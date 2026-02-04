R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - A l l a G a l l e r i a N a z i o n a l e d ’ A r t e M o d e r n a e C o n t e m p o r a n e a d i R o m a è s t a t o p r e s e n t a t o i l v o l u m e “ C y T w o m b l y ” , e d i t o d a E l e c t a c o n i l s o s t e g n o d i M a i r e , g r u p p o d i i n g e g n e r i a e t e c n o l o g i a a s u p p o r t o d e l l a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a , u n c o f a n e t t o d i t r e l i b r i c h e o f f r o n o u n r i t r a t t o c u l t u r a l e d e l p e r i o d o r o m a n o d e l l ’ a r t i s t a s t a t u n i t e n s e E d w i n P a r k e r " C y " T w o m b l y J r . e d e l s u o p r o f o n d o l e g a m e c o n l a c i t t à . I l p r i m o l i b r o r a c c o g l i e i s a g g i s e m i n a l i e o r m a i i n t r o v a b i l i d i R o l a n d B a r t h e s , i n t r o d o t t i d a u n s a g g i o d i A n d r e a C o r t e l l e s s a . I l s e c o n d o p r e s e n t a u n r a r o s c r i t t o d i F a b i o M a u r i s u l l a R o m a d e g l i a n n i S e s s a n t a , i n s i e m e a d a l t r e t e s t i m o n i a n z e e f o t o g r a f i e d ’ e p o c a . I l t e r z o v o l u m e c o m p r e n d e q u a t t r o s a g g i f i r m a t i d a R e n a t a C r i s t i n a M a z z a n t i n i , N i c o l a D e l R o s c i o , M a r i a s t e l l a M a r g o z z i e S t e f a n o M a r s o n , d e d i c a t i a l r a p p o r t o d e l l ’ a r t i s t a a m e r i c a n o c o n l ’ I t a l i a , a l l a p r e s e n z a d e l l e s u e o p e r e n e l l a c o l l e z i o n e d e l l a G a l l e r i a e a l l e r e c e n t i d o n a z i o n i d e l l a F o u n d a t i o n . I l p r o g e t t o e d i t o r i a l e n a s c e i n o c c a s i o n e d e l l e t r e d o n a z i o n i d e l l a C y T w o m b l y F o u n d a t i o n a l m u s e o , c h e h a n n o p o r t a t o a l l ’ i n g r e s s o d i d o d i c i n u o v e o p e r e n e l l a c o l l e z i o n e p e r m a n e n t e , a l l ’ a p e r t u r a d i u n a s a l a d e d i c a t a a l l ’ a r t i s t a e a l f i n a n z i a m e n t o d e l l a r i q u a l i f i c a z i o n e d e l l a b o r a t o r i o d i r e s t a u r o e d i u n c o r s o p o s t - l a u r e a i n t e r n a z i o n a l e s u l l a c o n s e r v a z i o n e d e l l e o p e r e c o n t e m p o r a n e e s u c a r t a , e n t r a m b i i n t i t o l a t i a T w o m b l y . A l l a p r e s e n t a z i o n e s o n o i n t e r v e n u t i R e n a t a C r i s t i n a M a z z a n t i n i , d i r e t t r i c e d e l l a G n a m c ; C a r l o N i c o l a i s , v i c e p r e s i d e n t e R e l a z i o n i E s t e r n e e S o s t e n i b i l i t à d i M a i r e ; E l e o n o r a D i E r a s m o , m a n a g i n g d i r e c t o r d e l l a C y T w o m b l y F o u n d a t i o n ; R o s a n n a C a p p e l l i , a m m i n i s t r a t r i c e d e l e g a t a d i E l e c t a ; F a b r i z i o D i A m a t o , p r e s i d e n t e e f o n d a t o r e d i M a i r e . c o n l a m o d e r a z i o n e d e l g i o r n a l i s t a S t e f a n o S a l i s . I t r e v o l u m i r a c c o l g o n o , t r a l ’ a l t r o , i s a g g i d i R o l a n d B a r t h e s , u n t e s t o r a r o d i F a b i o M a u r i s u l l a R o m a d e g l i a n n i S e s s a n t a e c o n t r i b u t i c r i t i c i d e d i c a t i a l r a p p o r t o t r a C y T w o m b l y e l ’ I t a l i a . L ’ o p e r a è b i l i n g u e i t a l i a n o - i n g l e s e .