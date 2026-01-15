R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - L e n u o v e f r o n t i e r e d e l l a s a l u t e n o n r i g u a r d a n o s o l o i f a r m a c i d e l f u t u r o , m a i l m o d e l l o s t e s s o d i s v i l u p p o d e l S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e . E ' d e d i c a t o a l l a r e a l t à i n n o v a t i v a d e l l e L i f e s c i e n c e , u n s e t t o r e s t r a t e g i c o p e r l a s a l u t e d e i c i t t a d i n i , m a a n c h e p e r l o s v i l u p p o e c o n o m i c o e l a c o m p e t i t i v i t à d e l P a e s e , i l p r i m o e p i s o d i o d e l l a s e r i e v o d c a s t ' S s n - S a l u t e , s o s t e n i b i l i t à e n u o v e f r o n t i e r e ' , c h e p r o p o n e u n a n u o v a c h i a v e d i l e t t u r a d e l l ' a c r o n i m o S e r v i z i o s a n i t a r i o n a z i o n a l e , i n t e s o c o m e e c o s i s t e m a c o m p l e s s o i n c u i i s t i t u z i o n i , i n d u s t r i a , r i c e r c a e p a z i e n t i i n t e r a g i s c o n o p e r g a r a n t i r e s a l u t e , t e n u t a e c o n o m i c a e i n n o v a z i o n e . H a i n f a t t i p e r t i t o l o ' I l f u t u r o d e l l a s a l u t e : l ' i m p o r t a n z a d e l l e s c i e n z e d e l l a v i t a s u l s i s t e m a P a e s e ' i l p r i m o d e i 5 e p i s o d i r e a l i z z a t i d a A d n k r o n o s i n c o l l a b o r a z i o n e c o n A b b V i e e d i s p o n i b i l e d a o g g i s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y e n e l l a s e z i o n e p o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m . I l s i s t e m a d e l l e L i f e s c i e n c e r a p p r e s e n t a o g g i u n o d e i p i l a s t r i p i ù s o l i d i d e l s i s t e m a p r o d u t t i v o i t a l i a n o . L a f a r m a c e u t i c a , i n p a r t i c o l a r e , è s p e s s o a s s o c i a t a e s c l u s i v a m e n t e a l l a c u r a e a l b e n e s s e r e , m a i l s u o i m p a t t o v a b e n o l t r e l a d i m e n s i o n e s a n i t a r i a . I n u m e r i p a r l a n o c h i a r o : l ' I t a l i a è t r a i p r i m i P a e s i i n E u r o p a p e r p r o d u z i o n e f a r m a c e u t i c a , c o n u n v a l o r e c h e n e l 2 0 2 4 h a r a g g i u n t o 5 6 m i l i a r d i d i e u r o , d i c u i o l t r e i l 9 0 % d e s t i n a t o a l l ' e x p o r t . I l s e t t o r e n o n s o l o g a r a n t i s c e t e r a p i e e i n n o v a z i o n e c l i n i c a , m a c o n t r i b u i s c e i n m o d o d e c i s i v o a l l a c r e s c i t a e c o n o m i c a , a l l a c r e a z i o n e d i o c c u p a z i o n e q u a l i f i c a t a e a l l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e . A r a c c o n t a r e l e d i n a m i c h e d e l l ' i n d u s t r i a f a r m a c e u t i c a è F a b r i z i o G r e c o , V i c e P r e s i d e n t a n d G e n e r a l M a n a g e r d i A b b V i e , c h e s o t t o l i n e a c o m e i l s e t t o r e s i f o n d i s u d u e c o m p o n e n t i c o m p l e m e n t a r i . " D a u n l a t o - s p i e g a - l o s v i l u p p o d i f a r m a c i i n n o v a t i v i , d a l l ' a l t r o l a p r o d u z i o n e s u l a r g a s c a l a d i t e r a p i e c o n s o l i d a t e , s p e s s o f u o r i b r e v e t t o , m a e s s e n z i a l i p e r l a s a l u t e p u b b l i c a . L ' i n n o v a z i o n e r i c h i e d e t e m p i l u n g h i - i n m e d i a 1 0 a n n i d i r i c e r c a p e r p o r t a r e u n a m o l e c o l a a l l ' a p p r o v a z i o n e - e i n v e s t i m e n t i i n g e n t i , c h e v e n g o n o r e c u p e r a t i s o l o d u r a n t e l a f a s e d i c o p e r t u r a b r e v e t t u a l e . L a p r o d u z i o n e , i n v e c e , g a r a n t i s c e c o n t i n u i t à t e r a p e u t i c a e a c c e s s o a i f a r m a c i . E n t r a m b e s o n o i n d i s p e n s a b i l i e d e v o n o r e s t a r e c o m p e t i t i v e . L ' e s p e r i e n z a d i A b b V i e , n a t a d a l l a s c i s s i o n e d i A b b o t t p e r f o c a l i z z a r s i e s c