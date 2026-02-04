M i l a n o , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - L a L o m b a r d i a h a c o n s o l i d a t o i l p r o p r i o r u o l o d i r e g i o n e l e a d e r n e l l ’ i n d u s t r i a c h i m i c a a l i v e l l o e u r o p e o , g u i d a n d o d a l 2 0 2 4 l ' E u r o p e a n c h e m i c a l r e g i o n s n e t w o r k ( E c r n ) , l ' a l l e a n z a c o n t i n e n t a l e d e i t e r r i t o r i p i ù r a p p r e s e n t a t i v i d e l s e t t o r e . D u r a n t e l a p r e s i d e n z a a f f i d a t a a l l ’ a s s e s s o r e r e g i o n a l e G u i d o G u i d e s i , l a r e t e s i è a m p l i a t a d a 1 0 a 2 1 m e m b r i d i v e n t a n d o u n i n t e r l o c u t o r e d i r e t t o d e l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a n e i t a v o l i p e r i l r i l a n c i o d e l c o m p a r t o e o f f r e n d o a l l e a z i e n d e , a l l o s t e s s o t e m p o , u n s o s t e g n o p e r a c c e d e r e a l l e o p p o r t u n i t à d i f i n a n z i a m e n t o e u r o p e e a t t r a v e r s o l a p a r t e c i p a z i o n e a 6 p r o g e t t i c o m u n i t a r i c h e h a n n o g e n e r a t o s t a n z i a m e n t i p e r c i r c a 1 9 m i l i o n i d i e u r o . R i l e v a n t i a n c h e g l i s f o r z i p e r a g e v o l a r e l e c o n n e s s i o n i t r a i d i v e r s i d i s t r e t t i i n d u s t r i a l i r a f f o r z a n d o l a c a p a c i t à d i ' f a r e s i s t e m a ' . Q u e s t o , i n s i n t e s i , i l b i l a n c i o d e l l a p r e s i d e n z a l o m b a r d a c o n c l u s a s i o g g i a R o t t e r d a m ( P a e s i B a s s i ) n e l c o r s o d e l l ’ a s s e m b l e a E c r n c h e h a v i s t o i l p a s s a g g i o d i c o n s e g n e a l l a C a t a l o g n a . L a L o m b a r d i a m a n t i e n e c o m u n q u e u n r u o l o d a p r o t a g o n i s t a , a s s u m e n d o l a v i c e p r e s i d e n z a d e l l ’ a s s o c i a z i o n e c o n d e l e g a a l l a C r i t i c a l c h e m i c a l s a l l i a n c e , i l g r u p p o d i l a v o r o i s t i t u i t o d a l l a C o m m i s s i o n e e u r o p e a c h e s t a c o n t r i b u e n d o a l l o s v i l u p p o e a l l a c o n c r e t i z z a z i o n e d e l p i a n o d i a z i o n e e u r o p e o p e r l ' i n d u s t r i a c h i m i c a . S i t r a t t a d e l l ’ u n i c a r e g i o n e c o n u n r u o l o f o r m a l e a l l ’ i n t e r n o d i q u e s t a r e a l t à . L ' o b i e t t i v o è t u t e l a r e l a c o m p e t i t i v i t à , g l i i n v e s t i m e n t i e l a c a p a c i t à p r o d u t t i v a i n L o m b a r d i a e i n E u r o p a . D u r a n t e l ’ i n t e r v e n t o a R o t t e r d a m p e r i l p a s s a g g i o d i c o n s e g n e , l ’ a s s e s s o r e G u i d e s i h a r i b a d i t o c h e " s e n z a l a c h i m i c a , l ’ e c o n o m i a e u r o p e a n o n h a f u t u r o . E ' n o s t r o c o m p i t o c o n t i n u a r e a s u p p o r t a r e i l s e t t o r e p e r r e n d e r l o p i ù e f f i c i e n t e e s o s t e n i b i l e , m a è a n c h e n o s t r o d o v e r e d i f e n d e r n e l a p r e