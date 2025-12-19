R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a a t t r a v e r s a u n a f a s e d i g r a n d e d i f f i c o l t à , m a l a c r i s i n o n è e s c l u s i v a d e g l i S t a t i U n i t i e r i f l e t t e t e n d e n z e c o m u n i a m o l t e d e m o c r a z i e c o n t e m p o r a n e e . È q u a n t o h a s o t t o l i n e a t o M a r i o D e l P e r o , p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i S t o r i a I n t e r n a z i o n a l e e S t o r i a d e g l i S t a t i U n i t i a l l o S c i e n c e s P o d i P a r i g i , i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e a R o m a d e l s u o l i b r o ' B u i o A m e r i c a n o : g l i S t a t i U n i t i e i l m o n d o n e l l ’ e r a T r u m p ' . S e c o n d o D e l P e r o , l a f r a g i l i t à d e l l a d e m o c r a z i a a m e r i c a n a n o n n a s c e c o n D o n a l d T r u m p , m a l o s t e s s o p r e s i d e n t e n e è d i v e n t a t o i l p r o d o t t o e l ’ a g e n t e p r i m a r i o : “ È c h i a r o c h e u n a v o l t a c h e D o n a l d T r u m p a r r i v a a l l a C a s a B i a n c a d i v e n t a a g e n t e p r i m a r i o d i q u e s t a d i f f i c o l t à , e s a s p e r a n d o d i v i s i o n i i n t e r n e e p o l a r i z z a z i o n e , r e n d e n d o p i ù d i f f i c i l e g o v e r n a r e , p r o d u c e n d o v i o l e n z a v e r b a l e l e g i t t i m a t a p e r s i n o d a l l ’ e s e c u t i v o . L e d u e p a r t i p o l i t i c h e c e s s a n o d i r i c o n o s c e r s i c o m e i n t e r l o c u t o r i l e g i t t i m i , t r a s f o r m a n d o t u t t o i n u n a l o t t a e s i s t e n z i a l e p e r i l p o t e r e ” . N o n o s t a n t e l a c r i s i , D e l P e r o e v i d e n z i a c o m e g l i S t a t i U n i t i c o n s e r v i n o s t r u m e n t i d i r e s i l i e n z a : “ G l i S t a t i U n i t i r i m a n g o n o u n p a e s e v i v a c e , p l u r a l e , a t t i v o , c h e h a d e g l i a n t i c o r p i . T u t t a v i a , i l c a s o a m e r i c a n o n o n è i s o l a t o : a n c h e i n E u r o p a e i n a l t r e d e m o c r a z i e m o d e r n e v e d i a m o d i f f i c o l t à l e g a t e a p r o c e s s i e c o n o m i c i c h e h a n n o d e s t r u t t u r a t o g l i o r d i n i s o c i a l i e m e s s o i n d i f f i c o l t à l a c l a s s e m e d i a . I l c a s o a m e r i c a n o p u ò s e g n a r e l a s t r a d a , m a s p e t t a a l r e s t o d e l m o n d o d e m o c r a t i c o d i m o s t r a r e c h e a l t r i p e r c o r s i s o n o p o s s i b i l i ” . I l l i b r o , p r e s e n t a t o a l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i , o f f r e q u i n d i u n a c h i a v e d i l e t t u r a d e l l ’ e r a T r u m p , a n a l i z z a n d o l e f r a t t u r e i n t e r n e a l l a d e m o c r a z i a s t a t u n i t e n s e e l e p o s s i b i l i c o n s e g u e n z e p e r i l c o n t e s t o i n t e r n a z i o n a l e .