l u s i v a m e n t e s u l l ' i n n o v a z i o n e - s o t t o l i n e a G r e c o - d i m o s t r a c o m e l a c a p a c i t à d i s c e g l i e r e e c o n c e n t r a r s i s u g l i o b i e t t i v i p o s s a g e n e r a r e v a l o r e s i a i n t e r m i n i d i s a l u t e s i a e c o n o m i c i " . S u l f r o n t e i s t i t u z i o n a l e , i l s o t t o s e g r e t a r i o a l m i n i s t e r o d e l l ' I m p r e s a e d e l M a d e i n I t a l y , F a u s t a B e r g a m o t t o , e v i d e n z i a i l r u o l o s t r a t e g i c o d e l s e t t o r e f a r m a c e u t i c o n e l l a p o l i t i c a i n d u s t r i a l e n a z i o n a l e . " U n c o m p a r t o a d a l t a i n t e n s i t à d i i n n o v a z i o n e , f o n d a m e n t a l e n o n s o l o p e r l ' e c o n o m i a , m a a n c h e p e r l a s i c u r e z z a n a z i o n a l e , s o p r a t t u t t o a l l a l u c e d e l l a d i p e n d e n z a e u r o p e a d a l l e m a t e r i e p r i m e e d a i p r i n c i p i a t t i v i i m p o r t a t i d a l l ' e s t e r o " . T r a i n o d i d a s c i o g l i e r e , p e r i l s o t t o s e g r e t a r i o c i s o n o : " L a s e m p l i f i c a z i o n e n o r m a t i v a ; l a r i d u z i o n e d e i t e m p i a u t o r i z z a t i v i ; l a r e v i s i o n e d i m e c c a n i s m i c o m e i l p a y b a c k e i l r a f f o r z a m e n t o d e l l e c a t e n e d i a p p r o v v i g i o n a m e n t o . P a r a l l e l a m e n t e - i l l u s t r a B e r g a m o t t o - i l G o v e r n o l a v o r a s u l l ' a t t r a z i o n e d e g l i i n v e s t i m e n t i e s t e r i a t t r a v e r s o s t r u m e n t i d e d i c a t i c o m e i l C a i e e l a p i a t t a f o r m a I n v e s t E u , c h e n e g l i u l t i m i 3 a n n i h a n n o p o r t a t o i n I t a l i a c i r c a 8 0 m i l i a r d i d i e u r o d i i n v e s t i m e n t i , d i c u i 3 5 m i l i a r d i s o l o n e l 2 0 2 4 " . I l c o n f r o n t o s i a l l a r g a p o i a l c o n t e s t o e u r o p e o e p a r l a m e n t a r e . I l s e n a t o r e F r a n c e s c o Z a f f i n i , p r e s i d e n t e d e l l a C o m m i s s i o n e S a n i t à d e l S e n a t o , e v i d e n z i a l ' i m p e g n o s u p i ù f r o n t i : " D a l r i f i n a n z i a m e n t o d e i f o n d i p e r i f a r m a c i i n n o v a t i v i a l s o s t e g n o a g l i a n t i b i o t i c i ' r e s e r v e ' , f i n o a l l a p r o p o s t a d i u n f o n d o d e d i c a t o a l l e t e r a p i e a v a n z a t e " . U n p u n t o c r u c i a l e p e r Z a f f i n i r i g u a r d a a n c h e l ' E u r o p a e " l a n e c e s s i t à d i r i c o n o s c e r e a l c u n e s p e s e p e r r i c e r c a e t e r a p i e a v a n z a t e c o m e i n v e s t i m e n t i e n o n s o l o c o m e s p e s a c o r r e n t e , p e r c o n s e n t i r e a g l i S t a t i m e m b r i m a g g i o r e f l e s s i b i l i t à e c a p a c i t à d i p r o g r a m m a z i o n e " . C o m e e m e r g e n e l d i a l o g o , B r u x e l l e s s e m b r a m u o v e r s i c o n l a n u o v a E u P h a r m a L e g i s l a t i o n e c o n i l f u t u r o B i o t e c h A c t , s e g n a l i d i u n r i s v e g l i o e u r o p e o i n u n c o n t e s t o g l o b a l e s e m p r e p i ù c o m p e t i t i v o , d o m i n a t o d a S t a t i U n i t i e C i n a . C o m e r e s t a r e p r o t a g o n i s t i ? S e c o n d o g l i e s p e r t i s e r v e , i n n a n z i t u t t o , u n a v i s i o n e c h i a r a , s c e g l i e n d o c o s a v o g l i a m o e s s e r e c o m e P a e s e , p u n t a n d o s u l l ' i n n o v a z i o n e , m e t t e n d o i n r e t e c o m p e t e n z e , u n i v e r s i t à , r i c e r c a p u b b l i c a e i n d u s t r i a p r i v a t a . U n a s f i d a s u c u i c o n t i n u a i l c o n f r o n t o n e l v o d c a s t c h e p r o v a a r a c c o n t a r e l ' e v o l u z i o n e d e l s i s t e m a s a l u t e a t t r a v e r s o l a v o c e d e i p r o t a g o n i s t i , e d i s p o n i b i l e s u i c a n a l i Y o u T u b e , S p o t i f y , o l t r e c h e n e l l a s e z i o n e P o d c a s t d i a d n k r o n o s . c o m .