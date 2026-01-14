B o l o g n a , 1 4 g e n . - ( A d n k r o n o s ) - " I l s i s t e m a d e l l ' a g r o i n d u s t r i a e d e l l ' a g r o a l i m e n t a r e s t a d a n d o s o d d i s f a z i o n i , c o s ì c o m e a n c h e l a c a p a c i t à d i i m p o r r e l a n o s t r a q u a l i t à s u i m e r c a t i i n t e r n a z i o n a l i , r i u s c e n d o a s m e n t i r e i d a t i c a t a s t r o f i c i c h e s i p r e v e d e v a n o ” . L o h a a f f e r m a t o i l m i n i s t r o d e l l ’ A g r i c o l t u r a , d e l l a S o v r a n i t à a l i m e n t a r e e d e l l e F o r e s t e F r a n c e s c o L o l l o b r i g i d a a l l ’ e d i z i o n e 2 0 2 6 d i M a r c a b y B o l o g n a F i e r e & A d m - A s s o c i a z i o n e d i s t r i b u z i o n e m o d e r n a , l a f i e r a i n t e r n a z i o n a l e d e d i c a t a a l l a M a r c a d e l D i s t r i b u t o r e ( M d D ) , o g g i r i c o n o s c i u t a c o m e a p p u n t a m e n t o i r r i n u n c i a b i l e p e r l ’ i n t e r o e c o s i s t e m a d e l l a P r i v a t e L a b e l . “ N e l c o m p l e s s o q u a d r o g e o p o l i t i c o ” i n c u i c i t r o v i a m o , “ l ' I t a l i a r i e s c e a d a v e r e u n e x p o r t c h e c r e s c e c o s t a n t e m e n t e , c r e a n d o l a v o r o e o c c u p a z i o n e - a g g i u n g e i l m i n i s t r o , c h e s p i e g a c o m e q u e s t o s i a s t a t o p o s s i b i l e a n c h e g r a z i e “ a l g o v e r n o i t a l i a n o , c h e s o s t i e n e u n m o d e l l o d i i n t e r a z i o n e t r a l e i s t i t u z i o n i , i l m o n d o i m p r e n d i t o r i a l e , l ' a s s o c i a z i o n i s m o e l e r a p p r e s e n t a n z e , o l t r e a r i u s c i r e a t o r n a r e l e a d e r n o n s o l o d a l p u n t o d i v i s t a c o m m e r c i a l e e d e l l a p r o d u z i o n e , m a a n c h e d e l l ' i n d i c a z i o n e d e l l e s t r a d e d a s e g u i r e a l l ' U n i o n e e u r o p e a ” . A p r o p o s i t o d e l c o n t e s t o g e o p o l i t i c o i l m i n i s t r o s o t t o l i n e a i n f a t t i c h e “ i l s i s t e m a t a r i f f a r i o è m o l t o c o m p l e s s o a l i v e l l o m o n d i a l e , b a s t i g u a r d a r e a i d a z i s t a t u n i t e n s i e a l l a d e b o l e z z a d e l d o l l a r o . I d a t i o g g i s o n o a b b a s t a n z a c o n f o r t a n t i p e r c h é n o n o s s e r v i a m o u n a f l e s s i o n e m a r c a t a , c o m e i n v e c e s i a n n u n c i a v a . R e s t i a m o d u n q u e o t t i m i s t i . L ’ a n n o p r e c e d e n t e h a v i s t o u n ’ i m p e n n a t a d e g l i a c q u i s t i d i a l c u n i p r o d o t t i ” d a p a r t e d e l l e a z i e n d e c h e , “ i n p r e v i s i o n e d i u n a m u t a z i o n e d e l s i s t e m a t a r i f f a r i o , h a n n o s t o c c a t o m o l t o i n m a g a z z i n o . L a c o r s a a l r i e m p i m e n t o d e i m a g a z z i n i i n v i s t a d e l l ’ a r r i v o d e i d a z i , o s s e r v a t a n e l 2 0 2 5 , p o t r e b b e p o r t a r e l ’ e x p o r t i t a l i a n o a “ n o n a v e r e l a s t e s s a t e n u t a ” n e l 2 0 2 6 , “ m a s u l b i e n n i o c i s i a s p e t t a u n i n c r e m e n t o d e l l ' e x p o r t a n c h e v e r s o g l i S t a t i U n i t i . L a d e c i s i o n e p r e s a i n s i e m e a l n o s t r o m o d e l l o i m p