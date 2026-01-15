R o m a , 1 5 g e n . ( A d n k r o n o s ) - " C h i p e n s a c h e i r a p p o r t i d i f o r z a n o n c o n t i n o m a c o n t i i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e , c o s t o r o è u n v e r o i p o c r i t a l a l o r o è l ' i n d i g n a z i o n e a c o m a n d o c h e s i a t t i v a s o l o s e s i m u o v o n o a l c u n i e n o n a l t r i . L a l o r o i p o c r i s i a è s t o m a c h e v o l e . Q u a n d o s i b o m b a r d a v a l a J u g o s l a v i a l ' i n d i g n a z i o n e s p a r i v a i n s i e m e a l l ' i n t e r e s s e p e r i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ? Q u a n d o è s t a t a b o m b a r d a t a l a L i b i a e u c c i s o G h e d d a f i d o v ' e r a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ? Q u a n d o s o n o s t a t i i n v a s i A f g h a n i s t a n e d I r a q d o v ' e r a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ? Q u a n d o è s t a t o p r e s o u n p e z z o d e l K o s o v o e s t a c c a t o d a l l a S e r b i a d o v ' e r a i l d i r i t t o i n t e r n a z i o n a l e ? L a S t o r i a è s e m p r e s t a t a f a t t a d a i r a p p o r t i d i f o r z a . C i v o g l i o n o g o v e r n a n t i c h e s i o c c u p i n o d e i l o r o p o p o l i e s i a n o i n g r a d o d i r a p p r e s e n t a r l i . Q u e s t a è l a v e r a d i s c r i m i n a n t e . E i l e a d e r d i q u e s t a U n i o n e e u r o p e a n o n f a n n o g l i i n t e r e s s i d e i l o r o p o p o l i " . L o a f f e r m a M a r c o R i z z o , l e a d e r d i D e m o c r a z i a s o v r a n a e p o p o l a r e .