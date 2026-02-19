W a s h i n g t o n , 1 9 f e b . ( A d n k r o n o s ) - G l i S t a t i U n i t i s t a n n o i n v i a n d o u n n u m e r o m a s s i c c i o d i c a c c i a a r e a z i o n e e a e r e i d i s u p p o r t o i n M e d i o O r i e n t e . S e c o n d o i l W a l l S t r e e t J o u r n a l , s i t r a t t a d e l l a p i ù g r a n d e p o t e n z a a e r e a n e l l a r e g i o n e d a l l ' i n v a s i o n e d e l l ' I r a q d e l 2 0 0 3 . G l i U s a s o n o p r o n t i a d a g i r e c o n t r o l ' I r a n , m a i l p r e s i d e n t e T r u m p n o n h a a n c o r a d e c i s o s e o r d i n a r e a t t a c c h i e s e , q u a l o r a d e c i d e s s e d i f a r l o , l ' o b i e t t i v o s a r e b b e q u e l l o d i f e r m a r e i l p r o g r a m m a n u c l e a r e i r a n i a n o , a n n i e n t a r e l a s u a f o r z a m i s s i l i s t i c a o c e r c a r e d i r o v e s c i a r e i l r e g i m e . N e g l i u l t i m i g i o r n i , g l i S t a t i U n i t i h a n n o c o n t i n u a t o a s p o s t a r e i l o r o m o d e r n i s s i m i c a c c i a F - 3 5 e F - 2 2 v e r s o i l M e d i o O r i e n t e , s e c o n d o i d a t i d i t r a c c i a m e n t o d e i v o l i e u n f u n z i o n a r i o s t a t u n i t e n s e . U n a s e c o n d a p o r t a e r e i c a r i c a d i c a c c i a d ' a t t a c c o e d a g u e r r a e l e t t r o n i c a è i n a r r i v o . S o n o i n a r r i v o a n c h e v e l i v o l i d i c o m a n d o e c o n t r o l l o . E n e l l e u l t i m e s e t t i m a n e s o n o s t a t e d i s p i e g a t e n e l l a r e g i o n e d i f e s e a e r e e e s s e n z i a l i . L a p o t e n z a d i f u o c o d a r à a g l i S t a t i U n i t i l a p o s s i b i l i t à d i c o n d u r r e u n a g u e r r a a e r e a p r o l u n g a t a c o n t r o l ' I r a n d e l l a d u r a t a d i s e t t i m a n e , i n v e c e d i u n s i n g o l o a t t a c c o , c o m e a v v e n u t o c o n i l " M i d n i g h t H a m m e r " c h e g l i S t a t i U n i t i h a n n o c o n d o t t o a g i u g n o c o n t r o t r e s i t i n u c l e a r i i r a n i a n i , h a n n o a f f e r m a t o f u n z i o n a r i s t a t u n i t e n s i .