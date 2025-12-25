C i t t à d e l V a t i c a n o , 2 5 d i c . ( A d n k r o n o s ) - U c r a i n a e R u s s i a d e v o n o d i a l o g a r e . E b a s t a o d i o e v i o l e n z a , p r a t i c h i a m o l a p a c e . S o n o s t a t e l e p a r o l e d i L e o n e X I V a l l ’ U r b i e t O r b i o g g i 2 5 d i c e m b r e d a v a n t i a 2 6 m i l a p e r s o n e . “ P r e g h i a m o i n m o d o p a r t i c o l a r e p e r i l m a r t o r i a t o p o p o l o u c r a i n o : s i a r r e s t i i l f r a g o r e d e l l e a r m i e l e p a r t i c o i n v o l t e , s o s t e n u t e d a l l ’ i m p e g n o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e , t r o v i n o i l c o r a g g i o d i d i a l o g a r e i n m o d o s i n c e r o , d i r e t t o e r i s p e t t o s o ” , è s t a t o l ' a c c o r a t o a p p e l l o d e l P a p a p e r i l q u a l e “ p o s s i a m o e d o b b i a m o f a r e o g n u n o l a p r o p r i a p a r t e p e r r e s p i n g e r e l ’ o d i o , l a v i o l e n z a , l a c o n t r a p p o s i z i o n e e p r a t i c a r e i l d i a l o g o , l a p a c e , l a r i c o n c i l i a z i o n e ” . “ N o n l a s c i a m o c i v i n c e r e d a l l ’ i n d i f f e r e n z a v e r s o c h i s o f f r e , p e r c h é D i o n o n è i n d i f f e r e n t e a l l e n o s t r e m i s e r i e ” , h a d e t t o i l P o n t e f i c e n e l m e s s a g g i o d i N a t a l e a l l ’ U r b i e t O r b i , r i v o l g e n d o l a s u a a t t e n z i o n e a t u t t e l e s o f f e r e n z e u m a n e : “ N e l f a r s i u o m o , G e s ù a s s u m e s u d i s é l a n o s t r a f r a g i l i t à , s i i m m e d e s i m a c o n o g n u n o d i n o i : c o n c h i n o n h a p i ù n u l l a e h a p e r s o t u t t o , c o m e g l i a b i t a n t i d i G a z a ; c o n c h i è i n p r e d a a l l a f a m e e a l l a p o v e r t à , c o m e i l p o p o l o y e m e n i t a ; c o n c h i è i n f u g a d a l l a p r o p r i a t e r r a p e r c e r c a r e u n f u t u r o a l t r o v e , c o m e i t a n t i r i f u g i a t i e m i g r a n t i c h e a t t r a v e r s a n o i l M e d i t e r r a n e o o p e r c o r r o n o i l C o n t i n e n t e a m e r i c a n o ; c o n c h i h a p e r s o i l l a v o r o e c o n c h i l o c e r c a , c o m e t a n t i g i o v a n i c h e f a t i c a n o a t r o v a r e u n i m p i e g o ; c o n c h i è s f r u t t a t o , c o m e i t r o p p i l a v o r a t o r i s o t t o p a g a t i ; c o n c h i è i n c a r c e r e e s p e s s o v i v e i n c o n d i z i o n i d i s u m a n e ” . A i f e d e l i r a d u n a t i i n p i a z z a S a n P i e t r o e a q u a n t i l o h a n n o a s c o l t a t o a t t r a v e r s o l a r a d i o e l a t e l e v i s i o n e , d a l l a L o g g i a c e n t r a l e d e l l a B a s i l i c a V a t i c a n a i l P o n t e f i c e h a i n v i a t o l ’ a u g u r i o n a t a l i z i o i n d i e c i l i n g u e . I l “ B u o n N a t a l e ! L a p a c e d i C r i s t o r e g n i n e i v o s t r i c u o r i e n e l l e v o s t r e f a m i g l i e ” è s t a t o r i p e t u t o d a L e o n e i n i t a l i a n o , f r a n c e s e , i n g l e s e , t e d e s c o , s p a g n o l o , p o r t o g h e s e , p o l a c c o , a r a b o , c i n e s e , l a t i n o . E h a c o n c e s s o l ’ i n d u l g e n z a p l e n a r i a p r o n u n c i a n d o l a f o r m u l a l a t i n a . Q u i n d i , l ’ e s e c u z i o n e d e l l ’ i n n o v a t i c a n o e d i q u e l l o i t a l i a n o . “ A l c u o r e d i D i o - o s s e r v a L e o n e - g i u n g e l ’ i n v o c a z i o n e d i p a c e c h e s a l e d a o g n i t e r r a , c o m e s c r i v e u n p o e t a : ‘ N o n l a p a c e d i u n c e s s a t e - i l - f u o c o , n e m m e n o l a v i s i o n e d e l l u p o e d e l l ’ a g n e l l o , m a p i u t t o s t o c o m e n e l c u o r e q u a n d o l ’ e c c i t a z i o n e è f i n i t a e s i p u ò p a r l a r e s o l o d i u n a g r a n d e s t a n c h e z z a . C h e v e n g a c o m e i f i o r i s e l v a t i c i , a l l ’ i m p r o v v i s o , p e r c h é i l c a m p o n e h a b i s o g n o : p a c e s e l v a t i c a ’ . I n q u e s t o g i o r n o s a n t o , a p r i a m o i l n o s t r o c u o r e a i f r a t e l l i e a l l e s o r e l l e c h e s o n o n e l b i s o g n o e n e l d o l o r e ” . " C o m e n o n p e n s a r e a l l e t e n d e d i G a z a , d a s e t t i m a n e e s p o s t e a l l e p i o g g e , a l v e n t o e a l f r e d d o , e a q u e l l e d i t a n t i a l t r i p r o f u g h i e r i f u g i a t i i n o g n i c o n t i n e n t e , o a i r i p a r i d i f o r t u n a d i m i g l i a i a d i p e r s o n e s e n z a d i m o r a , d e n t r o l e n o s t r e c i t t à ? ” . I l P a p a h a s f e r z a t o l e c o s c i e n z e i n u n p a s s a g g i o d e l l ’ o m e l i a p r o n u n c i a t a n e l l a m e s s a d i N a t a l e a S a n P i e t r o . “ F r a g i l e è l a c a r n e d e l l e p o p o l a z i o n i i n e r m i , p r o v a t e d a t a n t e g u e r r e i n c o r s o o c o n c l u s e l a s c i a n d o m a c e r i e e f e r i t e a p e r t e . F r a g i l i - r i f l e t t e L e o n e X I V d u r a n t e l ' o m e l i a - s o n o l e m e n t i e l e v i t e d e i g i o v a n i c o s t r e t t i a l l e a r m i , c h e p r o p r i o a l f r o n t e a v v e r t o n o l ’ i n s e n s a t e z z a d i c i ò c h e è l o r o r i c h i e s t o e l a m e n z o g n a d i c u i s o n o i n t r i s i i r o b o a n t i d i s c o r s i d i c h i l i m a n d a a m o r i r e ” . T a n t i f r a t e l l i e s o r e l l e “ s p o g l i a t i d e l l a d i g n i t à e r i d o t t i a l s i l e n z i o ” , h a d e t t o a n c o r a . “ ‘ C a r n e è l a r a d i c a l e n u d i t à c u i a B e t l e m m e e s u l C a l v a r i o m a n c a a n c h e l a p a r o l a ; c o m e p a r o l a n o n h a n n o t a n t i f r a t e l l i e s o r e l l e s p o g l i a t i d e l l a l o r o d i g n i t à e r i d o t t i a l s i l e n z i o . L a c a r n e u m a n a - s c a n d i s c e L e o n e - c h i e d e c u r a , i n v o c a a c c o g l i e n z a e r i c o n o s c i m e n t o , c e r c a m a n i c a p a c i d i t e n e r e z z a e m e n t i d i s p o s t e a l l ’ a t t e n z i o n e , d e s i d e r a p a r o l e b u o n e ” . I l P o n t e f i c e s p i e g a “ i l m o d o p a r a d o s s a l e i n c u i l a p a c e è g i à f r a n o i : i l d o n o d i D i o è c o i n v o l g e n t e , c e r c a a c c o g l i e n z a e a t t i v a l a d e d i z i o n e . C i s o r p r