R o m a , 2 7 n o v . - ( A d n k r o n o s ) - A n d a m e n t o d i v e r g e n t e p e r i l c l i m a d i f i d u c i a a n o v e m b r e . I d a t i I s t a t i n f a t t i m o s t r a n o c h e i l c l i m a d i o p i n i o n e d e i c o n s u m a t o r i è s t i m a t o i n p e g g i o r a m e n t o ( d a 9 7 , 6 a 9 5 , 0 p u n t i , m a i c o s ì b a s s o d a a p r i l e s c o r s o ) m e n t r e l ’ i n d i c a t o r e c o m p o s i t o d e l c l i m a d i f i d u c i a d e l l e i m p r e s e r e g i s t r a u n a u m e n t o d a 9 4 , 4 a 9 6 , 1 r a g g i u n g e n d o u n m a s s i m o d a a p r i l e 2 0 2 4 . I n p a r t i c o l a r e , s p i e g a l ' i s t i t u t o , t r a i c o n s u m a t o r i , t u t t e l e c o m p o n e n t i d e l l ’ i n d i c e d i f i d u c i a s i d e t e r i o r a n o , s o p r a t t u t t o l e a t t e s e s u l l a d i s o c c u p a z i o n e e l e v a l u t a z i o n i r e l a t i v e a l r i s p a r m i o . F r a i c o n s u m a t o r i s i e v i d e n z i a u n d i f f u s o d e t e r i o r a m e n t o d e l l e o p i n i o n i , p i ù m a r c a t o s u l l a s i t u a z i o n e f u t u r a : i l c l i m a e c o n o m i c o c a l a d a 9 9 , 3 a 9 6 , 5 , i l c l i m a p e r s o n a l e s c e n d e d a 9 7 , 0 a 9 4 , 5 , q u e l l o c o r r e n t e p a s s a d a 1 0 0 , 2 a 9 8 , 6 e q u e l l o f u t u r o d i m i n u i s c e d a 9 4 , 1 a 9 0 , 2 . Q u a n t o a l l e i m p r e s e , l ’ i n d i c e d i f i d u c i a a u m e n t a n e i s e r v i z i d i m e r c a t o ( d a 9 5 , 1 a 9 7 , 7 ) e n e l c o m m e r c i o a l d e t t a g l i o ( d a 1 0 5 , 2 a 1 0 7 , 3 ) . I l c l i m a c r e s c e a n c h e n e l l ’ i n d u s t r i a m a n i f a t t u r i e r a ( d a 8 8 , 4 a 8 9 , 6 , i l l i v e l l o p i ù a l t o d a g i u g n o 2 0 2 3 . ) m e n t r e c a l a n e l l e c o s t r u z i o n i d a 1 0 3 , 2 a 1 0 2 , 6 . R i s p e t t o a l l e c o m p o n e n t i d e g l i i n d i c i , n e l l ’ i n d u s t r i a t u t t e l e c o m p o n e n t i r e g i s t r a n o u n a d i n a m i c a p o s i t i v a , m e n t r e n e l l e c o s t r u z i o n i g l i i m p r e n d i t o r i g i u d i c a n o i l l i v e l l o d e g l i o r d i n i e / o p i a n i d i c o s t r u z i o n e i n p e g g i o r a m e n t o r i s p e t t o a l m e s e s c o r s o m a p r e v e d o n o u n a u m e n t o d e l l ’ o c c u p a z i o n e p r e s s o l ’ a z i e n d a . ( s e g u e )