R o m a , 1 1 d i c . ( A d n k r o n o s S a l u t e ) - I p a z i e n t i c o n l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a ( C l l ) t r a t t a t i i n p r i m a l i n e a c o n z a n u b r u t i n i b h a n n o r a g g i u n t o i l 7 4 % d i s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e a 6 a n n i . S o n o a l c u n i d e i n u o v i d a t i p r e s e n t a t i d a B e O n e M e d i c i n e s a l 6 7 ° C o n g r e s s o d e l l a S o c i e t à a m e r i c a n a d i e m a t o l o g i a ( A s h ) , c h e s i è s v o l t o a O r l a n d o ( F l o r i d a ) . Q u e s t i r i s u l t a t i - i n f o r m a l ' a z i e n d a o n c o l o g i c a g l o b a l e - c o n f e r m a n o z a n u b r u t i n i b c o m e i n i b i t o r e p r e f e r e n z i a l e d e l l a t i r o s i n - c h i n a s i d i B r u t o n ( B t k i ) e r i a f f e r m a n o l a f a r m a c e u t i c a l e a d e r m o n d i a l e d e l l ' i n n o v a z i o n e n e l l a C l l , m o s t r a n d o l a s o l i d i t à , l a q u a l i t à e l o s l a n c i o d e l p r o p r i o p o r t f o l i o i n e m a t o l o g i a . " A l C o n g r e s s o A s h 2 0 2 5 s o n o s t a t i p r e s e n t a t i i n u o v i d a t i d e l n o s t r o f r a n c h i s e i n C l l , c h e e v i d e n z i a n o s i a l a f o r z a d i z a n u b r u t i n i b s i a i l p o t e n z i a l e d i B g b - 1 6 6 7 3 - a f f e r m a A m i t A g a r w a l , C h i e f M e d i c a l O f f i c e r , H e m a t o l o g y , B e O n e - I d a t i a l u n g o t e r m i n e r a p p r e s e n t a n o i l g o l d s t a n d a r d n e l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a e z a n u b r u t i n i b c o n t i n u a a p r o d u r r e g l i i m p o r t a n t i r i s u l t a t i , i n t e r m i n i d i d u r a t u r a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e , c h e p a z i e n t i e m e d i c i r i c h i e d o n o a d u n i n i b i t o r e d i B t k " . I n o l t r e " B g b - 1 6 6 7 3 , i l d e g r a d a t o r e d i B t k p i ù a v a n z a t o n e l l o s v i l u p p o c l i n i c o c o n p i ù d i 8 0 0 p a z i e n t i t r a t t a t i a d o g g i , è u n f a r m a c o c h e r a p p r e s e n t a l a p o t e n z i a l e n u o v a o n d a t a d i i n n o v a z i o n e n e l l e t e r a p i e o n c o l o g i c h e e d è p r o g e t t a t o p e r e s t e n d e r e l a p o r t a t a d i q u e s t o m e c c a n i s m o t r a s f o r m a t i v o a i p a z i e n t i a f f e t t i d a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a " . N e l l o s t u d i o g l o b a l e S e q u o i a , d i f a s e 3 r a n d o m i z z a t o , m u l t i c e n t r i c o - r i p o r t a l ' a z i e n d a - z a n u b r u t i n i b h a m a n t e n u t o l a s u p e r i o r i t à n e l l a s o p r a v v i v e n z a l i b e r a d a p r o g r e s s i o n e ( P f s ) r i s p e t t o a b e n d a m u s t i n a p i ù r i t u x i m a b ( B r ) , c o n u n a P f s s t i m a t a d e l 7 4 % a 6 a n n i n e i p a z i e n t i c o n C l l o c o n l i n f o m a l i n f o c i t i c o a p i c c o l e c e l l u l e ( S l l ) n a ï v e a l t r a t t a m e n t o r i s p e t t o a l 3 2 % c o n B r . I n p a r t i c o l a r e , n e l f o l l o w - u p a l u n g o t e r m i n e a 6 a n n i d e l l o s t u d i o S e q u o i a , z a n u b r u t i n i b h a m a n t e n u t o l a s u p e r i o r i t à r i s p e t t o a B r , c o n u n a r i d u z i o n e d e l r i s c h i o d i p r o g r e s s i o n e o d i m o r t e d e l 7 2 % . I t a s s i d i P f s a g g i u s t a t i p e r C o v i d - 1 9 s o n o r i s u l t a t i d e l 7 7 % c o n z a n u b r u t i n i b e d e l 3 3 % c o n B r . L a s o p r a v v i v e n z a g l o b a l e ( O s ) a 7 2 m e s i è s t a t a r i s p e t t i v a m e n t e d e l l ' 8 4 % e d e l l ' 8 0 % c o n B r . D o p o l ' a g g i u s t a m e n t o p e r C o v i d - 1 9 , i t a s s i d i O s s o n o r i s u l t a t i d e l l ' 8 8 % e d e l l ' 8 2 % . I l t a s s o d i r i s p o s t a g l o b a l e ( O r r ) c o n z a n u b r u t i n i b è s t a t o d e l 9 8 % r i s p e t t o a l l ' 8 9 % c o n B r , c o n u n t a s s o d i r i s p o s t e c o m p l e t e / r i s p o s t e c o m p l e t e c o n r e c u p e r o e m o p o i e t i c o i n c o m p l e t o ( C r / C r i ) d e l 2 4 % i n e n t r a m b i i b r a c c i . N e i p a z i e n t i c o n d e l ( 1 7 p ) , l a P f s a 6 a n n i è s t a t a d e l 6 4 % ( 6 5 % d o p o l ' a g g i u s t a m e n t o p e r C o v i d - 1 9 ) e l a O s a 7 2 m e s i d e l l ' 8 3 % . I l t a s s o d i r i s p o s t a g l o b a l e è s t a t o d e l 9 7 % e q u e l l o d i C r / C r i d e l 2 1 % . Z a n u b r u t i n i b c o n t i n u a a d i m o s t r a r e u n a e f f i c a c i a s o l i d a e d u r a t u r a e u n p r o f i l o d i s i c u r e z z a f a v o r e v o l e n e i C l l / S l l T n , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l o s t a t o d i d e l ( 1 7 p ) e I g h v . I l p r o f i l o d i s i c u r e z z a è r i s u l t a t o c o e r e n t e c o n i r i s u l t a t i d e g l i s t u d i p r e c e d e n t i e n o n s o n o s t a t i i d e n t i f i c a t i n u o v i s e g n a l i d i s i c u r e z z a . " I n c r e m e n t o d e i l i n f o c i t i , a n e m i a , i n g r o s s a m e n t o d e i l i n f o n o d i , p i a s t r i n o p e n i a s o n o i p r i n c i p a l i s e g n a l i d e l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a , l a p i ù f r e q u e n t e f r a l e l e u c e m i e n e g l i a d u l t i n e i p a e s i o c c i d e n t a l i " , s p i e g a P a o l o G h i a , d i r e t t o r e d e l P r o g r a m m a d i r i c e r c a s t r a t e g i c a s u l l a l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a d e l l ' I r c c s o s p e d a l e S a n R a f f a e l e d i M i l a n o e p r o f e s s o r e o r d i n a r i o d i O n c o l o g i a m e d i c a a l l ' u n i v e r s i t à V i t a - S a l u t e S a n R a f f a e l e . " N e l 2 0 2 4 i n I t a l i a s o n o s t a t i s t i m a t i c i r c a 2 . 