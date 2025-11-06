R o m a , 6 n o v . ( A d n k r o n o s ) - S u l l a " r i f o r m a d e l l a l e g g e e l e t t o r a l e , s i n d a l l ’ i n i z i o a b b i a m o d a t o d i s p o n i b i l i t à a d i s c u t e r e l e r e g o l e d e l g i o c o i n m o d o c o n d i v i s o , a p a t t o p e r ò d i e v i t a r e r i s c h i p e r l a t e n u t a d e g l i e q u i l i b r i c o s t i t u z i o n a l i , c o m e s u l p r e m i e r a t o . S e c ’ è u n a v o l o n t à v e r a d i c o n f r o n t a r s i c i s i a m o , m a s e n z a i l l u s i o n i : f i n o r a i l g o v e r n o è a n d a t o a v a n t i a s t r a p p i e f o r z a t u r e , p r i m a s u l l ’ a u t o n o m i a d i f f e r e n z i a t a e d a u l t i m o s u l l a g i u s t i z i a , u n a r i f o r m a c o n t r o i m a g i s t r a t i . I l P a r l a m e n t o è s t a t o e s a u t o r a t o e l e o p p o s i z i o n i a d d i r i t t u r a p a r a g o n a t e a d H a m a s . C ’ è p o c o d a f i d a r s i ” . L o a f f e r m a P i e r o D e L u c a , s e g r e t a r i o r e g i o n a l e d e l P d i n C a m p a n i a , i n u n ’ i n t e r v i s t a a L a R e p u b b l i c a . L ’ e v e n t u a l e i n d i c a z i o n e d e l c a n d i d a t o p r e m i e r n o n s a r e b b e u n p r o b l e m a p e r i l c e n t r o s i n i s t r a ? “ A d o g g i n o n c ’ è n u l l a s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e . S e d o v e s s e c a m b i a r e , n e d i s c u t e r e m o i n c o a l i z i o n e e i l c a n d i d a t o l o s i p o t r e b b e i n d i v i d u a r e a n c h e c o n l e p r i m a r i e . N o i d o b b i a m o i n n a n z i t u t t o p a r l a r e a l P a e s e r e a l e , e l a b o r a n d o u n a p r o p o s t a d i g o v e r n o s u c u i M e l o n i h a f a l l i t o — l i s t e d ’ a t t e s a , s a l a r i , c r e s c i t a , s i c u r e z z a , s c u o l a , c a s a — n o n p a s s e r e i m e s i a d i b a t t e r e s u q u e s t i o n i t e c n i c h e " . N o n t o c c a d u n q u e a S c h l e i n ? “ C o n l a l e g g e a t t u a l e p e n s o c h e , c o m e a v v i e n e a d e s t r a , i l l e a d e r d e l p r i m o p a r t i t o d e l l a c o a l i z i o n e p o t r e b b e a s p i r a r e a r i c e v e r e l ’ i n c a r i c o p e r f o r m a r e i l g o v e r n o ” . C o s ì h a c h i u s o i l d e m .