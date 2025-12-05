R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " S i p r o v a s c o n c e r t o n e l l e g g e r e l e a n t i c i p a z i o n i s u l p r e s u n t o " s t u d i o " c h e a v r e b b e r o r e d a t t o i t e c n i c i p a r l a m e n t a r i d e i p a r t i t i d i c e n t r o d e s t r a s u l l e i p o t e s i d i r i f o r m a e l e t t o r a l e d a p o r t a r e a v a n t i o r a c h e l ' o b i e t t i v o p r i o r i t a r i o d i c h i g o v e r n a , d o p o i r i s u l t a t i n e g a t i v i d e l l ' u l t i m o t u r n o d i e l e z i o n i r e g i o n a l i , s e m b r a e s s e r e d i v e n t a t o i l r i d i s e g n o u n i l a t e r a l e e d i c o m o d o d e l l e r e g o l e d e l g i o c o e n o n i l c o n t r a s t o a l l ' i n s i c u r e z z a c r e s c e n t e d e i c i t t a d i n i , a l l ' i n f l a z i o n e c h e m o r d e i s a l a r i r e a l i e a l l e l i s t e d ' a t t e s a i n s a n i t à " . L o d i c e i l s e n a t o r e d e l P d D a r i o P a r r i n i , v i c e p r e s i d e n t e d e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i a P a l a z z o m a d a m a . " S t a n d o a q u a n t o è s t a t o f a t t o c i r c o l a r e s u l l a s t a m p a , i n q u e s t o " s t u d i o " c i s a r e b b e r o c o s ì t a n t e s c e m p i a g g i n i d a r a f f o r z a r e l a c o n v i n z i o n e c h e a l m o m e n t o s i a n o d e l t u t t o a s s e n t i i r e q u i s i t i m i n i m i p e r d i s c u t e r e s e n s a t a m e n t e d e l l a m a t e r i a . P e r c h é d i s c u t e r e s u p r e s u p p o s t i f a r l o c c h i p r i m a c h e s b a g l i a t o è i n u t i l e " , p r o s e g u e . " L ' u n i c a c o s a c h e s i c a p i s c e c h i a r a m e n t e è i l n o a l l e p r e f e r e n z e , d a t o c h e p e r l a d e s t r a è f o n d a m e n t a l e c o n t i n u a r e a i m p e d i r e a i c i t t a d i n i d i s c e g l i e r e i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i i n P a r l a m e n t o . C o m e s e n o n f o s s e p r o p r i o l a m a n c a n z a d i p o t e r e d i s c e l t a d e i c i t t a d i n i i l d i f e t t o p r i n c i p a l e d e l s i s t e m a e l e t t o r a l e v i g e n t e e d e l P o r c e l l u m u t i l i z z a t o n e l l e e l e z i o n i d e l 2 0 0 6 , 2 0 0 8 e 2 0 1 3 " , s p i e g a P a r r i n i . ( A d n k r o n o s ) - " N e l c o s i d d e t t o " s t u d i o " s i a f f e r m e r e b b e c h e p e r f a r f u n z i o n a r e i l s i s t e m a a p r e m i o s e r v i r e b b e r o 1 0 0 c o l l e g i p l u r i n o m i n a l i a l l a C a m e r a e 5 2 a l S e n a t o , " c o m e n e l R o s a t e l l u m 2 0 1 8 " . R i p a r t i r e t e r r i t o r i a l m e n t e 3 9 1 d e p u t a t i u t i l i z z a n d o 1 0 0 c o l l e g i p l u r i n o m i n a l i s i g n i f i c a c r e a r e u n e f f e t t o - f l i p p e r p a z z e s c o : s a r e b b e i l c a o s g a r a n t i t o n e l l a i n d i v i d u a z i o n e d e g l i e l e t t i . T a n t ' è c h e n e l R o s a t e l l u m 2 0 1 8 i c o l l e g i p l u r i n o m i n a l i e r a n o 6 1 a l l a C a m e r a ( p e r e l e g g e r e i 3 8 6 d e p u t a t i d e l l a q u o t a p r o p o r z i o n a l e ) e 3 2 a l S e n a t o ( p e r e l e g g e r e i 1 9 3 s e n a t o r i d e l l a q u o t a p r o p o r z i o n a l e ) " , d i c e a n c o r a l ' e s p o n e n t e d e m . " S i i p o t i z z e r e b b e p o i u n a r i e d i z i o n e d i u n e l e m e n t o t i p i c o d e l v e c c h i o T a t a r e l l u m - l a l i s t a b l o c c a t a o b b l i g a t o r i a d i c o a l i z i o n e a s s o c i a t a a l c a n d i d a t o p r e s i d e n t e e c o n c o n s i s t e n z a p a r i a l 2 0 p e r c e n t o d e l t o t a l e d e l l e p e r s o n e d a e l e g g e r e - c o m e s e n o n f o s s e n o t o a t u t t i c h e d o p o l a s e n t e n z a 1 d e l 2 0 1 4 d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c h e d i c h i a r ò i n c o s t i t u z i o n a l i l e l i s t e b l o c c a t e l u n g h e q u e s t o e l e m e n t o t i p i c o d e l T a t a r e l l u m è s t a t o v i a v i a a b o l i t o i n q u a s i t u t t e l e R e g i o n i ( i n T o s c a n a , p e r g i u n t a , n o n c ' è a f f a t t o u n a l i s t a b l o c c a t a o b b l i g a t o r i a d i c o a l i z i o n e m a u n a c o s a d i v e r s i s s i m a : u n m i n i - l i s t i n o r e g i o n a l e f a c o l t a t i v o d i p a r t i t o d i m a s s i m o t r e n o m i ) " , p r o s e g u e . " I n o l t r e s i f a f i n t a d i n o n s a p e r e c h e i l s i s t e m a d e l l e r e g i o n i , e s s e n d o b a s a t o s u u n p r e m i o s e n z a s o g l i a , è i n a p p l i c a b i l e n a z i o n a l m e n t e s e m p r e a i s e n s i d e l l a s e n t e n z a 1 d e l 2 0 1 4 d e l l a C o r t e C o s t i t u z i o n a l e c h e v i e t a l ' a t t r i b u z i o n e a l v i n c i t o r i d i b o n u s a b n o r m i c h e s a c r i f i c a n o e c c e s s i v a m e n t e l a r a p p r e s e n t a t i v i t à . A l l o s t e s s o m o d o s i f a f i n t a d i n o n s a p e r e c h e a C o s t i t u z i o n e v i g e n t e c i s o n o r a g i o n i a s s a i s o l i d e p e r r i t e n e r e i l l e g i t t i m e s i a l ' i n d i c a z i o n e d e l c a n d i d a t o p r e m i e r s u l l a s c h e d a s i a l ' a t t r i b u z i o n e d i u n p r e m i o n a z i o n a l e a l S e n a t o ( q u e s t i o n i p e r a l t r o g i à a f f r o n t a t e n e l 2 0 0 5 a i t e m p i d e l P o r c e l l u m ) . I n s o m m a , r e g n a n o l ' a m m u i n a e l ' i m p r o v v i s a z i o n e . N i e n t e d i s e r i o s o t t o i l c i e l o ” , c o n c l u d e .