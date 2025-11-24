R i a d , 2 4 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " N e l c o r s o d e l l ’ u l t i m o a n n o , i l l e g a m e t r a I t a l i a e A r a b i a S a u d i t a n o n s o l o s i è r a f f o r z a t o , è f i o r i t o i n u n ’ a l l e a n z a d i n a m i c a , p r o i e t t a t a a l f u t u r o , r i c c a d i e n e r g i a , v i s i o n e e p r o s p e t t i v a . C i ò c h e e r a i n i z i a t o c o m e u n a s o l i d a a m i c i z i a s i è t r a s f o r m a t o i n u n ’ a l l e a n z a c h e a b b r a c c i a p o l i t i c a , e n e r g i a , i n f r a s t r u t t u r e , i n n o v a z i o n e , c u l t u r a , d i f e s a , o l t r e a l l a s t r a o r d i n a r i a t r a s f o r m a z i o n e i n a t t o n e l R e g n o " . L o a f f e r m a i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i A n t o n i o T a j a n i i n u n e d i t o r i a l e s u A r a b N e w s , a g g i u n g e n d o c h e " o g g i l e n o s t r e d u e N a z i o n i l a v o r a n o f i a n c o a f i a n c o c o n u n ’ a m b i z i o n e c o n d i v i s a : c o n t r i b u i r e a f o r g i a r e u n f u t u r o f o n d a t o s u s t a b i l i t à , p r o s p e r i t à , s v i l u p p o s o s t e n i b i l e e d e c c e l l e n z a t e c n o l o g i c a , r i m a n e n d o f e d e l i a l l e i d e n t i t à c u l t u r a l i c h e c i d e f i n i s c o n o . Q u e s t a v i s i o n e c o m u n e s i e s t e n d e n a t u r a l m e n t e s u l p i a n o i n t e r n a z i o n a l e . D a l M e d i t e r r a n e o a l p i ù a m p i o M e d i o O r i e n t e , I t a l i a e A r a b i a S a u d i t a c o l l a b o r a n o p e r s o s t e n e r e u n o r d i n e r e g i o n a l e p i ù s i c u r o e p r o s p e r o , a n i m a t i d a f i d u c i a , r e c i p r o c o r i s p e t t o e d a u n p r o f o n d o s e n s o d i r e s p o n s a b i l i t à " . " L a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e s u l l a c r i s i a G a z a n e è u n e s e m p i o s i g n i f i c a t i v o - s o t t o l i n e a T a j a n i - I t a l i a e A r a b i a S a u d i t a c o n d i v i d o n o l a c o n v i n z i o n e c h e s o l o u n a v a n z a m e n t o c r e d i b i l e v e r s o l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i p o s s a g a r a n t i r e u n a p a c e d u r a t u r a . L ’ I t a l i a p l a u d e e s o s t i e n e c o n c o n v i n z i o n e l ’ A l l e a n z a G l o b a l e p e r l a s o l u z i o n e d e i d u e S t a t i g u i d a t a d a l l ’ A r a b i a S a u d i t a . A b b i a m o a l t e m p o s t e s s o i n t e n s i f i c a t o i l n o s t r o i m p e g n o u m a n i t a r i o a t t r a v e r s o l ’ i n i z i a t i v a F o o d f o r G a z a e l e o p e r a z i o n i d i e v a c u a z i o n e d i p e r s o n e i n c o n d i z i o n i s a n i t a r i e c r i t i c h e . S i a m o i l P a e s e o c c i d e n t a l e c h e h a a c c o l t o i l m a g g i o r n u m e r o d i p a l e s t i n e s i — 1 . 