Bari, 20 feb. (Adnkronos/Labitalia) - 'La giustizia italiana al bivio'. E' il titolo dellincontrodibattito dedicato al confronto sul referendum confermativo della legge costituzionale concernente 'Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare', in programma lunedì 23 febbraio 2026, alle ore 10, presso lAula Rossi dellUniversità Lum Giuseppe Degennaro. Dopo i saluti e lintroduzione del Rettore Antonello Garzoni, liniziativa vedrà le presentazioni di Riccardo Figliolia, Segretario Generale Confimi Industria BaBifg e Massimo Melpignano, Responsabile nazionale Konsumer Italia. Interverranno Francesco Paolo Sisto, viceministro alla Giustizia per il Comitato del Sì, e Donatella Curtotti, ordinario di Procedura Penale e Prorettore dellUniversità di Foggia per il Comitato del No. Lincontro prevede una sessione di q&a e si concluderà con lintervento di Massimiliano Lanzi, Professore di Diritto Penale. A moderare il dibattito sarà il giornalista Antonio Bucci.