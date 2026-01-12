R o m a , 1 2 g e n . ( A d n k r o n o s ) - “ L a d i s p o n i b i l i t à d i A z i o n e a l c o n f r o n t o s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e è p o s i t i v a e c i a u g u r i a m o c h e l a l o r o a p e r t u r a v e n g a s e g u i t a d a t u t t e l e a l t r e f o r z e d e l l ’ o p p o s i z i o n e . L a n u o v a l e g g e e l e t t o r a l e d o v r à s t a b i l i r e c o n c h i a r e z z a c h i h a v i n t o e c h i d e v e g o v e r n a r e e d o v r à r e s t i t u i r e d a v v e r o i l p o t e r e d i s c e l t a a i c i t t a d i n i , c h e d o v r a n n o d e c i d e r e d i r e t t a m e n t e c o l l o r o v o t o i p r o p r i r a p p r e s e n t a n t i . P e r q u e s t o v a r a f f o r z a t o i l p r i n c i p i o m a g g i o r i t a r i o d e l b i p o l a r i s m o e n o i p r o p o n i a m o u n m o d e l l o c h e g a r a n t i s c a s i a l a r a p p r e s e n t a n z a s i a l a g o v e r n a b i l i t à : u n s i s t e m a p r o p o r z i o n a l e b a s a t o s u l m o d e l l o d e l l e r e g i o n i , c o n l a r e i n t r o d u z i o n e d e l l e p r e f e r e n z e , l ’ i n d i c a z i o n e d e l p r e m i e r , i l l i s t i n o d i c o a l i z i o n e e d i l p r e m i o d i m a g g i o r a n z a , s e n z a s b a r r a m e n t i a l l ’ i n t e r n o d e l l e c o a l i z i o n i . U n s i s t e m a e q u i l i b r a t o i n v i g o r e d a a n n i e c h e h a s e m p r e f u n z i o n a t o ” . L o a f f e r m a i l p r e s i d e n t e d i N o i M o d e r a t i M a u r i z i o L u p i .