Roma, 14 gen. (Adnkronos) - Si svolgerà sabato prossimo, 17 gennaio 2026, a Milano la 14 Assemblea Nazionale di Italia Viva, Verso la Casa Riformista. I lavori saranno preceduti da un minuto di raccoglimento per il massacro di ragazzi in Iran. Aprirà il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. Lappuntamento è alle ore 11, a palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 a Milano. Così una nota dellUfficio stampa di Italia Viva.