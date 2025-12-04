R o m a , 4 d i c . ( A d n k r o n o s / L a b i t a l i a ) - “ S t i a m o a s s i s t e n d o a d u n a q u a r t a r i v o l u z i o n e i n d u s t r i a l e . U n a r i v o l u z i o n e c h e s i c u r a m e n t e c a m b i e r à - c o m e g i à s t a f a c e n d o - i l n o s t r o m o d o d i e s i s t e r e e l a v o r a r e , m a a n c h e d i i n t e r a g i r e t r a n o i . F o r s e è i l m o m e n t o d i c h i e d e r c i c o s a p o s s i a m o f a r e p e r e v i t a r e c h e q u e s t a r i v o l u z i o n e c i t r a v o l g a , a p p l i c a n d o t u t t o q u e l l o c h e s a p p i a m o f a r e , e c h e p o s s i a m o a t t u a r e , a t t r a v e r s o u n a l o g i s t i c a e c o l o g i c a , a b e n e f i c i o d i t u t t i . Q u i n d i t r o v a r e d e l l e s o l u z i o n i i n c l u s i v e c h e f a c c i a n o s e n t i r e t u t t i p a r t e d i u n e c o s i s t e m a c h e p o s s a p o r t a r e e v e n t u a l m e n t e b e n e f i c i c o n c r e t i a t u t t a l a c o m u n i t à m o n d i a l e ” . Q u e s t e l e p a r o l e d e l l ’ a d d i Q 8 I t a l i a , B a s h a r A l A w a d h i , i n t e r v e n u t o a l C a m p i d o g l i o d u r a n t e l a c e r i m o n i a d i p r e m i a z i o n e d e i m i g l i o r i p r o g e t t i i t a l i a n i s e l e z i o n a t i a l l ’ i n t e r n o d e l b a n d o p r o m o s s o d a L ’ E s p r e s s o ' 7 i d e e p e r c a m b i a r e l ’ I t a l i a ' , d i c u i Q 8 è m a i n p a r t n e r . I n m e r i t o a l l a t r a n s i z i o n e e c o l o g i c a , A l A w a d h i h a s o t t o l i n e a t o l ’ i m p o r t a n z a d i u n a t r a n s i z i o n e v e r s o u n ’ e c o n o m i a p i ù s o s t e n i b i l e m a a n c h e e q u a e i n c l u s i v a . “ L a s o s t e n i b i l i t à - h a d e t t o - è a l c e n t r o d e l l a s t r a t e g i a d i Q 8 , l a s o s t e n i b i l i t à d e l b u s i n e s s c h e p e r s e g u e c o n i u g a n d o s i n e r g i c a m e n t e s a l v a g u a r d i a d e l l ’ a m b i e n t e , s v i l u p p o s o c i a l e e c r e s c i t a e c o n o m i c a . L a n o s t r a a z i e n d a h a d u e f o c u s f o n d a m e n t a l i . I n t a n t o l ' a t t e n z i o n e a l l a s o c i e t à u m a n a : q u e s t a t r a n s i z i o n e e n e r g e t i c a d e v e i m p l i c a r e u n ’ i n c l u s i o n e t o t a l e d e l l e p e r s o n e . A t t r a v e r s o l a n o s t r a c a p a c i t à d i c o n d i v i d e r e l e n o s t r e e s p e r i e n z e , l e n o s t r e c o n o s c e n z e c e r c h i a m o d i p o r t a r e l a c o m u n i t à v e r s o u n a n u o v a e r a . E p o i , u n a p r o d u z i o n e e n e r g e t i c a p i ù s o s t e n i b i l e , u n a d e c a r b o n i z z a z i o n e d e l m o d o d i c o s t r u i r e e d i c o n s e g u e n z a u n a g r a n d e c o l l a b o r a z i o n e c o n l e s t a r t - u p " . “ C o s a d o v r e m m o f a r e ? S i c u r a m e n t e b i s o g n a t r o v a r e m o d i p e r u n i r e q u e s t i n o s t r i i n t e r e s s i c o n u n a n u o v a r e t e d i i n f r a s t r u t t u r e " , h a s o t t o l i n e a t o A l A w a d h i . " F a r s ì c h e t u t t e q u e s t e n e c e s s i t à c o m b a c i n o c o n l e n u o v e i d e e , i d e e c h e r e n d a n o p i ù a g i l i i l n o s t r o l a v o r o , i n t r o d u c e n d o e l e m e n t i n u o v i e i n n o v a t i v i . Q u i n d i d o b b i a m o t r o v a r e i l m o d o d i f o n d e r e t u t t e q u e s t e c o s e c o s ì i m p o r t a n t i a b e n e f i c i o d e l l a c o m u n i t à i n t e r n a z i o n a l e . D o b b i a m o o f f r i r e i l n o s t r o s o s t e g n o p e r m i g l i o r a r e l a s o s t e n i b i l i t à , f o r n e n d o t u t t e l e n o s t r e c o n o s c e n z e e c o n s i d e r a n d o a n c h e q u e l l e c h e s o n o l e i n f r a s t r u t t u r e c h e a l m o m e n t o a b b i a m o g e n e r a t o , f i n i t o d i c r e a r e , c o n p r o g e t t i c h e h a n n o b e n e f i c i a t o l a s o c i e t à ” , h a c o n c l u s o .