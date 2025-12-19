R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a a t t r a v e r s a u n a f a s e c o m p l e s s a e d i g r a n d e t r a s f o r m a z i o n e . È q u a n t o e m e r g e d a l l ’ a n a l i s i d i D a n i e l e F i o r e n t i n o , d o c e n t e d e l l ’ U n i v e r s i t à R o m a T r e , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o d i M a r i o D e l P e r o ' B u i o A m e r i c a n o : g l i S t a t i U n i t i e i l m o n d o n e l l ’ e r a T r u m p ' , p r e s s o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i a R o m a . S e c o n d o F i o r e n t i n o , l a r e c e n t e a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p h a m e s s o i n d i s c u s s i o n e a l c u n i p i l a s t r i f o n d a m e n t a l i d e l l a d e m o c r a z i a s t a t u n i t e n s e , p u r i n t r o d u c e n d o e l e m e n t i i n n o v a t i v i d e s t i n a t i a r i d e f i n i r n e i t r a t t i e s s e n z i a l i . “ L a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a s t a a f f r o n t a n d o u n a d e l l e p r o v e p i ù d u r e d e l l a s u a s t o r i a , m a n o n è l ’ u n i c a . D a q u e s t o l i b r o n e e s c e c o n m o l t i p r o b l e m i , c o n m o l t e d i f f i c o l t à e u n f u t u r o a n c o r a t u t t o d a s c o p r i r e , p e r c h é m o l t o d i p e n d e r à a n c h e d a q u e l l o c h e s u c c e d e n e l l e e l e z i o n i d e l 2 0 2 6 , l e c o s i d d e t t e e l e z i o n i m i d t e r m , i n c u i c a p i r e m o s e q u e s t o t r e n d a v v i a t o c o n l ’ e l e z i o n e d e l 2 0 2 4 c o n t i n u e r à , s e c i s a r à u n s e g u i t o a q u e s t a a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p c o s ì p i e n a d i i n i z i a t i v a c h e s t a m e t t e n d o i n d i s c u s s i o n e a l c u n i d e g l i a s s u n t i f o n d a m e n t a l i d e l l a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a . D a l l ' a l t r a è v e r o c h e T r u m p h a p o r t a t o d e l l e n o v i t à i m p o r t a n t i c h e r i d e f i n i s c o n o a l c u n i d e i t r a t t i f o n d a m e n t a l i d i q u e s t a d e m o c r a z i a . E , c o m e i l l u s t r a b e n e a n c h e M a r i o D e l P e r o n e l s u o l i b r o , c i s o n o p o s s i b i l i t à c h e a n c h e l a C o s t i t u z i o n e v e n g a r i v i s t a : u n a d e l l e g r a n d i c r i t i c h e è p r o p r i o l e g a t a a l l ’ o b s o l e s c e n z a d e l l a C o s t i t u z i o n e a m e r i c a n a c h e p e r ò n o n d o b b i a m o d i m e n t i c a r e h a r e t t o q u a s i 2 5 0 a n n i . L ’ a n n o p r o s s i m o s a r a n n o 2 5 0 d a l l a D i c h i a r a z i o n e d i I n d i p e n d e n z a e q u i n d i d a l l ’ i n i z i o d i q u e l l o c h e e r a u n e s p e r i m e n t o e c h e è d i v e n t a t a u n a g r a n d e r e a l t à i n t e r n a z i o n a l e , e c h e i o c r e d o a b b i a a n c o r a u n f u t u r o d a v i v e r e e d a g i o c a r e , m a c h e d i p e n d e r à a n c h e d a l l a v o l o n t à d e l p o p o l o a m e r i c a n o e d i c h i o g g i h a i l g o v e r n o e d i c h i l o s a r à p o i d o m a n i " . I l l i b r o , a l c e n t r o d e l d i b a t t i t o , a n a l i z z a l a c o m p l e s s i t à d e l l ’ e r a T r u m p , p o n e n d o a l c e n t r o l e s f i d e i s t i t u z i o n a l i , s o c i a l i e p o l i t i c h e c h e a t t e n d o n o g l i S t a t i U n i t i , t r a i n n o v a z i o n i e t e n s i o n i c h e p o t r e b b e r o i n c i d e r e s u l f u t u r o d e l l a p i ù l o n g e v a d e m o c r a z i a a l m o n d o .