e n d e p e r c h é s i e s p o n e a l r i f i u t o , c i i n c a n t a p e r c h é c i s t r a p p a a l l ’ i n d i f f e r e n z a ” . “ È u n v e r o p o t e r e q u e l l o d i d i v e n t a r e f i g l i d i D i o : u n p o t e r e - d i c e - c h e r i m a n e s e p o l t o f i n c h é s t i a m o d i s t a c c a t i d a l p i a n t o d e i b a m b i n i e d a l l a f r a g i l i t à d e g l i a n z i a n i , d a l s i l e n z i o i m p o t e n t e d e l l e v i t t i m e e d a l l a r a s s e g n a t a m a l i n c o n i a d i c h i f a i l m a l e c h e n o n v u o l e ” . “ Q u a n d o l a f r a g i l i t à a l t r u i c i p e n e t r a i l c u o r e , q u a n d o i l d o l o r e a l t r u i m a n d a i n f r a n t u m i l e n o s t r e c e r t e z z e g r a n i t i c h e , a l l o r a g i à i n i z i a l a p a c e . L a p a c e d i D i o n a s c e d a u n v a g i t o a c c o l t o , d a u n p i a n t o a s c o l t a t o : n a s c e f r a r o v i n e c h e i n v o c a n o n u o v e s o l i d a r i e t à , n a s c e d a s o g n i e v i s i o n i c h e , c o m e p r o f e z i e , i n v e r t o n o i l c o r s o d e l l a s t o r i a ” , s o t t o l i n e a i l P o n t e f i c e c h e o s s e r v a : . “ T u t t o q u e s t o e s i s t e , p e r c h é G e s ù è i l s e n s o d a c u i t u t t o h a p r e s o f o r m a . Q u e s t o m i s t e r o c i i n t e r p e l l a d a i p r e s e p i c h e a b b i a m o c o s t r u i t o , c i a p r e g l i o c c h i s u u n m o n d o i n c u i l a P a r o l a r i s u o n a a n c o r a , ' m o l t e v o l t e e i n d i v e r s i m o d i ' , e a n c o r a c i c h i a m a a c o n v e r s i o n e ” . “ C e r t o - f a n o t a r e L e o n e - i l V a n g e l o n o n n a s c o n d e l a r e s i s t e n z a d e l l e t e n e b r e a l l a l u c e , d e s c r i v e i l c a m m i n o d e l l a P a r o l a d i D i o c o m e u n a s t r a d a i m p e r v i a , d i s s e m i n a t a d i o s t a c o l i . F i n o a o g g i g l i a u t e n t i c i m e s s a g g e r i d i p a c e s e g u o n o i l V e r b o s u q u e s t a v i a , c h e i n f i n e r a g g i u n g e i c u o r i : c u o r i i n q u i e t i , c h e s p e s s o d e s i d e r a n o p r o p r i o c i ò a c u i r e s i s t o n o ” . I l P a p a h a c i t a t o i l p r e d e c e s s o r e i n u n p a s s a g g i o d e l l a E v a n g e l i i G a u d i u m : " C o m e s c r i s s e l ’ a m a t o P a p a F r a n c e s c o , p e r r i c h i a m a r c i a l l a g i o i a d e l V a n g e l o : ‘ A v o l t e s e n t i a m o l a t e n t a z i o n e d i e s s e r e c r i s t i a n i m a n t e n e n d o u n a p r u d e n t e d i s t a n z a d a l l e p i a g h e d e l S i g n o r e . M a G e s ù v u o l e c h e t o c c h i a m o l a m i s e r i a u m a n a , c h e t o c c h i a m o l a c a r n e s o f f e r e n t e d e g l i a l t r i . A s p e t t a c h e r i n u n c i a m o a c e r c a r e q u e i r i p a r i p e r s o n a l i o c o m u n i t a r i c h e c i p e r m e t t o n o d i m a n t e n e r c i a d i s t a n z a d a l n o d o d e l d r a m m a u m a n o , a f f i n c h é a c c e t t i a m o v e r a m e n t e d i e n t r a r e i n c o n t a t t o c o n l ’ e s i s t e n z a c o n c r e t a d e g l i a l t r i e c o n o s c i a m o l a f o r z a d e l l a t e n e r e z z a ’ ” .