R o m a , 4 f e b . ( A d n k r o n o s ) - N u o v o s o n d a g g i o d i Y o u t r e n d p e r S k y t g 2 4 : i l n u o v o p a r t i t o d i R o b e r t o V a n n a c c i , F u t u r o N a z i o n a l e , v a l e i l 4 , 2 % d e l l e i n t e n z i o n i d i v o t o . S e c o n d o Y o u t r e n d , s i l e g g e s u i s o c i a l , " l ' i m p a t t o s i c o n c e n t r a t u t t o n e l c e n t r o d e s t r a : F d I - 1 , 1 % , L e g a - 0 , 9 % , F I - 0 , 2 % . N e s s u n e f f e t t o s u c e n t r o s i n i s t r a e c e n t r o . D a d o v e a r r i v a n o q u e s t i v o t i ? I l 4 1 % d e g l i e l e t t o r i d i F u t u r o N a z i o n a l e p r o v i e n e d a F d I e L e g a . N e l d e t t a g l i o : 2 2 , 9 % a F d I , 1 8 , 3 % d a L e g a , 1 3 , 5 % a s t e n u t i + i n d e c i s i , 8 % D S P , 4 , 8 % F I , 3 2 , 5 % d a a l t r i p a r t i t i " .