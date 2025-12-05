R o m a , 5 d i c ( A d n k r o n o s ) - " P i ù c h e p e r i l c e n t r o s i n i s t r a , l a r i f o r m a e l e t t o r a l e è u n p r o b l e m a p e r l a m a g g i o r a n z a . C o n l a f o r m u l a v o l u t a d a F d i , L e g a e F o r z a I t a l i a v e r r a n n o i n f a t t i c a n n i b a l i z z a t e . E ’ q u i n d i f a c i l e p r e v e d e r e c h e q u a n d o s i c o m i n c i a s s e a l a v o r a r e s u u n t e s t o t r a i p a r t i t i d i g o v e r n o s c o p p i e r a n n o l e c o n t r a d d i z i o n i ” . L o d i c e D a v i d e F a r a o n e , v i c e p r e s i d e n t e d i I t a l i a v i v a . “ L ’ a r g o m e n t o c o n c u i F r a t e l l i d ’ I t a l i a h a a p e r t o l a d i s c u s s i o n e s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e è l a n e c e s s i t à d i g a r a n t i r e l a s t a b i l i t à . L a d u r a t a d e l g o v e r n o i n c a r i c a d i m o s t r a c h e l ’ a t t u a l e s i s t e m a è i n g r a d o d i g a r a n t i r l a . I v e r i m o t i v i p e r c u i s i v u o l e u n a r e v i s i o n e s o n o a l t r i . I l c e n t r o s i n i s t r a è c o m p e t i t i v o e G i o r g i a M e l o n i h a p a u r a d i p e r d e r e . P e r c u i h a b i s o g n o d i u n a l e g g e e l e t t o r a l e c h e l e a s s i c u r i d i v i n c e r e n o n t r a g l i e l e t t o r i m a a t a v o l i n o . C e r t o , i n q u e s t o m o m e n t o l ’ I t a l i a è i n c o n d i z i o n i e c o n o m i c h e d i s a s t r o s e . I n u n c o n t e s t o d e l g e n e r e , c o n s i d e r a r e l a l e g g e e l e t t o r a l e u n a p r i o r i t à l a d i c e l u n g a s u l l a s i d e r a l e d i s t a n z a d e l l a p r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o d a i p r o b l e m i r e a l i d e g l i i t a l i a n i ” , c o n c l u d e .