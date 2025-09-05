( A d n k r o n o s ) - F e r r u c c i o D e B o r t o l i h a p a r t e c i p a t o a l l e p r i m e s e s s i o n i d e l F o r u m d i C e r n o b b i o e , i n t e r v e n e n d o d u r a n t e l a d i r e t t a A d n k r o n o s d a V i l l a d ' E s t e , h a m e s s o i n e v i d e n z a d u e t e m i c h i a v e d e l l a d i s c u s s i o n e . D a u n a p a r t e i l r a p p o r t o d i e c c e s s i v a s u d d i t a n z a d e l l ' U n i o n e E u r o p e a r i s p e t t o a g l i S t a t i U n i t i d i D o n a l d T r u m p ; d a l l ' a l t r a i l r i s c h i o c h e l e d u e s p o n d e d e l l ' A t l a n t i c o p o s s a n o e s s e r e c o l p i t e d a u n a n u o v a c r i s i d e l d e b i t o . S u l l o s f o n d o c i s o n o i s e g n a l i c h e a r r i v a n o d a g l i e c o n o m i s t i a m e r i c a n i , a p a r t i r e d a l p r e m i o N o b e l J o s e p h S t i g l i t z , e l e d i f f i c o l t à l e g a t e a l l ' i n s t a b i l i t à p o l i t i c a d e l l a F r a n c i a . L ' e d i t o r i a l i s t a d e l C o r r i e r e d e l l a S e r a è p a r t i t o d a u n a c o n s i d e r a z i o n e d i f o n d o . " S i t r o v a u n d i a l o g o c o n g l i S t a t i U n i t i d i f e n d e n d o d i p i ù l e r a g i o n i d e l l ' U n i o n e e u r o p e a . C ' è s t a t o u n i n t e r v e n t o d e l c o n s i g l i e r e e c o n o m i c o d i T r u m p c h e a d d i r i t t u r a h a r i d i c o l i z z a t o l e p o s i z i o n i e u r o p e e " , h a r a c c o n t a t o , r i f e r e n d o s i a d A a r o n H e d l u n d ( C a p o E c o n o m i s t a p r e s s o i l C o u n c i l o f E c o n o m i c A d v i s e r s d e l l a C a s a B i a n c a ) . " M i c o l p i s c e i l d i s p r e z z o d a p a r t e a m e r i c a n a m a a n c h e i l f a t t o c h e n o i n o n d i f e n d i a m o q u e l l o c h e d i b u o n o c ' è n e l l ' E u r o p a . A b b i a m o p a r l a t o m o l t o d e g l i e r r o r i e d e l l e i m p e r f e z i o n i m a n o n d i s c u t i a m o d e l c o s t o c h e s o p p o r t e r e m m o s e r i n u n c i a s s i m o a q u e l l o c h e l ' U e h a r a p p r e s e n t a t o f i n o a d a d e s s o " , h a p r o s e g u i t o . C o n u n i n v i t o p r e c i s o a r i b a l t a r e l a n a r r a z i o n e : " D o v r e m m o e s s e r e p i ù c o n s a p e v o l i d e l l a n o s t r a f o r z a , p e n s i a m o a l l a r e a z i o n e a l l a P a n d e m i a o a l l a c o m p a t t e z z a s e g u i t a a l l ' i n v a s i o n e d e l l ' U c r a i n a " . L ' e x d i r e t t o r e d i C o r r i e r e e S o l e 2 4 o r e h a m e s s o p o i i n p r i m o p i a n o l e i m p l i c a z i o n i e c o n o m i c h e d e l l a f a s e d i p r o f o n d a i n s t a b i l i t à c h e s t i a m o a t t r a v e r s a n d o . " M i c o l p i s c e c h e n o n c i s i a c o n s a p e v o l e z z a d e l l a s i t u a z i o n e c o s ì d i f f i c i l e d a u n p u n t o d i v i s t a f i n a n z i a r i o . N o n s i p u ò a n d a r e a v a n t i c o n d e f i c i t e d e b i t i c o s ì e l e v a t i " . E q u e s t o , h a e v i d e n z i a t o D e B o r t o l i , v a l e p e r g l i S t a t i U n i t i e p e r l ' E u r o p a . " S t i g l i t z n e l s u o i n t e r v e n t o h a p a r l a t o d e l l ' i p o t e s i c h e p o s s a e s s e r c i u n a c r i s i d e l d e b i t o a m e r i c a n o , h a f a t t o v e d e r e p r o i e z i o n i d i d e b i t o a l 2 0 0 % , c o n i t a s s i s u i t i t o l i c h e s a l g o n o m e n t r e i l d o l l a r o s i d e p r e z z a " , h a e v i d e n z i a t o D e B o r t o l i , a g g i u n g e n d o c h e " i l t e m a d e l d e b i t o è s t a t o d e r u b r i c a t o d a u n p u n t o d i v i s t a p o l i t i c o " . Q u i n d i , l ' a v v e r t i m e n t o : " Q u e l l a d e l d e b i t o s o v r a n o n o n è p i ù c o n s i d e r a t a u n ' e m e r g e n z a m a p u ò t o r n a r e a d e s s e r l o . E a n c h e n o i , p r i m a d i g u a r d a r e a l l e d i f f i c o l t à d e g l i a l t r i , d o v r e m m o r i c o r d a r e c h e i l n o s t r o d e b i t o c o n t i n u a a c r e s c e r e " . P e r c h é l a F r a n c i a h a l e s u e d i f f i c o l t à , m a u n a c r i s i d e l d e b i t i i n E u r o p a c o l p i r e b b e i n e v i t a b i l m e n t e c h i h a l ' e s p o s i z i o n e p i ù a l t a , a p a r t i r e d a l l ' I t a l i a . ( D i F a b i o I n s e n g a )