7 5 0 n u o v i c a s i . U n a d e l l e m a g g i o r i s f i d e n e l t r a t t a m e n t o d e i p a z i e n t i , c h e i n g e n e r e r i c e v o n o l a d i a g n o s i d o p o i 7 0 a n n i e s p e s s o p r e s e n t a n o u n a o p i ù c o m o r b i d i t à - s o t t o l i n e a l ' e s p e r t o - è t r o v a r e o p z i o n i t e r a p e u t i c h e e f f i c a c i a l u n g o t e r m i n e e b e n t o l l e r a t e . I l f o l l o w - u p e s t e s o d e l l o s t u d i o S e q u o i a r a f f o r z a l e e v i d e n z e a f a v o r e d e l l ' u s o d i z a n u b r u t i n i b . I p a z i e n t i c o n t i n u a n o a m o s t r a r e u n c o n t r o l l o d e l l a m a l a t t i a d u r a t u r o e u n a s i c u r e z z a c o n s i s t e n t e n e i b r a c c i d e l l o s t u d i o , t r a c u i i s o t t o t i p i g e n e t i c i d i l e u c e m i a l i n f a t i c a c r o n i c a p i ù d i f f i c i l i d a t r a t t a r e " . I n u o v i d a t i r e l a t i v i a i r i s u l t a t i r i p o r t a t i d a i p a z i e n t i n e l l a C l l r e c i d i v a n t e r e f r a t t a r i a ( R r ) - c o n t i n u a l a n o t a - s u g g e r i s c o n o c h e z a n u b r u t i n i b p u ò o f f r i r e u n p r o f i l o d i e f f e t t i c o l l a t e r a l i g e s t i b i l e . I d a t i d e l f o l l o w - u p a p i ù d i 6 a n n i c o n f e r m a n o i l r u o l o f o n d a m e n t a l e d i z a n u b r u t i n i b n e i C l l / S l l c o m e u n i c o i n i b i t o r e d i B t k c o n P f s d u r a t u r a e b e n e f i c i a l u n g o t e r m i n e r i s p e t t o a u n a l t r o i n i b i t o r e B t k . A t a l e p r o p o s i t o , è A l p i n e l o s t u d i o g l o b a l e d i f a s e 3 , r a n d o m i z z a t o , i n a p e r t o , m u l t i c e n t r i c o c h e h a v a l u t a t o z a n u b r u t i n i b r i s p e t t o a i b r u t i n i b n e i p a z i e n t i c o n C l l / S l l R r c h e h a n n o r i c e v u t o u n a o p i ù p r e c e d e n t i t e r a p i e s i s t e m i c h e . N e l f o l l o w - u p a p i ù d i 6 a n n i , z a n u b r u t i n i b h a c o n t i n u a t o a m o s t r a r e u n b e n e f i c i o s o s t e n u t o d i P f s e i m p o r t a n t i t a s s i d i r i s p o s t a , i n d i p e n d e n t e m e n t e d a l l o s t a t o d i d e l ( 1 7 p ) . A l f o l l o w - u p d i 7 3 , 5 m e s i , l a P f s m e d i a n a p e r t u t t i i p a z i e n t i è r i s u l t a t a d i 5 2 , 5 m e s i ; i l t a s s o d i P f s a 6 0 m e s i è s t a t o d e l 4 7 , 3 % ( 5 0 , 4 % d o p o l ' a g g i u s t a m e n t o p e r C o v i d - 1 9 ) . T r a i p a z i e n t i c o n d e l ( 1 7 p ) , l a P f s m e d i a n a è s t a t a d i 4 9 , 9 m e s i ; i l t a s s o d i P f s a 6 0 m e s i d e l 3 8 , 2 % ( 4 0 , 5 % d o p o l ' a g g i u s t a m e n t o p e r C o v i d - 1 9 ) . A l f o l l o w - u p e s t e s o d i c i r c a 1 2 m e s i , i l t a s s o d i C r / C r i h a c o n t i n u a t o a d a u m e n t a r e a r r i v a n d o a l 1 2 , 8 % , d a l l ' 1 1 , 6 % d e l l ' u l t i m o r e p o r t . A l f o l l o w - u p e s t e s o , l a p r e v a l e n z a d e i p r i n c i p a l i e v e n t i a v v e r s i d i p a r t i c o l a r e i n t e r e s s e è r i m a s t a s t a b i l e n e g l i a n n i .