3 0 0 , t r a c u i o l t r e 2 0 0 b a m b i n i b i s o g n o s i d i c u r e m e d i c h e e s s e n z i a l i — e s p r i m e n d o p r o f o n d a g r a t i t u d i n e a l l ’ A r a b i a S a u d i t a p e r l a s u a a z i o n e d i g u i d a d e c i s i v a n e l m o b i l i t a r e i l s o s t e g n o r e g i o n a l e e i n t e r n a z i o n a l e a l l a r i c o s t r u z i o n e d i G a z a " . " O l t r e a l l e s f i d e p i ù i m m e d i a t e - p r o s e g u e i l m i n i s t r o - r i c o n o s c i a m o c h e c r e s c i t a e c o n o m i c a e s t a b i l i t à r e g i o n a l e s o n o s t r e t t a m e n t e i n t e r c o n n e s s e . G a r a n t i r e l a s i c u r e z z a d e l l e r o t t e m a r i t t i m e e d e l l ’ i n t e r o M e d i o O r i e n t e è u n a p r i o r i t à c o n d i v i s a , u n p r e r e q u i s i t o p e r l a p r o s p e r i t à d e i n o s t r i p o p o l i . I n q u e s t o c o n t e s t o d i n a m i c o , l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e b i l a t e r a l e a s s u m e u n s i g n i f i c a t o s e n z a p r e c e d e n t i . L a s t r a t e g i a V i s i o n 2 0 3 0 s t a g u i d a n d o i l R e g n o v e r s o u n a t r a s f o r m a z i o n e d i p o r t a t a s t o r i c a , e l ’ I t a l i a c o n s i d e r a l ’ A r a b i a S a u d i t a u n p u n t o d i r i f e r i m e n t o s t r a t e g i c o n e l p r o p r i o P i a n o E x p o r t p e r i m e r c a t i e x t r a - U E a d a l t a p o t e n z i a l i t à . I d a t i p a r l a n o d a s o l i : l ’ A r a b i a S a u d i t a è o g g i i l s e c o n d o m e r c a t o d i d e s t i n a z i o n e p e r l ’ e x p o r t i t a l i a n o n e l l ’ a r e a M e d i o O r i e n t e – N o r d A f r i c a . N e g l i u l t i m i c i n q u e a n n i , l ’ i n t e r s c a m b i o è c r e s c i u t o d e l 6 7 % , e d a l 2 0 2 2 l e e s p o r t a z i o n i i t a l i a n e a u m e n t a n o d i q u a s i i l 2 0 % o g n i a n n o " . " L e a z i e n d e i t a l i a n e - c o n t i n u a T a j a n i - s o n o s e m p r e p i ù p r e s e n t i n e i p r i n c i p a l i p r o g e t t i d i V i s i o n 2 0 3 0 , m e t t e n d o a d i s p o s i z i o n e u n s a p e r - f a r e d i e c c e l l e n z a i n i n f r a s t r u t t u r e s o s t e n i b i l i , m o b i l i t à , p r o g e t t a z i o n e u r b a n a e t e c n o l o g i e a v a n z a t e . L a c o l l a b o r a z i o n e n e l l e e n e r g i e r i n n o v a b i l i , n e l l ’ i n n o v a z i o n e d i g i t a l e , n e l l a s i c u r e z z a a l i m e n t a r e , n e l l o s p o r t e n e l l ’ i n d u s t r i a c r e a t i v a c o n t i n u a a d a m p l i a r s i , r i f l e t t e n d o u n a s i n e r g i a s t r a o r d i n a r i a t r a l e n o s t r e e c o n o m i e . C o n q u e s t o s p i r i t o d i a m b i z i o n e e o t t i m i s m o c o - o r g a n i z z i a m o i l F o r u m i m p r e n d i t o r i a l e i t a l o - s a u d i t a d i R i a d . I l 2 5 n o v e m b r e m i r e c h e r ò n e l R e g n o c o n u n a d e l e g a z i o n e d i c i r c a 5 0 0 i m p r e s e e i s t i t u z i o n i i t a l i a n e . I l F o r u m — s u l l a s c i a d e l l a t a v o l a r o t o n d a d i A l U l a t e n u t a s i d u r a n t e l a v i s i t a d e l l a P r e s i d e n t e d e l C o n s i g l i o G i o r g i a M e l o n i e i l s u o i n c o n t r o c o n S u a A l t e z z a R e a l e i l P r i n c i p e E r e d i t a r i o e P r i m o M i n i s t r o M o h a m m e d b i n S a l m a n — s a r à d e d i c a t o a c i n q u e s e t t o r i c h i a v e : i n f r a s t r u t t u r e e m o b i l i t à s o s t e n i b i l e ; s a l u t e e s c i e n z e d e l l a v i t a ; t e c n o l o g i e a v a n z a t e e s o l u z i o n i d i g i t a l i ; u s o d e l l e t e c n o l o g i e n e l l ’ a g r o a l i m e n t a r e e t r a t t a m e n t o d e l l e a c q u e , o l t r e a i s e t t o r i i n f o r