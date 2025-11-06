R o m a , 0 6 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - " A b b i a m o c r e a t o u n p r o g e t t o c h e v i e n e d e n o m i n a t o “ I l d i f e n s o r e c i v i c o t r a i b a n c h i d i s c u o l a ” , l a n c i a t o q u a l c h e s e t t i m a n a f a , i l c u i t e m a è q u e l l o d i c r e a r e d e i c i t t a d i n i c o n s a p e v o l i , l a v o r a r e s u l c a p i t a l e u m a n o , l a v o r a r e s u t e m i c h e n e l l e s c u o l e v e n g o n o f a t t i i n m o d o u n p o ’ d i s o r d i n a t o ” . L o d i c e M a r i n o F a r d e l l i , d i f e n s o r e c i v i c o d e l l a R e g i o n e L a z i o e p r e s i d e n t e d e l C o o r d i n a m e n t o n a z i o n a l e d e i d i f e n s o r i c i v i c i d e l l e R e g i o n i e d e l l e P r o v i n c e A u t o n o m e I t a l i a n e , i n t e r v e n u t o d a l p a l c o d e l l ’ i n c o n t r o d a l t i t o l o “ I l d i r i t t o d i a c c e s s o a i d o c u m e n t i , a i d a t i e a l l ’ i n f o r m a z i o n e . T r a s p a r e n z a r e a l e e s t r u m e n t i d i T u t e l a ” , i n c o r s o p r e s s o l a s a l a M e c h e l l i d e l C o n s i g l i o R e g i o n a l e d e l L a z i o . “ N o i c e r c h i a m o d i d a r e a i r a g a z z i t u t t i g l i s t r u m e n t i p e r e s s e r e c i t t a d i n i c o n s a p e v o l i . L a d i f e s a c i v i c a è u n o d i q u e s t i p e r c h é o g g i l o r o s o n o c i t t a d i n i g i o v a n i m a u n d o m a n i s i t r o v e r a n n o a c o m b a t t e r e c o n l ’ a m m i n i s t r a z i o n e e t r o v e r a n n o d e g l i o s t a c o l i , t r a i q u a l i c h i e d e r e l a t r a s p a r e n z a , p e r p o t e r i n t e r p r e t a r e d e l l e l e g g i e a r r i v a r e a d e g l i u f f i c i ” , c o n t i n u a F a r d e l l i . “ P e r c h é c i r e n d i a m o c o n t o c h e c ’ è u n a d i f f i c o l t à e q u i n d i p r e n d i a m o l a s f i d a e d i a l o g h i a m o c o n i c i t t a d i n i s u i t e m i d i t r a s p a r e n z a , d i f e s a d e i d i r i t t i e a c c e s s o a g l i a t t i ” , c o n c l u d e .