s e n z a e m i g l i o r a r e l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e . S i a m o r i u s c i t i , a t t r a v e r s o u n i m p o r t a n t e l a v o r o d i s q u a d r a , a f a r s ì c h e l ’ U n i o n e e u r o p e a s i a t o r n a t a a d o c c u p a r s i c o n a t t e n z i o n e d i u n c o m p a r t o f o n d a m e n t a l e , c h e n o n p u ò e n o n d e v e e s s e r e a b b a n d o n a t o " . N e l s e t t o r e , l a L o m b a r d i a è t r a l e p r i m e c i n q u e r e g i o n i e u r o p e e p e r n u m e r o d i a d d e t t i ( 4 5 . 0 0 0 ) e l a t e r z a p e r l a c h i m i c a f i n e e s p e c i a l i s t i c a a u s o i n d u s t r i a l e . " L a L o m b a r d i a - h a p r o s e g u i t o G u i d e s i - è l a p r i m a R e g i o n e m a n i f a t t u r i e r a d ' E u r o p a e i l 9 8 % d e i p r o d o t t i m a n i f a t t u r i e r i h a d e r i v a z i o n i d a l l a c h i m i c a : r i d a r e c e n t r a l i t à a q u e s t o s e t t o r e s i g n i f i c a l a v o r a r e p e r i l f u t u r o d e l n o s t r o t e r r i t o r i o " . D u r a n t e g l i a n n i d e l l a p r e s i d e n z a d i E c r n , l a L o m b a r d i a h a d u n q u e m e s s o i n a t t o s t r a t e g i e p e r c o s t r u i r e n u o v e a l l e a n z e c o n l e r e g i o n i e u r o p e e : u n l a v o r o d i ' l o b b y i s t i t u z i o n a l e ' c e r t i f i c a t o d a i n u o v i i n g r e s s i n e l l ’ a s s o c i a z i o n e . O r a E c r n c o m p r e n d e 1 7 r e g i o n i d i 8 S t a t i , o l t r e a 4 m e m b r i a s s o c i a t i : D r e n t h e , G r o n i n g e n , L i m b u r g , Z u i d - H o l l a n d , Z e e l a n d ( P a e s i B a s s i ) , C a t a l o g n a ( S p a g n a ) , F i a n d r e ( B e l g i o ) , E m i l i a - R o m a g n a , S a s s o n i a - A n h a l t , B a v i e r a ( G e r m a n i a ) , L o m b a r d i a , M a s o v i a ( P o l o n i a ) , Ú s t í ( C e c h i a ) , L i g u r i a , A b r u z z o , P i e m o n t e , V a l e n c i a ( S p a g n a ) ; m e n t r e I m e m b r i a s s o c i a t i s o n o P o l i s h c h a m b e r o f c h e m i c a l i n d u s t r y ( P i p c ) , C o n f a p i , H u n g a r i a n c h e m i c a l i n d u s t r y a s s o c i a t i o n ( M a v e s z ) , G r e e n c h e m i s t r y c l u s t e r . E c r n s i o c c u p a a n c h e d i c o o r d i n a r e l e s e g u e n t i p i a t t a f o r m e U e : P a c t f o r s k i l l s - R e g i o n a l s k i l l s p a r t n e r s h i p ; S m a r t s p e c i a l i s a t i o n c h e m i c a l p a r t n e r s h i p e S 3 c o m m u n i t y o f p r a c t i c e . Q u e s t i i n v e c e i p r o g e t t i e u r o p e i a t t i v a t i p e r i l s e t t o r e a n c h e a t t r a v e r s o i l c o i n v o l g i m e n t o d i E c r n : A c e - E x ( E r a s m u s + ) p e r 1 . 0 6 6 . 8 3 8 e u r o ; S y s c h e m i q ( H o r i z o n E u r o p e ) p e r 1 1 . 4 5 0 . 5 0 2 e u r o ; C h e m S k i l l s ( E r a s m u s + ) p e r 3 . 9 8 5 . 1 1 0 e u r o ; D r i v e ( H o r i z o n E u r o p e ) p e r 8 3 2 . 4 0 0 e u r o ; H y d r o g e n S k i l l s ( E r a s m u s + ) p e r 2 5 0 . 0 0 0 e u r o ; T h e r m e l e c t ( L i f e ) p e r 1 . 6 9 9 . 9 6 2 e u r o .