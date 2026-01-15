R o m a , 1 5 g e n ( A d n k r o n o s ) - " S a r e m o a l p r e s i d i o v e n e r d ì 1 6 g e n n a i o a l l e 1 6 : 0 0 , i n P i a z z a d e l C a m p i d o g l i o a R o m a , o r g a n i z z a t o d a l M o v i m e n t o " D o n n a , V i t a , L i b e r t à " e d a A m n e s t y I n t e r n a t i o n a l p e r s o s t e n e r e l ’ a u t o d e t e r m i n a z i o n e d e l p o p o l o i r a n i a n o e d e s p r i m e r e s o l i d a r i e t à a i m a n i f e s t a n t i c o n t r o i l r e g i m e d i T e h e r a n , c h e s t a m a s s a c r a n d o c h i l o t t a p e r l a p r o p r i a l i b e r t à " . L o s c r i v e s u i s o c i a l E l l y S c h l e i n .