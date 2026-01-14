Roma, 14 gen. (Adnkronos) - “Si svolgerà sabato prossimo, 17 gennaio 2026, a Milano la 14’ Assemblea Nazionale di Italia Viva, ‘Verso la Casa Riformista’. I lavori saranno preceduti da un minuto di raccoglimento per il massacro di ragazzi in Iran. Aprirà il presidente di Italia Viva Matteo Renzi. L’appuntamento è alle ore 11, a palazzo Castiglioni, corso Venezia 47 a Milano”. Così una nota dell’Ufficio stampa di Italia Viva.
Iv: sabato assemblea a Milano 'Verso la casa riformista', apre Renzi
14 gennaio, 2026 • 15:05