t e c r e s c i t a d e l l a c u l t u r a e d e l l o s p o r t " . " I l n o s t r o o b i e t t i v o è q u e l l o d i c o n n e t t e r e l e c o m u n i t à i m p r e n d i t o r i a l i , s t i m o l a r e n u o v i p a r t e n a r i a t i e g e t t a r e l e b a s i p e r i n i z i a t i v e i m p r e n d i t o r i a l i c o n g i u n t e e i n v e s t i m e n t i d i l u n g o p e r i o d o a l l ’ i n t e r n o d e i p i ù g r a n d i p r o g e t t i s a u d i t i . E n e r g i a e i n n o v a z i o n e t e c n o l o g i c a r a p p r e s e n t a n o u n a l t r o p i l a s t r o f o n d a m e n t a l e d e l l a n o s t r a c o o p e r a z i o n e . L e a z i e n d e i t a l i a n e c o n t r i b u i s c o n o a t t i v a m e n t e a i p r o g r a m m i s a u d i t i s u l l e r i n n o v a b i l i , l ’ i d r o g e n o , l e r e t i e n e r g e t i c h e i n t e l l i g e n t i e i c a r b u r a n t i e c o l o g i c i . È i n q u e s t ’ o t t i c a c h e s t i a m o p r e p a r a n d o a n c h e l a p r i m a e d i z i o n e d e i D i a l o g h i i t a l o - s a u d i t i s u l l ’ E n e r g i a p e r i l 2 0 2 6 — u n t r a g u a r d o c h e r a f f o r z e r à u l t e r i o r m e n t e l a n o s t r a c o l l a b o r a z i o n e s u l l e e n e r g i e d e l f u t u r o . D i f e s a e s i c u r e z z a s o n o d i v e n u t i a n c h ’ e s s i e l e m e n t i e s s e n z i a l i d e l n o s t r o p a r t e n a r i a t o s t r a t e g i c o , c o n a z i e n d e i t a l i a n e e s a u d i t e i m p e g n a t e i n c o l l a b o r a z i o n i i n n o v a t i v e c h e r a f f o r z a n o e n t r a m b e l e N a z i o n i " . " L a c o o p e r a z i o n e c u l t u r a l e — e l e m e n t o c a r d i n e d i V i s i o n 2 0 3 0 — o f f r e i n f i n i t e o p p o r t u n i t à p e r c r e a r e i n s i e m e q u a l c o s a d i v e r a m e n t e s t r a o r d i n a r i o . L ’ I t a l i a è p r o n t a a s o s t e n e r e i l R e g n o c o n l a s u a s t r a o r d i n a r i a e s p e r i e n z a n e l l a t u t e l a d e l p a t r i m o n i o , n e l l o s v i l u p p o m u s e a l e , n e l l e i n d u s t r i e c r e a t i v e e n e l l ’ i n n o v a z i o n e c u l t u r a l e . I n q u e s t o m o m e n t o d i t r a s f o r m a z i o n e e c c e z i o n a l e , s i a m o c o n s a p e v o l i c h e i l f u t u r o d e b b a e s s e r e c o s t r u i t o c o n p r o f o n d a c o n s i d e r a z i o n e e r i s p e t t o p e r i l p a s s a t o e c h e l ’ i d e n t i t à c u l t u r a l e c o s t i t u i s c a i l f o n d a m e n t o d e l v e r o p r o g r e s s o . I n q u e s t o f r a n g e n t e s t o r i c o , s o n o c o n v i n t o c h e l a n o s t r a a l l e a n z a a b b i a r a g g i u n t o u n l i v e l l o d i m a t u r i t à , f i d u c i a e a m b i z i o n e c o n d i v i s a c h e c i c o n s e n t e d i g u a r d a r e a l f u t u r o c o n s i c u r e z z a e e n t u s i a s m o . I n s i e m e , I t a l i a e A r a b i a S a u d i t a p o s s o n o r a p p r e s e n t a r e u n m o d e l l o g l o b a l e d i c o o p e r a z i o n e , i n n o v a z i o n e e p r o s p e r i t à — p e r l e n o s t r e N a z i o n i , l a n o s t r a r e g i o n e e u r o - m e d i t e r r a n e a e i l m o n d o i n t e r o . C o n q u e s t a c o n v i n z i o n e g i u n g o a R i y a d h , d e t e r m i n a t o a e l e v a r e l a n o s t r a a m i c i z i a e c c e z i o n a l e a n u o v e , a n c o r a p i ù a l t e v e t t e " .