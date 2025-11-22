R o m a , 2 2 n o v ( A d n k r o n o s ) - L a s t o r i a d e l l e r i f o r m e e l e t t o r a l i n e l l ' I t a l i a ' m o d e r n a ' i n i z i a c o l b o t t o . A n z i , c o l s a n g u e . " L ’ o n o r e v o l e R u i n i è s t a t o f e r i t o a l l a t e s t a d a u n a t a v o l e t t a l a n c i a t a g l i d a i s e t t o r i d e l l ’ e s t r e m a s i n i s t r a " , s i l e g g e n e i r e s o c o n t i d e l l a s e d u t a a l S e n a t o s u l l a ' l e g g e t r u f f a ' , l a r i f o r m a v o l u t a d a A l c i d e D e G a s p e r i n e l ' 5 3 e a p p r o v a t a a f a t i c a t r a t u m u l t i i n a u l a e d i p i a z z a . U n m o n i t o , m a i a s c o l t a t o n e g l i a n n i a v e n i r e , s u l l a f a t i c a c h e c o s t a i l c a m b i o d e l s i s t e m a d i v o t o . E a n c h e u n p ò s u l p r e z z o p o l i t i c o c h e , d i s o l i t o , p a g a c h i l ' h a v o l u t o . L a l e g g e t r u f f a , c r e a t a p e r a s s i c u r a r e p i e n a g o v e r n a b i l i t à a l l a D c , n o n r e g a l a i l t a n t o a g o g n a t o p r e m i o d i m a g g i o r a n z a a l l o S c u d o c r o c i a t o , c h e a l l e e l e z i o n i d e l ' 5 3 s i f e r m a a l 4 9 , 8 5 % . L a r i f o r m a d u r a u n a n n o , a b o l i t a i n f r e t t a e f u r i a n e l ' 5 4 . " L a v o l o n t à d e l p o p o l o h a v i n t o ! " , t i t o l a l ' U n i t à . D a l ì i n p o i è t u t t o u n c o n f r o n t a , s t u d i a , t r a t t a t r a i p a r t i t i i t a l i a n i p e r c e r c a r e e a p p r o v a r e i l s i s t e m a e l e t t o r a l e p e r f e t t o , i l G r a a l d e l p o t e r e . F i n o a i g i o r n i n o s t r i , c o n G i o r g i a M e l o n i e E l l y S c h l e i n d e s c r i t t e c o m e g r a n d i t e s s i t r i c i d e l l ' e n n e s i m o a c c o r d o p e r r i f o r m a r e i l s i s t e m a . A l n e t t o d e l l a p a r e n t e s i d e l l a l e g g e t r u f f a , l a l u n g a s t a g i o n e d e l p r o p o r z i o n a l e p u r o ( e d e l p o t e r e c u s t o d i t o n e l l e m a n i d e i p a r t i t i ) n e l l ' I t a l i a d e m o c r a t i c a v i e n e i n t e r r o t t o n e l ' 9 3 , c o n l a l e g g e c h e v a n t a u n r e l a t o r e d ' e c c e z i o n e : S e r g i o M a t t a r e l l a . D o p o i r e f e r e n d u m e i l ' m i n o t a u r o ' ( i l m i x d i s i s t e m i ) c h e s i e r a c r e a t o , i l M a t t a r e l l u m v i e n e a p p r o v a t o s e n z a f i d u c i a d a u n o s c h i e r a m e n t o t r a s v e r s a l e . P i a c e v a a t u t t i ? N o . " T r a d i s c e l o s p i r i t o d e l r e f e r e n d u m " , t u o n a M a r c o P a n n e l l a , c h e c o m e s e m p r e b a s t i a n c o n t r a r i o v o t a n o . L a n o v i t à d e l M a t t a r e l l u m è i l 7 5 % d e i s e g g i m a g g i o r i t a r i o , c o n t u r n o u n i c o i n c o l l e g i u n i n o m i n a l i , i l r e s t o p r o p o r z i o n a l e . L ' i d e a a l l a b a s e d e l l a l e g g e è s p i n g e r e i l b i p o l a r i s m o . E i n f a t t i f a s a l i r e s u l p a l c o s c e n i c o l e d u e s t a r d e l g e n e r e , S