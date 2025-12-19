R o m a , 1 9 d i c . - ( A d n k r o n o s ) - " I l L i b r o d e i F a t t i " , p u b b l i c a t o d a A d n k r o n o s , è " u n o s t r u m e n t o u t i l e , r i c c o d i d a t i e d i n o t i z i e i n v a r i a m b i t i , f a c i l e d a c o n s u l t a r e e p r e z i o s o p e r c o l o r o ( e s o n o t a n t i ) c h e h a n n o d i f f i c o l t à a n a v i g a r e i n r e t e " . E ' i l p a r e r e d e l p r o f e s s o r e P a o l o D ' A c h i l l e , p r e s i d e n t e d e l l ' A c c a d e m i a d e l l a C r u s c a , l a s e c o l a r e i s t i t u z i o n e f i o r e n t i n a i n c a r i c a t a d i c u s t o d i r e i l ' t e s o r o ' d e l l a l i n g u a i t a l i a n a d i D a n t e A l i g h i e r i , G i o v a n n i B o c c a c c i o e F r a n c e s c o P e t r a r c a . D ' A c h i l l e , o r d i n a r i o d i L i n g u i s t i c a I t a l i a n a a l l ' U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i R o m a T r e , h a r i c e v u t o u n a d e l l e p r i m e c o p i e d e l l ' e d i z i o n e 2 0 2 5 d e l " L i b r o d e i F a t t i " - l ' e n c i c l o p e d i a d e l l e n o t i z i e c h e o f f r e u n a c h i a v e d i l e t t u r a p e r o r i e n t a r s i t r a g l i e v e n t i c h e h a n n o s e g n a t o i l m o n d o e l ' I t a l i a n e l l ' u l t i m o b i e n n i o - a n o m e d e l p r e s i d e n t e d e l G r u p p o A d n k r o n o s , i l C a v a l i e r e d e l L a v o r o P i p p o M a r r a , n e l l a s t o r i c a s e d e d e l l a C r u s c a , n e l l a V i l l a m e d i c e a d i C a s t e l l o a F i r e n z e . " A n c h e s u l p i a n o l i n g u i s t i c o s i p o s s o n o t r a r r e i n d i c a z i o n i e d e l e m e n t i s u c u i r i f l e t t e r e s f o g l i a n d o i l L i b r o d e i F a t t i " , h a s o t t o l i n e a t o P a o l o D ' A c h i l l e .