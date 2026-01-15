R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " O g n i g i o r n o l a d e s t r a s o m m i n i s t r a p i l l o l e d i i d e e s u l l a l e g g e e l e t t o r a l e . O g g i T a j a n i d i c e , b o n t à s u a , c h e ‘ B i s o g n e r à p a r l a r e c o n l e f o r z e d e l l ' o p p o s i z i o n e ’ . M a q u a n d o p a r l e r a n n o t r a l o r o v i s t o c h e n o n h a n n o u n a p o s i z i o n e ? I n u t i l e r i m e s t a r e s e n z a u n a p r o p o s t a c h i a r a e p i ù p a s s a i l t e m p o p i ù s i a v v i c i n a l a d a t a c h e r e n d e i m p o s s i b i l e u n i n t e r v e n t o l e g i s l a t i v o t r o p p o a r i d o s s o d e l l e f u t u r e e l e z i o n i ” . L o h a d e t t o i l c a p o g r u p p o d i A V S n e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a F i l i b e r t o Z a r a t t i a p r o p o s i t o d e l l e f r a s i d e l l e a d e r d i F o r z a I t a l i a A n t o n i o T a j a n i .