Roma, 4 feb. (Adnkronos) - Nuovo sondaggio di Youtrend per Skytg24: il nuovo partito di Roberto Vannacci, Futuro Nazionale, vale il 4,2% delle intenzioni di voto. Secondo Youtrend, si legge sui social, "l'impatto si concentra tutto nel centrodestra: FdI -1,1%, Lega -0,9%, FI -0,2%. Nessun effetto su centrosinistra e centro. Da dove arrivano questi voti? Il 41% degli elettori di Futuro Nazionale proviene da FdI e Lega. Nel dettaglio: 22,9% a FdI, 18,3% da Lega, 13,5% astenuti+indecisi, 8% DSP, 4,8% FI, 32,5% da altri partiti".
Lega: Youtrend, 'partito Vannacci vale 4,2%, consensi arrivano soprattutto da Fdi'
4 febbraio, 2026 • 12:45