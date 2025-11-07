W a s h i n g t o n , 7 n o v . ( A d n k r o n o s ) - " L ' I r a n h a c h i e s t o s e l e s a n z i o n i p o s s a n o e s s e r e r e v o c a t e . L ' I r a n h a r i c e v u t o s a n z i o n i s t a t u n i t e n s i m o l t o p e s a n t i , e q u e s t o r e n d e d a v v e r o d i f f i c i l e p e r i l P a e s e r e a l i z z a r e c i ò c h e v o r r e b b e p o t e r f a r e . E s o n o a p e r t o a d a s c o l t a r e q u e s t a r i c h i e s t a , e v e d r e m o c o s a s u c c e d e r à , m a s a r e i a p e r t o a q u e s t a p o s s i b i l i t à " . L o h a d e t t o i l p r e s i d e n t e d e g l i S t a t i U n i t i D o n a l d T r u m p a i g i o r n a l i s t i a l l a C a s a B i a n c a .