i l v i o B e r l u s c o n i e R o m a n o P r o d i , c h e d o m i n a n o q u e l p e r i o d o . I l M a t t a r e l l u m r e s t a i n v i g o r e f i n o a l 2 0 0 5 q u a n d o v i e n e s o s t i t u i t o d a l P o r c e l l u m . L o v o t a n o F i , A n , U d c e L e g a . N o n l ' U n i o n e . A l l a b a s e d e l l a r i f o r m a m e s s a a p u n t o d e l l e g h i s t a R o b e r t o C a l d e r o l i c ' è l ' ' a l l e r g i a ' d i S i l v i o B e r l u s c o n i p e r i c o l l e g i , c h e i l C a v a l i e r e v e d e c o m e t e r r e n o d i t r o p p o f a c i l e c o n q u i s t a p e r i c a n d i d a t i " d i s i n i s t r a " . C o s ì s i t o r n a a l p r o p o r z i o n a l e c o n u n p r e m i o d i m a g g i o r a n z a e s e n z a p r e f e r e n z e . I l P o r c e l l u m r e g a l a a l l a s t o r i a m a g g i o r a n z e r i s i c a t i s s i m e a l S e n a t o , c h e s i c o m p o n e s u b a s e r e g i o n a l e . C o m e q u e l l a d i 1 5 8 v o t i a 1 5 6 p e r l ' U n i o n e d o p o i l v o t o d e l 2 0 0 6 s e g n a t a d a l l e ' g e s t a ' d e l s e n a d o r L u i g i P a l l a r o . I l P o r c e l l u m , c h e v a n t a a m m i r a t o r i e d e t r a t t o r i d i p a r i n u m e r o , f i n i s c e p e r ò s o t t o i r i f l e t t o r i d e l l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e , c h e l o d i c h i a r a i n p a r t e i n c o s t i t u z i o n a l e n e l 2 0 1 3 . E c o s ì s i a r r i v a a l l ' I t a l i c u m , m e s s o a p u n t o i n p i e n a e r a M a t t e o R e n z i , a l l o r a p r e m i e r . I l d i s e g n o d e l ' r o t t a m a t o r e ' , a i t e m i , è a m b i z i o s o . I l s i s t e m a e l e t t o r a l e , u n p r o p o r z i o n a l e c o n s b a r r a m e n t o a l 3 % e p r e m i o a l 4 0 % , v i e n e d e f i n i t o s o l o p e r l a C a m e r a . I l S e n a t o , n e l p r o g e t t o d i R e n z i , d e v e d i v e n t a r e u n a a s s e m b l e a d i s e c o n d o g r a d o . S e n o n p e g g i o . D a q u i i n p o i , l a s t o r i a è a r c i n o t a . I l r e f e r e n d u m m a n d a a l l ' a r i a l a r i f o r m a R e n z i ( e a n c h e l a s u a p e r m a n e n z a a p a l a z z o C h i g i ) , m a i n t a n t o l a l e g g e e l e t t o r a l e v i e n e a p p r o v a t a . C o n i l S e n a t o r e s t a t a g l i a t o f u o r i . I n p i ù , a n c h e s u l l ' I t a l i c u m l a C o r t e c o s t i t u z i o n a l e d i c e s t o p . I n s o m m a , s i d e v e c a m b i a r e t u t t o . Q u i n d i s i a p p r o d a a l ' R o s a t e l l u m ' , u n s i s t e m a m i s t o c h e v i e n e a p p r o v a t o a l a r g a m a g g i o r a n z a n e l 2 0 1 7 m a c o n n o n p o c a f a t i c a ( e d i v e r s e f i d u c i e ) . E c o n , d i n u o v o , u n m o n i t o s e m p r e p o c o a s c o l t a t o . L a r i f o r m a v i e n e a v v e r s a t a d a l M 5 s , c h e l o g i u d i c a t a g l i a t o s u m i s u r a p e r l e c o a l i z i o n i d i c e n t r o d e s t r a e c e n t r o s i n i s t r a e d a v v e r o s c o m o d o p e r c h i d i c o a l i z i o n i n o n n e v u o l e s a p e r e . E c h i , d a l ì a p o c o , f i n i s c e a l g o v e r n o ? I n b o c c a a l l u p o a M e l o n i e S c h l e i n .