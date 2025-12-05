Roma, 5 dic (Adnkronos) - "Più che per il centrosinistra, la riforma elettorale è un problema per la maggioranza. Con la formula voluta da Fdi, Lega e Forza Italia verranno infatti cannibalizzate. E’ quindi facile prevedere che quando si cominciasse a lavorare su un testo tra i partiti di governo scoppieranno le contraddizioni”. Lo dice Davide Faraone, vicepresidente di Italia viva. “L’argomento con cui Fratelli d’Italia ha aperto la discussione sulla legge elettorale è la necessità di garantire la stabilità. La durata del governo in carica dimostra che l’attuale sistema è in grado di garantirla. I veri motivi per cui si vuole una revisione sono altri. Il centrosinistra è competitivo e Giorgia Meloni ha paura di perdere. Per cui ha bisogno di una legge elettorale che le assicuri di vincere non tra gli elettori ma a tavolino. Certo, in questo momento l’Italia è in condizioni economiche disastrose. In un contesto del genere, considerare la legge elettorale una priorità la dice lunga sulla siderale distanza della presidente del Consiglio dai problemi reali degli italiani”, conclude.
L.elettorale: Faraone, 'FdI vuole cannibalizzare Lega e FI'
5 dicembre, 2025 • 14:10