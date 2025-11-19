R o m a , 1 8 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - “ S l o v e n i a e I t a l i a c o n d i v i d o n o u n a l u n g a s t o r i a d i d i a l o g o e d i c o o p e r a z i o n e : p e r q u e s t o l a l i n g u a i t a l i a n a i n S l o v e n i a n o n è s o l t a n t o l a l i n g u a d e l l a m i n o r a n z a , m a a n c h e l a l i n g u a d e l n o s t r o v i c i n o . U n a r i c c h e z z a c u l t u r a l e c h e v e d i a m o c o m e p a r t e d e l n o s t r o s p a z i o e u r o p e o ” . C o s ì i l v i c e p r i m o m i n i s t r o e m i n i s t r o p e r g l i s l o v e n i a l l ’ e s t e r o d e l l a R e p u b b l i c a d i S l o v e n i a , M a t e j A r č o n n e l s u o i n t e r v e n t o a l l a p r i m a c o n f e r e n z a s u l l ’ i t a l o f o n i a . “ D e s i d e r o s o t t o l i n e a r e , c o n u n p a r t i c o l a r e o r g o g l i o , c h e l a R e p u b b l i c a d i S l o v e n i a a s s i c u r a a l l a m i n o r a n z a i t a l i a n a s u l s u o t e r r i t o r i o u n o s t a n d a r d d i t u t e l a t r a i p i ù a l t i i n E u r o p a : l a p r e s e n z a i t a l i a n a i n I s t r i a , d e l l e n o s t r e s c u o l e i n l i n g u a i t a l i a n a , d e l l e i s t i t u z i o n i c u l t u r a l i e n e i m e d i a è t u t e l a t a n o n s o l o d a l l a l e g g e m a a n c h e d a l p r o f o n d o r i s p e t t o c h e n u t r i a m o v e r s o c o l o r o c h e c o n n o i c o n d i v i d o n o q u e s t a r e g i o n e e l a s u a s t o r i a . L a l i n g u a - p r o s e g u e - è u n p o n t e , t r a p e r s o n e , t r a r e g i o n i , t r a S t a t i , s o p r a t t u t t o n e l l e z o n e d i c o n f i n e . D o v e l e l i n g u e s i i n c o n t r a n o , s i r a f f o r z a l a c o e s i o n e e u r o p e a , p e r c h é l ì l a d i v e r s i t à n o n è t e o r i a m a v i t a q u o t i d i a n a . I l v i c i n o n o n è u n a m i n a c c i a m a u n v a l o r e ” . I l v i c e p r i m o m i n i s t r o s l o v e n o p o i s o t t o l i n e a c o m e “ l a c u r a v e r s o i n o s t r i c o n n a z i o n a l i a l l ' e s t e r o n o n è u n g e s t o n o s t a l g i c o , b e n s ì u n i n v e s t i m e n t o n e l f u t u r o e u r o p e o . S i a m o c o n s a p e v o l i c h e i l c o n t a t t o c o n l e p r o p r i e r a d i c i c r e a e u r o p e i s i c u r i d i s é , p e r s o n e c h e s i i n t e g r a n o c o n s u c c e s s o n e i P a e s i i n c u i v i v o n o , c o n t r i b u e n d o a l l o r o s v i l u p p o e , a l l o s t e s s o t e m p o , m a n t e n e n d o i l l e g a m e c o n l a p r o p r i a i d e n t i t à . E ' c o n q u e s t o s p i r i t o c h e v e d i a m o l ’ i t a l o f o n i a c o m e u n a l l e a t o n a t u r a l e d e l l a S l o v e n i a e , p i ù i n g e n e r a l e , d i t u t t e l e c u l t u r e c h e a r r i c c h i s c o n o i l n o s t r o c o n t i n e n t e . N o n e s i s t e u n ' E u r o p a f o r t e s e n z a l i n g u e f o r t i , n o n e s i s t e u n d o m a n i e u r o p e o s e n z a i l r i s p e t t o d i o g n i i d e n t i t à , p i c c o l a o g r a n d e c h e s i a l a d i v e r s i t à e u r o p e a . L ' o r g o g l i o p e r l a p r o p r i a l i n g u a e l a c u l t u r a n o n s o n o r e a l t à i n c o n t r a s t o m a d u e e l e m e n t i c o m p l e m e n t a r i d e l l o s t e s s o f o n d a m e n t o d i v a l o r i s u c u i s i r e g g e l ' E u r o p a . S o l o c o n i l r i c o n o s c i m e n t o d e l v a l o r e d e l p r o s s i m o c o m p r e n d i a m o a p i e n o i l v a l o r e d i n o i s t e s s i ” .