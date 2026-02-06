R o m a , 6 f e b . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - " L ’ a p p r o v a z i o n e , i e r i , d a p a r t e d e l C o n s i g l i o d e i m i n i s t r i d e l l o s c h e m a d e l d e c r e t o l e g i s l a t i v o c h e r e c e p i s c e l a D i r e t t i v a U e 2 0 2 3 / 9 7 0 s u l l a t r a s p a r e n z a r e t r i b u t i v a è u n p a s s a g g i o r i l e v a n t e p e r i l m e r c a t o d e l l a v o r o i t a l i a n o c h e r a f f o r z a l ’ a p p o s i t o a r t i c o l o a p p e n a i n t r o d o t t o n e l r i n n o v o d e l C o n t r a t t o d i r i g e n t i t e r z i a r i o ” . E ' q u a n t o d i c e M o n i c a N o l o , v i c e p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a e c a p o d e l l a d e l e g a z i o n e s i n d a c a l e d e l l a F e d e r a z i o n e d e i m a n a g e r d e l t e r z i a r i o . “ U n a v o l t a a p p r o v a t a l a l e g g e , c h e i m p o n e o b b l i g h i r i g o r o s i a l l e i m p r e s e p e r c o n t r a s t a r e i l g e n d e r p a y g a p e g a r a n t i s c e a i l a v o r a t o r i i l d i r i t t o d i c o n o s c e r e i l i v e l l i r e t r i b u t i v i m e d i p e r m a n s i o n i d i p a r i v a l o r e , i l n o s t r o C o n t r a t t o – c o n t i n u a N o l o – o f f r i r à s t r u m e n t i d e t e r m i n a n t i p e r f a c i l i t a r e e a c c o m p a g n a r e q u e s t o i r r i n u n c i a b i l e c a m b i o c u l t u r a l e ” M a n a g e r i t a l i a , c h e r a p p r e s e n t a o l t r e 4 7 . 0 0 0 m a n a g e r d e l t e r z i a r i o , a c c o g l i e c o s ì c o n f a v o r e i l p r o v v e d i m e n t o , s o t t o l i n e a n d o d i e s s e r e s t a t a c o n l e s u e C o n t r o p a r t i ( C o n f c o m m e r c i o , C o n f e t r a e F e d e r a l b e r g h i ) p r e c u r s o r e d i q u e s t a t r a s f o r m a z i o n e . I l r e c e n t e r i n n o v o d e l C c n l d i r i g e n t i t e r z i a r i o ( 2 0 2 6 - 2 0 2 8 ) , s i g l a t o i l 5 n o v e m b r e s c o r s o , h a i n f a t t i g i à a n t i c i p a t o i p i l a s t r i d e l l a n o r m a e u r o p e a a t t r a v e r s o u n a r t i c o l o s p e c i f i c o d e d i c a t o a l l a p a r i t à d i g e n e r e e a l l a t r a s p a r e n z a . I n c o e r e n z a c o n i l n u o v o q u a d r o l e g i s l a t i v o , i l C c n l t e r z i a r i o h a i s t i t u i t o l ’ o s s e r v a t o r i o s u l l a p a r i t à d i g e n e r e , u n o r g a n i s m o b i l a t e r a l e v o l t o a m o n i t o r a r e c o s t a n t e m e n t e l e d i n a m i c h e s a l a r i a l i e l e o p p o r t u n i t à d i c a r r i e r a n e l s e t t o r e , f o r n e n d o d a t i c e r t i p e r a b b a t t e r e l e d i s c r i m i n a z i o n i . I n o l t r e , i l C o n t r a t t o h a p o t e n z i a t o l e t u t e l e p e r i l b i l a n c i a m e n t o v i t a - l a v o r o e g l i s t r u m e n t i d i c e r t i f i c a z i o n e d e l l a p a r i t à d i g e n e r e . " L ’ a p p r o v a z i o n e d e l l o s c h e m a d e l d e c r e t o s u l l a t r a s p a r e n z a s a l a r i a l e è u n a t t o d i c i v i l t à , d e t e r m i n a n t e a n c h e p e r l a c o m p e t i t i v i t à d e l l e n o s t r e i m p r e s e , c h e a l l i n e a l ’ I t a l i a a l l e m i g l i o r i p r a t i c h e e u r o p e e " , s p i e g a N o l o , v i c e p r e s i d e n t e M a n a g e r i t a l i a . " S u p p o r t a t o a n c h e d a q u a n t o p r e v i s t o d a l C o n t r a t t o , i l m a n a g e m e n t d e l t e r z i a r i o è p r o n t o a g u i d a r e q u e s t o c a m b i a m e n t o . L ' O s s e r v a t o r i o c h e a b b i a m o a v v i a t o s a r à l o s t r u m e n t o o p e r a t i v o p e r t r a s f o r m a r e l a n o r m a i n c u l t u r a a z i e n d a l e , g a r a n t e n d o c h e i l m e r i t o s i a l ' u n i c o m e t r o d i g i u d i z i o , s e n z a d i s t i n z i o n i d i g e n e r e " , c o n c l u d e .