R o m a , 1 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - L a L i b i a è " u n P a e s e p e r n o i d i i m p o r t a n z a p r i m a r i a , c o m e è e v i d e n t e " . L o h a a f f e r m a t o i l p r e s i d e n t e d e l l a R e p u b b l i c a , S e r g i o M a t t a r e l l a , i n c o l l e g a m e n t o c o n l e m i s s i o n i m i l i t a r i a l l ' E s t e r o p e r l e f e s t i v i t à n a t a l i z i e d a l C o m a n d o o p e r a t i v o v e r t i c e i n t e r f o r z e ( C o v i ) . A l c o m a n d a n t e d e l l a M i s s i o n e b i l a t e r a l e d i a s s i s t e n z a e s u p p o r t o i t a l i a n a ( M i a s i t ) , g e n e r a l e M a u r i z i o S e t t e s o l d i , i l C a p o d e l l o S t a t o h a c h i e s t o " l ' i m p r e s s i o n e d e l l ' a t t e g g i a m e n t o d e l l a p o p o l a z i o n e l i b i c a n e i c o n f r o n t i d e l l a n o s t r a p r e s e n z a , d e l n o s t r o i m p e g n o c o n l a n o s t r a m i s s i o n e " , i n p a r t i c o l a r e s e s i a " l o s t e s s o d a p a r t e d e l l a p o p o l a z i o n e l i b i c a p e r q u a n t o r i g u a r d a l e p r e s e n z e d i a l t r i P a e s i , a l c u n e q u a l i s o n o p a r t i c o l a r m e n t e a m p i e " .