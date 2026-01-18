R o m a , 1 8 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " L e d i c h i a r a z i o n i d e l l a s i n d a c a d i G e n o v a S i l v i a S a l i s s u l l ’ o m i c i d i o d e l g i o v a n e s t u d e n t e d i L a S p e z i a s o n o g r a v i , f u o r i l u o g o e p r o f o n d a m e n t e i p o c r i t e . D i f r o n t e a u n a t r a g e d i a s i m i l e , l a s i n i s t r a d i m o s t r a a n c o r a u n a v o l t a d i n o n s a p e r a n d a r e o l t r e l a p r o p a g a n d a i d e o l o g i c a e d i u s a r e u n a m o r t e p e r a t t a c c a r e i l G o v e r n o " . L o a f f e r m a M a r i a G r a z i a F r i j i a , d e p u t a t a d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a . " L i q u i d a r e c o m e ' d e c r e t i n i s p o t ' l e m i s u r e s u l l a s i c u r e z z a - a g g i u n g e - è u n i n s u l t o a l l e v i t t i m e e a l l e l o r o f a m i g l i e . È e s a t t a m e n t e q u e s t o a p p r o c c i o b u o n i s t a e p e r m i s s i v o c h e n e g l i a n n i h a p r o d o t t o i n s i c u r e z z a , v i o l e n z a e p e r d i t a d i o g n i r i f e r i m e n t o e d u c a t i v o , s o p r a t t u t t o t r a i p i ù g i o v a n i . L a s i n d a c a S a l i s p a r l a d i r e p r e s s i o n e , m a d i m e n t i c a c h e p e r d e c e n n i l a s i n i s t r a h a s m a n t e l l a t o i l p r i n c i p i o d i a u t o r i t à , d e l e g i t t i m a t o l e F o r z e d e l l ’ O r d i n e e g i u s t i f i c a t o l ’ i l l e g a l i t à i n n o m e d i u n p r e s u n t o d i s a g i o s o c i a l e . I l r i s u l t a t o è s o t t o g l i o c c h i d i t u t t i : a g g r e s s i o n i , c o l t e l l i , v i o l e n z a d i f f u s a e u n a s o c i e t à s e m p r e p i ù f r a g i l e " . " I l G o v e r n o M e l o n i – c o n c l u d e F r i j i a – s t a f a c e n d o c i ò c h e l a s i n i s t r a n o n h a m a i a v u t o i l c o r a g g i o d i f a r e : a f f e r m a r e c h e l a s i c u r e z z a v i e n e p r i m a d i t u t t o , c h e l a l e g a l i t à n o n è n e g o z i a b i l e e c h e c h i s b a g l i a d e v e r i s p o n d e r n e . P r e v e n z i o n e e s o s t e g n o s o n o i m p o r t a n t i , m a n o n p o s s o n o d i v e n t a r e u n a l i b i p e r a b b a s s a r e l a g u a r d i a o p e r n e g a r e l ’ e v i d e n z a " .