t e , l a s t a g i o n e p e r e c c e l l e n z a d i s c o p e r t a d e l l ' I t a l i a a n c h e d a p a r t e d i c h i i t a l i a n o n o n è . L a v a z z a , " a z i e n d a c h e a f f o n d a l e p r o p r i e r a d i c i i n I t a l i a m a c o n l o s g u a r d o a p e r t o v e r s o i l m o n d o " , c o n i l C a l e n d a r i o 2 0 2 6 h a s c e l t o d i r a c c o n t a r e u n ’ a t m o s f e r a , u n a s e n s i b i l i t à e u n i n s i e m e d i c o s t u m i i n c o n f o n d i b i l i e , a l c o n t e m p o , s e m p r e p r e s e n t i . M i c h e l e M a r i a n i , e x e c u t i v e c r e a t i v e d i r e c t o r d e l G r u p p o A r m a n d o T e s t a , d i c e : " A b b i a m o v o l u t o r a c c o n t a r e u n v i a g g i o n e l l ’ i t a l i a n i t à , e v i t a n d o o g n i s t e r e o t i p o . L o a b b i a m o i m m a g i n a t o c o m e u n p e r c o r s o i n d o d i c i t a p p e , o g n u n a e s p r e s s i o n e d i u n ’ u m a n i t à d i v e r s a , c h e c i h a p e r m e s s o d i e s p l o r a r e i n p r o f o n d i t à l e m o l t e p l i c i s f u m a t u r e d e l p i a c e r e . U n c o n c e t t o , q u e l l o d e l p i a c e r e , c h e a p p a r t i e n e d a s e m p r e a l d n a d i L a v a z z a . C o s ì è n a t o u n i t i n e r a r i o i d e a l e a t t r a v e r s o u n ’ I t a l i a p i ù a u t e n t i c a , c o n c r e t a e s i n c e r a " . G l i s c a t t i e v o c a n o l a l e g g e r e z z a d e l l a ' v i t a d o l c e ' : i r i t m i r a l l e n t a n o , l a s p o n t a n e i t à s i f a s p a z i o , o g n i i s t a n t e p u ò r a c c h i u d e r e u n m o m e n t o d i p i a c e r e c h e v a r i c e r c a t o n e l t e s s u t o d e l t e m p o q u o t i d i a n o e n e r i v e l a i l v a l o r e i n t i m o e p r e z i o s o . I l p i a c e r e d i i n c o n t r a r s i , d e l l o s t a r e i n s i e m e , i l p i a c e r e d e l l a c o n v e r s a z i o n e e d e l l a b u o n a t a v o l a , l ’ a t t i m o i n c u i l ’ i n c a l z a r e d e l l a g i o r n a t a l a s c i a s p a z i o a l r i t o d e l c a f f è : s i t r a t t a d i p i c c o l i m o m e n t i d i f e l i c i t à a l l a p o r t a t a d i t u t t i , q u a l c o s a d i c u i o g n u n o p u ò f a r e e s p e r i e n z a n e l l e p r o p r i e g i o r n a t e e c h e f a n n o p a r t e d i q u e l p a t r i m o n i o c o m u n e c h e è l o s t i l e d i v i t a i t a l i a n o . N a t u r a l m e n t e i n c o m p a g n i a d i u n a t a z z i n a d i c a f f è , q u e s t ’ a n n o p i ù c h e m a i p r o t a g o n i s t a d e g l i s c a t t i , u n a p u n t e g g i a t u r a c h e d o n a e s p r e s s i v i t à a d o g n i m o m e n t o e p u ò t r a s f o r m a r l o i n u n a p i c c o l a f e s t a . E s e p e n s i a m o a l l ’ i t a l i a n i s m o e s p r e s s o , c h e a n c h e a l l ’ e s t e r o i n d i c a u n a p r e c i s a t i p o l o g i a d i c a f f è , c a p i a m o q u a n t o q u e s t a b e v a n d a s i a p a r t e c o s t i t u e n t e d e l l a c u l t u r a i t a l i a n a , t a n t o d a d i v e n t a r n e u n a b a n d i e r a a t u t t e l e l a t i t u d i n i . S e m p r e F r a n c e s c a L a v a z z a s p i e g a : " I l c a f f è è u n a s c i n t i l l a , è s e m p r e l ’ i n i z i o d i q u a l c o s a . E ' u n m o m e n t o c o n d i v i s o c h e s i p u ò r a c c o n t a r e m a s i p u ò a n c h e a s s a p o r a r e . E , i n q u e s t o c a s o , è u n p i a c e r e f a t t o d i p i c c o l i g e s t i , l e g a t o a l l a s p o n t a n e i t à d e l l ' e s s e r e i t a l i a n i . U n a s p o n t a n e i t à c h e è a p e r t u r a e a c c o g l i e n z a " . M a c ’ è a n c h e u n a d i m e n s i o n e p i ù r a c c o l t a , m e n o a p p a r i s c e n t e m a a l t r e t t a n t o i m p o r t a n t e l e g a t a a l c a f f è : " E ' u n g e s t o c h e d i v e n t a p i ù i n t i m o q u a n d o s i d e s i d e r a u n m o m e n t o p e r s é , u n t e m p o i n c u i c i s i p r e n d e c u r a d e l l e r e l a z i o n i , d e l l a p r o p r i a f a m i g l i a , d e i p r o p r i a m i c i . R a p p r e s e n t a d a v v e r o u n u n i v e r s o d i r e l a z i o n i c h e a b b r a c c i a t u t t o i l m o n d o a l l ' i n t e r n o d i u n a t a z z i n a " . C o n l a p r e s e n t a z i o n e d e l c a l e n d a r i o 2 0 2 6 i n o c c a s i o n e d i A r t b a s e l M i a m i B e a c h , " L a v a z z a c o n f e r m a i l p r o p r i o i n t e r e s s e v e r s o l ’ a r t e e l a s o l i d a p r e s e n z a a l l ’ i n t e r n o d e l p a n o r a m a d e l l a c u l t u r a v i s i v a a t t u a l e . C o n u n ’ a t t e n z i o n e p a r t i c o l a r e a l l a f o t o g r a f i a , g r a z i e a l l a s t r a o r d i n a r i a p r o d u z i o n e d e l C a l e n d a r i o c h e è a r r i v a t o o r m a i a l l a t r e n t a q u a t t r e s i m a e d i z i o n e , c o i n v o l g e n d o i p i ù g r a n d i t a l e n t i f o t o g r a f i c i d e l m o n d o , L a v a z z a f a p r o p r i o i l r a c c o n t o d e l c o n t e m p o r a n e o , c o g l i e n d o l o s p i r i t o d i n a m i c o d e l t e m p o a t t r a v e r s o l ’ o b i e t t i v o f o t o g r a f i c o e a t t r a v e r s o a u t o r i c h e h a n n o s a p u t o i n t e r p r e t a r e i p r o p r i v a l o r i , a r r i c c h e n d o n e l a n a r r a z i o n e c o n i l p r o p r i o t a l e n t o e l a f o r z a d i u n a v i s i o n e s e m p r e o r i g i n a l e " . L ' a p p u n t a m e n t o c o n A r t B a s e l M i a m i a r r i v a q u i n d i a c o r o n a m e n t o d i u n l u n g o p e r c o r s o d i a t t i v i t à n e l c a m p o a r t i s t i c o , d u r a n t e i l q u a l e L a v a z z a h a r e a l i z z a t o s i g n i f i c a t i v e c o l l a b o r a z i o n i c o n a l c u n e d e l l e i s t i t u z i o n i e d e g l i i n t e r p r e t i p i ù i m p o r t a n t i a l i v e l l o n a z i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e , t r a c u i l a T r i e n n a l e e i l M u d e c d i M i l a n o , l a c o l l e z i o n e P e g g y G u g g e n h e i m e i m u s e i c i v i c i d i V e n e z i a , i l G u g g e n h e i m M u s e u m d i N e w Y o r k . U n i m p e g n o c o s t r u i t o n e l t e m p o c h e r e n d e L a v a z z a n o n s o l o a m b a s c i a t r i c e d e l c a f f è n e l m o n d o , m a a n c h e p o r t a t r i c e d i b e l l e z z a e d i c r e a t i v i t à .