r e n d i t o r i a l e , s o s t e n e n d o l o , p r e v e d e d i c u s t o d i r e i m e r c a t i c h e a b b i a m o , c o n s o l i d a n d o l i , e d i a p r i r e n u o v i m e r c a t i ” . “ I l M e r c o s u r c h e s i a n d r à a s o t t o s c r i v e r e n o n è q u e l l o d e l l o s c o r s o a n n o , c h e n o n a v r e m m o s o s t e n u t o . l ' I t a l i a h a c h i e s t o g a r a n z i e p r e c i s e p e r i l s e t t o r e a g r i c o l o e l e h a o t t e n u t e . S i p a s s a i n f a t t i d a u n t e o r i c o t a g l i o d e l l e r i s o r s e a l m o n d o d e l l ' a g r i c o l t u r a d e l 2 3 % , a l l ' a u m e n t o d e l l e r i s o r s e p e r g l i a g r i c o l t o r i i t a l i a n i . E d è u n p r i m o d a t o o g g e t t i v o c h e r e n d e i l s i s t e m a p i ù g a r a n t i t o r i s p e t t o a l l e p r o s p e t t i v e c h e s i a n d a v a n o a d a n n u n c i a r e ” . S p i e g a L o l l o b r i g i d a . “ D a l l ' a l t r a p a r t e a b b i a m o c h i e s t o r e g o l e c h i a r e a d i f e s a d e g l i a g r i c o l t o r i , i n u n q u a d r o d i a c c o r d i i n t e r n a z i o n a l i c h e è i n l i n e a c o n q u e l l o c h e è l ' a u s p i c i o d i t u t t i , o s s i a q u e l l o d i a u m e n t a r e l a c a p a c i t à d i i n c i d e r e s u i m e r c a t i e i l m e r c a t o s u d a m e r i c a n o è u n m e r c a t o i m p o r t a n t e e s t r a t e g i c o - p r o s e g u e i l m i n i s t r o - P e r i l s i s t e m a I t a l i a q u e s t o è s e m p r e s t a t o u n b u o n a c c o r d o . L a n o s t r a i n d u s t r i a , c o s ì c o m e g r a n p a r t e d e l m o n d o a g r i c o l o - d a q u e l l o l e g a t o a l l a p r o d u z i o n e d e l v i n o , a i f o r m a g g i f i n o l ' o l i o , s o n o d a s e m p r e f a v o r e v o l i p e r c h é ” c o n s e n t i r e b b e d i a v e r e m a g g i o r i g a r a n z i e “ p e r l e i n d i c a z i o n i g e o g r a f i c h e p i ù r i l e v a n t i e d i t u t e l a r c i d a l l ' i t a l i a n s o u n d i n g , s i a s u l p i a n o d e l l e p r o d u z i o n i s u d a m e r i c a n e c h e s u q u e l l o d e l l e i m p o r t a z i o n i c h e a r r i v a n o d a a l t r e p a r t i d e l m o n d o . P e n s a t e a l ‘ P a r m e s a n ’ s t a t u n i t e n s e c h e , q u a n d o v e r r à a p p l i c a t o a l M e r c o s u r , n o n p o t r à p i ù a c c e d e r e a i m e r c a t i s u d a m e r i c a n i ” . “ E c c e z i o n a l m e n t e i m p o r t a n t i , p o i , a n c h e a l c u n e r e g o l e s u l l a r e c i p r o c i t à . N o n s i p o s s o n o i m p o r r e r e g o l e i n E u r o p a c h e n o n v e n g o n o f a t t e r i s p e t t a r e a i p r o d o t t i c h e a c c e d o n o a i n o s t r i m e r c a t i , p e r c h é q u e l l e r e g o l e f a n n o a u m e n t a r e i c o s t i d i p r o d u z i o n e d a n o i - p u n t u a l i z z a - Q u e s t o v e r r à i m p e d i t o c o n c o n t r o l l i a d e g u a t i , s u i q u a l i v i g i l e r e m o , e c o n r e g o l e a t t e n t e s u l l ' u t i l i z z o d i f i t o f a r m a c i e a n t i b i o t i c i c h e n o n s o n o c o n s e n t i t i i n E u r o p a e n o n d e v o n o e s s e r e c o n s e n t i t i n e m m e n o s u i p r o d o t t i c h e a c c e d o n o a l m e r c a t o e u r o p e o , a g a r a n z i a d e l l e i m p r e s e m a a n c h e d e i c o n s u m a t o r i f i n a l i ” .