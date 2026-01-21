T e l A v i v , 2 1 g e n . ( A d n k r o n o s ) - I l m i n i s t e r o d e g l i E s t e r i i s r a e l i a n o h a d e c i s o d i r i t i r a r s i d a l l ' " O p e n G o v e r n m e n t P a r t n e r s h i p ( O g p ) " , u n ' i n i z i a t i v a d i g o v e r n a n c e i n t e r n a z i o n a l e c h e s o s t i e n e i p r i n c i p i d e m o c r a t i c i e d e i d i r i t t i u m a n i , i s t i t u i t a d a l l ' e x p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i B a r a c k O b a m a . " N e g l i u l t i m i m e s i , l ' o r g a n i z z a z i o n e è d i v e n t a t a u n o s t r u m e n t o p o l i t i c o p e r a t t a c c a r e I s r a e l e e p r o m u o v e r e i n i z i a t i v e a n t i - i s r a e l i a n e , i n u n m o d o c h e c o n t r a d d i c e i p r i n c i p i d e l p a r t e n a r i a t o e l e r a g i o n i c h e h a n n o s o s t e n u t o l ' a d e s i o n e d i I s r a e l e a l l ' o r g a n i s m o - h a d i c h i a r a t o i l m i n i s t r o d e g l i E s t e r i G i d e o n S a ' a r i n u n a n o t a - È d i v e n t a t o t e r r e n o f e r t i l e p e r a t t i v i t à a n t i - i s r a e l i a n e " . S e c o n d o S a ' a r , l ' O p e n G o v e r n m e n t P a r t n e r s h i p n o n h a p r e s o p r o v v e d i m e n t i q u a n d o l a S p a g n a h a a n n u n c i a t o c h e a I s r a e l e n o n e r a c o n s e n t i t o p a r t e c i p a r e a l l a c o n f e r e n z a O g p d e l 2 0 2 5 . I l m i n i s t r o h a a g g i u n t o c h e i l c o m i t a t o d i r e t t i v o d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e h a c o n d o t t o u n ' a n a l i s i " p o l i t i c a e a n t i - i s r a e l i a n a " c o n t r o I s r a e l e i n s e g u i t o a u n a d e n u n c i a p r o v e n i e n t e d a l S u d a f r i c a , f a c e n d o r i f e r i m e n t o a d " a c c u s e o l t r a g g i o s e e i n f o n d a t e c o n t r o I s r a e l e " .