R o m a , 1 7 o t t . ( A d n k r o n o s ) - " V o g l i o r i n g r a z i a r e i l p r e s i d e n t e M a t t a r e l l a , p e r a v e r d e t t o p a r o l e f o r t i e d i v e r i t à s u l l a v e r a e m e r g e n z a i t a l i a n a : g l i s t i p e n d i t r o p p o b a s s i " . L o s c r i v e s u F a c e b o o k N i c o l a F r a t o i a n n i d i A v s . " D i f r o n t e a s e m p r e p i ù l a v o r a t o r i e f a m i g l i e c h e n o n r i e s c o n o a d a r r i v a r e a l l a f i n e d e l m e s e - p r o s e g u e i l l e a d e r d i S I - p e r c h é i l c o s t o d e l l a v i t a a u m e n t a , l e r e t r i b u z i o n i s t e l l a r i e i d i v i d e n d i d a c a p o g i r o s p a r t i t i t r a p o c h i s u p e r r i c c h i d i q u e s t o p a e s e s o n o u n ' i n g i u s t i z i a c h e n o n p u ò e s s e r e t a c i u t a . Q u e s t o d o v r e b b e e s s e r e i l p r i m o p e n s i e r o d i c h i s i e d e a l g o v e r n o . M a p u r t r o p p o c o s ì n o n è . N o i c i s t i a m o p r o v a n d o c o n t u t t e l e n o s t r e f o r z e a d i m p o r r e t u t t o c i ò n e l l ' a g e n d a p o l i t i c a d e l P a e s e . A p a r t i r e d a l l a n o s t r a p r o p o s t a " s b l o c c a s t i p e n d i " , c h e v u o l e a d e g u a r e a u t o m a t i c a m e n t e g l i s t i p e n d i a l c o s t o d e l l a v i t a . E c o n t i n u e r e m o a m e t t e r c e l a t u t t a , - c o n c l u d e F r a t o i a n n i - f i n o a q u a n d o p u r e q u e s t o g o v e r n o n o n s a r à c o s t r e t t o a d a s c o l t a r e n o i e m i l i o n i d i f a m i g l i e " .