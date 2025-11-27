R o m a , 2 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L a p r i o r i t à o g g i è a g g i o r n a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e , c h e n o n è m a i s t a t a a d e g u a t a a l l a r i d u z i o n e d e l n u m e r o d e i p a r l a m e n t a r i e r e s t a p e n s a t a p e r 9 4 5 e l e t t i . C o n q u e s t o i m p i a n t o , è a n c o r a p i ù f o r t e i l r i s c h i o d i u n s o s t a n z i a l e p a r e g g i o t r a c o a l i z i o n i , u n o s c e n a r i o c h e p u ò c o m p r o m e t t e r e l a g o v e r n a b i l i t à d e l P a e s e . S e r v e i n v e c e u n s i s t e m a c h e g a r a n t i s c a l a p o s s i b i l i t à d i i n d i v i d u a r e , g i à d a l g i o r n o s u c c e s s i v o a l v o t o , u n a m a g g i o r a n z a p a r l a m e n t a r e c h i a r a , p e r d a r e s t a b i l i t à a l P a e s e " . C o s ì i l p r e s i d e n t e d e l l a I c o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a , N a z a r i o P a g a n o d i F o r z a I t a l i a , i n t e r v e n e n d o a S k y S t a r t . " P e r q u a n t o r i g u a r d a l a r i f o r m a d e l p r e m i e r a t o : è i n C o m m i s s i o n e A f f a r i C o s t i t u z i o n a l i d a u n a n n o , e r a i n c a l e n d a r i o a n o v e m b r e , e d è s e m p l i c e m e n t e s l i t t a t a i n a v a n t i . I n I C o m m i s s i o n e s t i a m o t e r m i n a n d o i l c i c l o d i a u d i z i o n i e c e r t a m e n t e a f f r o n t e r e m o p r e s t o i l t e m a n e l m e r i t o , p e r c o n c l u d e r l o e n t r o l a f i n e d e l l a l e g i s l a t u r a " , c o n c l u d e .