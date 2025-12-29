M i l a n o , 2 9 d i c . ( A d n k r o n o s ) - E m e r g e n c y , i n c o l l a b o r a z i o n e c o n O g i l v y l a n c i a “ I r r e s p o n s a b i l i ” , u n a c a m p a g n a p e r i n a u g u r a r e i l 2 0 2 6 n e l s e g n o d e l l a p a r t e c i p a z i o n e e d e l l a p a c e . " L e a z i o n i h a n n o s e m p r e u n p e s o , c o s ì c o m e l e p a r o l e . E d i p a r o l e , v e r s o c h i q u e s t ’ a n n o è s c e s o i n p i a z z a p e r l a p a c e , n e s o n o s t a t e d e t t e t a n t e . I n c i v i l i , f a n a t i c i , i r r e s p o n s a b i l i : q u e s t i s o n o s o l o a l c u n i d e i t e r m i n i u t i l i z z a t i p e r d e s c r i v e r e l e m i g l i a i a d i p e r s o n e c h e h a n n o p a r t e c i p a t o a l l e t a n t e m a n i f e s t a z i o n i p e r i d i r i t t i e p e r l a p a c e d i q u e s t i u l t i m i m e s i " . E ' c o s ì c h e i l f i l m d i q u e s t ’ a n n o d i E m e r g e n c y – d a l t i t o l o ' I r r e s p o n s a b i l i ' - p a r t e p r o p r i o " d a q u e s t o s c e n a r i o e d a q u e l l e s t e s s e p a r o l e c h e u n a p a r t e d e l l ’ o p i n i o n e p u b b l i c a h a u s a t o p e r c h i h a m a n i f e s t a t o p e r l a p a c e . E m e r g e n c y p r e n d e q u e s t e p a r o l e e n e r i b a l t a i l s i g n i f i c a t o , t r a s f o r m a n d o l e i n u n ’ o d e v e r s o c h i è s c e s o i n p i a z z a " . " I n u n p o t e n t e m o n o l o g o , r e c i t a t o d a E l i o G e r m a n o , g l i i r r e s p o n s a b i l i d i v e n t a n o l e t t e r a l m e n t e ' c o l o r o c h e n o n h a n n o r e s p o n s a b i l i t à – d i u n a g u e r r a – m a c h e n o n p e r q u e s t o r i n u n c i a n o a v o l e r c a m b i a r e l e c o s e ' ; i p r o v o c a t o r i s o n o t a l i i n q u a n t o ' p r o v o c a n o d o m a n d e e c a m b i a m e n t i ' ; g l i e s t r e m i s t i s o n o ' c o l o r o c h e s a n n o c h e c ’ è u n b i s o g n o e s t r e m o d i p a c e ' . N o n i m p o r t a q u a l i s o n o g l i i n s u l t i : l a v o c e d i c h i c h i e d e l a p a c e v u o l e f a r s i s e n t i r e " , r i f e r i s c e u n a n o t a d i E m e r g e n c y e O g i l v y s o t t o l i n e a n d o c h e s i t r a t t a d i u n m e s s a g g i o " c h e b e n s i l e g a a l l e p a r o l e d e l f o n d a t o r e G i n o S t r a d a ' N o n è m a i t r o p p o t a r d i p e r f a r s e n t i r e l a n o s t r a v o c e d i c i t t a d i n i d e l m o n d o ' e c h e s i t r a s f o r m a i n u n a u g u r i o p e r i l 2 0 2 6 e i n u n i n v i t o a n o n s u b i r e l a g u e r r a , n o s t r a o d i a l t r i P a e s i , m a a f a r s e n t i r e c o n f o r z a l a v o l o n t à d i p e r c o r r e r e u n a s t r a d a d i v e r s a " . " I l m o n t a g g i o e s s e n z i a l e d e l f i l m a m p l i f i c a i l r a c c o n t o , m o s t r a n d o i l u o g h i d e l l a q u o t i d i a n i t à – u f f i c i , a u l e s c o l a s t i c h e , o f f i c i n e – c h e s i s o n o s v u o t a t i m e n t r e l a g e n t e e r a i n p i a z z a a m a n i f e s t a r e , a s o t t o l i n e a r e l ’ e c c e z i o n a l e r i s v e g l i o d i u n a c o s c i e n z a c o l l e t t i v a e s p r e s s a i n m o l t i s s i m i p a e s i a l i v e l l o g l o b a l e , c h e n o n d e v e e s s e r e i g n o r a t o A l n e t t o d i e p i s o d i d i v i o l e n z a c h e h a n n o c o i n v o l t o u n a m i s e r a p e r c e n t u a l e d i m a n i f e s t a n t i , p e r c h é c i s i i n d i g n a p i ù p e r c h i m a n i f e s t a c o n t r o l a g u e r r a ? " , c o n c l u d e l a n o t a . I l f i l m è s t a t o d i s t r i b u i t o s u i c a n a l i s o c i a l d i E m e r g e n c y a l i v e l l o i n t e r n a z i o n a l e e i n T V a p a r t i r e d a l g i o r n o 2 8 d i c e m b r e .