R o m a , 6 s e t . ( A d n k r o n o s ) - “ È f o n d a m e n t a l m e n t e s b a g l i a t o i n a s s e n z a d i r e c i p r o c i t à a s s o c i a r e l a c o n s e g n a d a P a d o v a a l l a C h i e s a d i S a n F r a n c e s c o d i P i r a n o , n e l l ’ a t t u a l e S l o v e n i a , d e l l a p a l a d e l C a r p a c c i o , e s e m p i o n o b i l e d i r i n a s c i m e n t o v e n e z i a n o i n I s t r i a , a l c o n c e t t o d i ‘ r e s t i t u z i o n e ’ , p e r c h é ‘ r e s t i t u i r e ’ s i g n i f i c a s i c e t s i m p l i c i t e r a z z e r a r e l a m e m o r i a d e l l a r a g i o n e p e r c u i q u e s t a c o m e t a n t e o p e r e d e l l a c u l t u r a n a z i o n a l e s o n o s t a t e o s o n o a t t u a l m e n t e c u s t o d i t e i n v a r i s i t i i t a l i a n i , f u o r i d a i c o n f i n i s t o r i c i d i o r i g i n e d e l l ’ I s t r i a , d i F i u m e e d e l l a D a l m a z i a . L o s o n o a s e g u i t o d e l d o l o r o s o e s o d o d e g l i i t a l i a n i , e q u i n d i ‘ r e s t i t u z i o n e ’ a t t r i b u i s c e a q u e s t i p a s s a g g i d i c o n f i n e u n c a r a t t e r e s a n a t o r i o , q u a s i s i a l ’ I t a l i a a d o v e r e s a n a r e d a s é i l d r a m m a c o m p i u t o d e l l e f o i b e e d e l l e p e r s e c u z i o n i s u b i t e " . L o a f f e r m a i l d e p u t a t o d i F r a t e l l i d ’ I t a l i a A l e s s a n d r o U r z ì , c a p o g r u p p o n e l l a c o m m i s s i o n e A f f a r i c o s t i t u z i o n a l i d e l l a C a m e r a . " Q u a n t i b e n i i t a l i a n i o d i i t a l i a n i - a g g i u n g e - s o n o s t a t i i n v e c e ‘ r e s t i t u i t i ’ o r i s a r c i t i d a l l e a u t o r i t à j u g o s l a v e e d i q u e l l e c h e h a n n o s e g u i t o l a d i s s o l u z i o n e d e l l a J u g o s l a v i a ? L a v e r i t à è a m a r a e d o l o r o s a m a p r o p r i o n e l l o s p i r i t o d i r i c o n c i l i a z i o n e c h e s o t t e n d e i l n u o v o r a p p o r t o d i a m i c i z i a f r a i d u e P a e s i n o n c i p u ò e s s e r e ‘ r e s t i t u z i o n e ’ a d u n a s e d e n a t u r a l e e s t o r i c a i n S l o v e n i a ( o C r o a z i a ) d i b e n i ‘ s a l v a t i ’ a l l a c u l t u r a n a z i o n a l e s e n z a c h e , c o n r e c i p r o c i t à , s i a a l t r e t t a n t o s i n c e r o e c o m p i u t o l ’ a t t o d i r e s t i t u z i o n e o d e l r i s a r c i m e n t o a l l ’ I t a l i a d e l p a t r i m o n i o d e g l i i t a l i a n i e s o d a t i . E n e l f r a t t e m p o g l i e v e n t i d i ‘ c o n s e g n a ’ d i o p e r e e s p r e s s i o n e d e l l a c u l t u r a n a z i o n a l e e i s t r o / v e n e t a n o n p o s s o n o e s s e r e d e r u b r i c a t i a g e n t i l i e s t e m p o r a n e i o m a g g i s e n z a g a r a n z i e , m a e s s e r e t r a s f o r m a t i p e r p r e t e s a d e l l e a u t o r i t à n a z i o n a l i i t a l i a n e i n e v e n t i m o n u m e n t a l i p e r r i c o s t r u i r e c o n s a p e v o l e z z a d e l l a c o n d i v i s a a p p a r t e n e n z a c u l t u r a l e d e l l e t e r r e o r i e n t a l i , o g g i o l t r e c o n f i n e , a l b a c i n o c u l t u r a l e i t a l i a n o " . " D a q u i c a l e n d a r i o d i i n i z i a t i v e a t t o r n o a d e s s i , a c c e s s i b i l i t à , p r o m o z i o n e ( c o n c o n t e n u t i p r e v e n t i v a m e n t e c o n c o r d a t i ) a n c h e e s o p r a t t u t t o i n l i n g u a i t a l i a n a , a t t i n e c e s s a r i e d o v u t i e d a f i s s a r e c o n p r e c i s i p r o t o c o l l i f r a a u t o r i t à . C o s ì c h e q u e s t e c o n s e g n e - c o n c l u d e U r z ì - n o n s i a n o e v e n t i c h e s i e s a u r i s c o n o n e l l ’ a t t o i n s é , m a e v e n t u a l m e n t e t a s s e l l i n e l l a r i c o s t r u z i o n e d i u n a i d e n t i t à d i a p p a r t e n e n z a n a z i o n a l e i n c u i l e c o m u n i t à ' r i m a s t e ' e g l i i t a l i a n i d i t u t t a l a N a z i o n e p o s s a n o r i l e g g e r e e f a r e r i l e g g e r e , d a c h i a n c o r a n e g a , i t r a t t i o r i g i n a l i e d a u t e n t i c i d e l l ’ I s t r i a . A t t e n d e n d o o v v i a m e n t e l a r e c i p r o c i t à ” .