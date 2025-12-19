R o m a , 1 8 d i c . ( A d n k r o n o s ) - “ M a r i o D e l P e r o c i p r e s e n t a u n a d e m o c r a z i a c o m p r o m e s s a , u n a d e m o c r a z i a p r e v a l e n t e m e n t e a r i s c h i o , r i s u l t a t o s u l q u a l e s o n o m o l t o d ' a c c o r d o . L e t e n d e n z e d e l l a s e c o n d a a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p s o n o q u e l l e d i u n a d e m o c r a z i a c h e t e n d e a u n a t t e g g i a m e n t o n e o i m p e r i a l e . Q u e s t o e m e r g e c h i a r a m e n t e a n c h e d a l d o c u m e n t o d e l 2 5 n o v e m b r e s u l l a N a t i o n a l S e c u r i t y D o c t r i n e " . È q u a n t o h a d i c h i a r a t o C l a u d i a B e r n a r d i , d o c e n t e a l l ’ U n i v e r s i t à d e g l i S t u d i d i P e r u g i a , i n t e r v e n e n d o i n o c c a s i o n e d e l l a p r e s e n t a z i o n e d e l l i b r o ' B u i o A m e r i c a n o : g l i S t a t i U n i t i e i l m o n d o n e l l ’ e r a T r u m p ' d i M a r i o D e l P e r o , p r e s s o i l C e n t r o S t u d i A m e r i c a n i a R o m a . “ C e r t a m e n t e l e p o l i t i c h e d e l l ' a m m i n i s t r a z i o n e T r u m p i n t e r m i n i d i m i g r a z i o n e f a n n o r i f e r i m e n t o a u n a p o l i t i c a d e l t u t t o n u o v a d a l p u n t o d i v i s t a d e l l e r a p p r e s a g l i e , d e l l e r e t a t e , d e l l a m i l i t a r i z z a z i o n e i n t e r n a d e g l i S t a t i U n i t i . U n a m i l i t a r i z z a z i o n e c h e h a u n p a s s a t o c o n s o l i d a t o f i n d a g l i a n n i 7 0 , m a c h e a d e s s o s i r i n n o v a i n m o d o d r a m m a t i c o e c h e v e d e n e i m i g r a n t i , n e l l e p e r s o n e d i v e r s e , n e i m e m b r i d e l l a c o m u n i t à L g b t q i + , d e i n e m i c i i n t e r n i c h e v a n n o c o m b a t t u t i a t u t t i i c o s t i " .