R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - G i o r g i a M e l o n i v u o l e c a m b i a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e " p e r c h é e v i d e n t e m e n t e h a p a u r a d i p e r d e r e . E ' N o t o a d i r c i c h e c o n q u e s t a l e g g e e l e t t o r a l e l a c o a l i z i o n e p r o g r e s s i s t a v i n c e r e b b e i l 9 0 % d e i c o l l e g i a l S u d , q u i n d i m i s e m b r a i l p r e s u p p o s t o s b a g l i a t o p e r a f f r o n t a r e u n c a m b i o d i l e g g e e l e t t o r a l e " . L o d i c e E l l y S c h l e i n a P i a z z a P u l i t a s u L a 7 . " M a s o p r a t t u t t o n o i n o n s i a m o d i s p o n i b i l i a r i n c o r r e r e u n m i n u t o G i o r g i a M e l o n i e F r a t e l l i d ' I t a l i a s u l l e l o r o p r i o r i t à e d è a s s u r d o c h e a p r a n o u n d i b a t t i t o s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e q u a n d o n o n h a n n o a n c o r a d e t t o a g l i i t a l i a n i c o m e i n t e n d o n o c a m b i a r e u n a p e s s i m a m a n o v r a c h e o l t r e a p r o d u r r e c r e s c i t a z e r o n e l p a e s e n o n a i u t a g l i s t i p e n d i b a s s i d e g l i i t a l i a n i " .