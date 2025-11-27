R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - C o n i l p a c c h e t t o d i s e m p l i f i c a z i o n e d e l l ' I A A c t d e l l ' U e " n o n a b b i a m o t o c c a t o n e s s u n o d e i s u o i e l e m e n t i f o n d a m e n t a l i : l a C o m m i s s i o n e s o s t i e n e a p p i e n o i s u o i o b i e t t i v i m a s t i a m o e s a m i n a n d o l e s u e p r o c e d u r e p e r v a l u t a r e s e s o n o a d a t t e a l l o s c o p o e s t i a m o s o l o c e r c a n d o d i r e n d e r l o p i ù o p e r a t i c o n e l l a p r a t i c a " . L o s o t t o l i n e a L a u r a J u g e l , d e l l ' A I O f f i c e d e l l a C o m m i s s i o n e E u r o p e a , i n t e r v e n e n d o a l c o n v e g n o “ I n t e l l i g e n z a u m a n a , s u p p o r t o a r t i f i c i a l e ” , i n c o r s o a l P a l a z z o d e l l ’ i n f o r m a z i o n e , r i c o n o s c e n d o c h e i l p a c c h e t t o h a s u s c i t a t o " p r e o c c u p a z i o n i s u l l a r e v i s i o n i d e l l a t e m p i s t i c a " . " M a c i s o n o p a e s i , n o n l ' I t a l i a , c h e h a n n o b i s o g n o d i u n p o ' p i ù d i t e m p o : i n v e c e d i u n a d a t a f i s s a t a - s p i e g a - a b b i a m o u n a s o l u z i o n e i n c u i l ' e n t r a t a i n v i g o r e è l e g a t a a l l a d i s p o n i b i l i t à d i t u t t i g l i s t r u m e n t i p e r c h e ' l e r e g o l e d e l l ' A c t n o n p o s s o n o e s s e r e a p p l i c a t e s e n o n s o n o e f f i c a c i " . L a J u g e l r i c o r d a c o m e " d a l l a p r o s s i m a e s t a t e e n t r e r a n n o i n v i g o r e a l c u n e r e g o l e s u l l ' A I f a k e e s u l l ' e t i c h e t t a t u r a d e i D e e p F a k e , c o n l ' o b b l i g o d i f i l i g r a n a s u i c o n t e n u t i " . " L ' I A A c t è u n a l e g g e n u o v a e a n c o r a i n f a s e d i e l a b o r a z i o n e : v o g l i a m o r a c c o g l i e r e l e e s p e r i e n z e d i q u e s t i d u e a n n i e r e n d e r e l a l e g g e p i ù a g e v o l e e e f f i c a c e " c o n c l u d e .