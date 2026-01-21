M i l a n o , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " G l i a g e n t i d i i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e s o n o o r m a i e n t r a t i n e l l a q u o t i d i a n i t à d e i m o d e l l i d i b u s i n e s s e a n c h e n e l l a v i t a d e l l e p e r s o n e . S i c u r a m e n t e i l m o n d o d e l l e a g e n z i e d i d i g i t a l m a r k e t i n g è t r a i p i ù c o i n v o l t i , m a a n c h e i l m a n i f a t t u r i e r o e l a s a n i t à . O g g i s o n o p o c h i s s i m i i s e t t o r i c h e n o n s o n o t o c c a t i d a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . C o s ì C o s m a n o L o m b a r d o , c e o d i S e a r c h O n m e d i a g r o u p e i d e a t o r e d e l l ’ A i F e s t i v a l , i n t e r v e n e n d o o g g i a l l a g i o r n a t a d i a p e r t u r a d e l l a t e r z a e d i z i o n e d e l F e s t i v a l i n t e r n a z i o n a l e s u l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , o r g a n i z z a t o d a W m f - W e m a k e f u t u r e e i n p r o g r a m m a f i n o a l 2 2 g e n n a i o a l l ' u n i v e r s i t à B o c c o n i d i M i l a n o . T e m a d i q u e s t ’ a n n o è ' E m p o w e r i n g t h e A g e n t i c E r a ' . " S t i a m o a f f r o n t a n d o s i a l a d i m e n s i o n e b u s i n e s s s i a q u e l l a p i ù s o c i a l e l e g a t a a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " , s p i e g a L o m b a r d o , s o f f e r m a n d o s i s u l l ’ i m p a t t o t r a s v e r s a l e d e l l a t e c n o l o g i a . U n ’ a c c e l e r a z i o n e c h e r i g u a r d a n o n s o l o l ’ I a g e n e r a t i v a . " N e l l a f a s e i n i z i a l e è s t a t a l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e g e n e r a t i v a a i m p r i m e r e u n a f o r t e s p i n t a , m a a n c h e n e i s e t t o r i i n d u s t r i a l i p i ù m a n i f a t t u r i e r i i l l e g a m e t r a i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e e r o b o t i c a s t a a c c e l e r a n d o i m o d e l l i d i b u s i n e s s e g l i u t i l i z z i q u o t i d i a n i " , o s s e r v a . D i f r o n t e a o g n i i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a , r i c o r d a L o m b a r d o , s i r i p r o p o n e i l d i b a t t i t o s u l r a p p o r t o t r a u o m o e t e c n o l o g i a : " D a s e m p r e c ’ è l a d i a t r i b a t r a c h i v e d e l ’ i n n o v a z i o n e c o m e u n n e m i c o d e l l ’ e s s e r e u m a n o e c h i c o m e u n a l l e a t o . L ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e v a a p o t e n z i a r e c i ò c h e n o i e s s e r i u m a n i e a n c h e i l b u s i n e s s p i ù t r a d i z i o n a l e p o s s o n o f a r e . È p e r ò i m p o r t a n t e i n d i v i d u a r e r e g o l e i n g r a d o d i c o n t e n e r e g l i i m p a t t i p i ù n e g a t i v i , c o m e a c c a d e p e r q u a l s i a s i i n n o v a z i o n e " . L a m a n i f e s t a z i o n e v u o l e e s s e r e u n a l l e a t o a n c h e p e r l e i m p r e s e . " I l f e s t i v a l o f f r e o p p o r t u n i t à i n n a n z i t u t t o a l l e a z i e n d e c h e v o g l i o n o p r e s e n t a r e l e l o r o s o l u z i o n i e i n c o n t r a r e p o t e n z i a l i c l i e n t i - s o t t o l i n e a L o m b a r d o - m a p u n t a m o l t o a n c h e s u l l a f o r m a z i o n e : m a i c o m e i n q u e s t a f a s e s t o r i c a è n e c e s s a r i o m e t t e r e a l c e n t r o l a f o r m a z i o n e p e r c a p i r e c o m e u t i l i z z a r e l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e " . U n o s p a z i o è d e d i c a t o a l l a v o r o e a l l e c o m p e t e n z e d i d o m a n i . " È p o s s i b i l e i n c o n t r a r e i l c o l l a b o r a t o r e d e l f u t u r o g r a z i e a u n ’ a r e a d e d i c a t a a l l ’ i n c o n t r o t r a d o m a n d a e o f f e r t a s u l l e p r o f e s s i o n i l e g a t e a l l ’ i n t e l l i g e n z a a r t i f i c i a l e , c o n i n c o n t r i B 2 b e m o m e n t i d i n e t w o r k i n g . È u n f e s t i v a l c h e e s p l o r a n o n s o l o l ’ a s p e t t o b u s i n e s s - c o n c l u d e - m a t u t t o c i ò c h e r i g u a r d a l a q u o t i d i a n i t à d e l l e a z i e n d e e d e i l a v o r a t o r i " .