R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " N e g l i u l t i m i a n n i a b b i a m o a t t r a v e r s a t o c r i s i g r a v i e d i i m p a t t o g l o b a l e : n e l 2 0 2 0 , l a p a n d e m i a d a C o v i d - 1 9 h a m e s s o a d u r a p r o v a l e e c o n o m i e m o n d i a l i ; n e l 2 0 2 2 , l a g r a v e c r i s i e n e r g e t i c a e u r o p e a h a m e s s o a n u d o l a t o t a l e d i p e n d e n z a e v u l n e r a b i l i t à d e l l ’ U n i o n e E u r o p e a d a l p u n t o d i v i s t a e n e r g e t i c o , c o n f o r t i r i p e r c u s s i o n i s u i b i l a n c i s t a t a l i , s u l l e i m p r e s e e s u l l e f a m i g l i e ; o g g i , s i a m o i n p r e s e n z a d i g r a v i c o n f l i t t i i n a r e e g e o p o l i t i c a m e n t e c r u c i a l i , n o n c h é d i u n ’ i n c e r t e z z a p r o f o n d a e g e n e r a l i z z a t a d o v u t a a l d e f i n i t i v o s u p e r a m e n t o d e l m o d e l l o t r a d i z i o n a l e d i g l o b a l i z z a z i o n e e a l l a c o n s e g u e n t e r i d e f i n i z i o n e d e l l ’ o r d i n e c o m m e r c i a l e m o n d i a l e . I n q u e s t o c o n t e s t o , l ’ e s i g e n z a i m p r e s c i n d i b i l e d i i n t r a p r e n d e r e l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a v i e n e d i l u i t a d a a l t r e p r i o r i t à v i t a l i , d a p e r s e g u i r e i n p a r a l l e l o , c o m e l a d i f e s a o l a c o m p e t i t i v i t à i n d u s t r i a l e e d e c o n o m i c a , n o n c h é l a s o s t e n i b i l i t à s o c i a l e " . L o s c r i v e l ' a m m i n i s t r a t o r e d e l e g a t o d i E n i , C l a u d i o D e s c a l z i n e l l ' i n t e r v e n t o p e r l a 3 5 e s i m a e d i z i o n e d e l L i b r o d e i F a t t i d e l l ' A d n k r o n o s . " I n q u e s t o c o n t e s t o - s o t t o l i n e a D e s c a l z i - , è p r i o r i t a r i o p e r l e c o m p a g n i e e n e r g e t i c h e c o n t i n u a r e a g a r a n t i r e d a u n l a t o l a s i c u r e z z a d e l l e f o r n i t u r e t r a d i z i o n a l i , c h e a n c o r a r a p p r e s e n t a n o b u o n a p a r t e d e l l a d o m a n d a g l o b a l e d i e n e r g i a , e d a l l ’ a l t r o a b b a t t e r n e s e m p r e d i p i ù l e e m i s s i o n i a s s o c i a t e a l l a l o r o p r o d u z i o n e , c r e a n d o a l c o n t e m p o n u o v i b u s i n e s s l e g a t i a l l e e n e r g i e d e l f u t u r o , c o m e r i n n o v a b i l i e b i o c a r b u r a n t i , e i n v e s t i r e n e i g a m e c h a n g e r d e l l a t r a n s i z i o n e , c o m e l a f u s i o n e a c o n f i n a m e n t o m a g n e t i c o o l a f i s s i o n e n u c l e a r e d i n u o v a g e n e r a z i o n e . I n q u e s t o s e n s o , r i l e v a l ' a d d i E n i , " l a s t r a t e g i a d i d e c a r b o n i z z a z i o n e d i E n i , c o n c e p i t a 1 0 a n n i f a , s t a d a n d o i s u o i f r u t t i c o n l a c r e a z i o n e n e g l i u l t i m i a n n i d i d u e s o c i e t à l e g a t e a i n u o v i b u s i n e s s , P l e n i t u d e ( r i n n o v a b i l i , e - m o b i l i t y , a m p i a b a s e c l i e n t i ) e d E n i l i v e ( b i o r a f f i n a z i o n e , b i o c a r b u r a n t i e s t a z i o n i d i s e r v i z i o ) , c h e i n p o c h i s s i m i a n n i h a n n o r a g g i u n t o u n v a l o r e c o m p l e s s i v o d i 2 2 m i l i a r d i d i e u r o e u n E b i t d a d i c i r c a 1 m i l i a r d o d i e u r o c i a s c u n a ; e u n a t e r z a s o c i e t à è n a t a d a p o c o , l e g a t a a i p r o g e t t i d i c a t t u r a , t r a s p o r t o e s t o c c a g g i o d e l l a C O 2 , a n c h ’ e s s a d e s t i n a t a a c r e s c e r e n e i p r o s s i m i a n n i . Q u e s t i s o n o t u t t i b u s i n e s s c h e a f f r o n t a n o l a t r a n s i z i o n e s e n z a d i p e n d e r e d a s u s s i d i o i n c e n t i v i , q u i n d i d a i b i l a n c i s t a t a l i - s e m p r e p i ù r i d o t t i e g i à m e s s i a l l a p r o v a d a l l e c r i s i p r e c e d e n t i - e c r e s c o n o , a n z i , i n a u t o n o m i a , a t t i r a n d o p e r i l l o r o p o t e n z i a l e l ’ i n t e r e s s e d i i m p o r t a n t i f o n d i i n t e r n a z i o n a l i " . I n o l t r e , a s o s t e g n o d e l l a s i c u r e z z a e n e r g e t i c a e d e l l a c o m p e t i t i v i t à , s o t t o l i n e a D e s c a l z i , " E n i p r o s e g u e n e l l a v a l o r i z z a z i o n e d e i p r o p r i s u c c e s s i e s p l o r a t i v i f o c a l i z z a n d o s i s u l g a s , l a m e n o e m i s s i v a t r a l e f o n t i f o s s i l i . N e è u n e s e m p i o v i r t u o s o l a B u s i n e s s C o m b i n a t i o n c h e s t i a m o c o s t i t u e n d o c o n l a s o c i e t à m a l e s e P e t r o n a s : l ’ a g g r e g a z i o n e d e g l i a s s e t i n M a l e s i a e I n d o n e s i a c o n s e n t i r à l a c r e a z i o n e d i u n a s o c i e t à d i r i l e v a n z a i n t e r n a z i o n a l e s i a i n t e r m i n i d i r i s e r v e c h e d i p r o d u z i o n e , d e s t i n a t a a c o n t r i b u i r e i n m o d o i m p o r t a n t e a l l a d o m a n d a d i g a s d e l S u d E s t A s i a t i c o , p r e v i s t a i n f o r t e c r e s c i t a a n c h e p e r i l p r o g r e s s i v o s p i a z z a m e n t o d e l c a r b o n e " .